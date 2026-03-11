Por qué las papas cocidas se oscurecen y trucos de chefs para que siempre luzcan apetitosas

Las papas cocidas negras no presentan riesgos para la salud, pero afectan su aspecto y textura en la cocina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas cocidas que adquieren un tono negro no representan un riesgo para la salud, aunque este fenómeno afecta tanto la apariencia como la textura del alimento. Comprender las causas y soluciones para evitarlo ayuda a quienes buscan preservar la calidad en la cocina diaria.

De acuerdo con diferentes expertos citados por el diario británico The Guardian, el cambio de color se relaciona principalmente con reacciones químicas durante la cocción y puede evitarse mediante simples modificaciones en el proceso.

Qué causa el cambio de color en las papas cocidas

La autora y chef reconocida por su experiencia en el manejo del tubérculo, Poppy O’Toole, señaló que la coloración negra es el resultado de “una reacción química inofensiva”, aunque aclaró que la apariencia puede resultar desagradable y que el proceso de enfriamiento lento la intensifica.

O’Toole recomienda evitar el enfriado prolongado de las papas en el agua de cocción y optar, en cambio, por escurrir las papas, colocarlas sobre una rejilla y cubrirlas con un paño seco para permitir que pierdan humedad mediante el vapor.

El oscurecimiento de las papas cocidas es causado por una reacción química inofensiva entre el hierro, el ácido clorogénico y el oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el autor estadounidense especializado en ciencia de los alimentos Harold McGee señala en su libro On Food & Cooking que la causa de este fenómeno es la combinación de “iones de hierro, una sustancia fenólica llamada ácido clorogénico y oxígeno”, lo que genera compuestos pigmentados responsables de la tonalidad oscura.

McGee detalla que una manera eficaz de prevenir la reacción es lograr que el pH del agua sea marcadamente ácido, para lo cual sugiere “agregar cremor tártaro o jugo de limón después de cocer las papas a la mitad”.

Respecto al material de los utensilios empleados, el cocinero Tom Hunt advirtió que los metales reactivos, como cuchillos de acero al carbono o cacerolas de aluminio, pueden contribuir al ennegrecimiento. El chef recomienda preferir utensilios de acero inoxidable u otros materiales no reactivos para evitar este problema.

Los expertos coinciden en que dejar las papas ya cocidas sumergidas en agua nunca es conveniente: “Son como pequeñas esponjas”, apuntó la chef Jess Murphy, responsable del restaurante Kai Galway en Irlanda y autora de The Kai Cookbook. Hunt reforzó esta advertencia y precisó que las papas absorben el agua, se reblandecen y pierden esponjosidad, por lo que también desaconsejó enfriarlas bajo agua fría, salvo que sea solo durante unos segundos.

Cómo mantener la textura y el color después de la cocción

Escurrir las papas cocidas y dejarlas sobre una rejilla cubiertas con un paño seco ayuda a evitar que se oscurezcan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones prácticas, O’Toole propone almacenar las papas cocidas de manera adecuada. Sugirió escurrirlas después de la cocción y secarlas al vapor. Para quienes buscan preparar por adelantado, compartió una alternativa doméstica: “Se pueden parboilizar, escurrir y secar las papas al vapor, cubrirlas con grasa derretida —como la de pato, oca o res— y congelarlas” para tenerlas listas a la hora de asar.

Hunt, por su parte, recomienda conservarlas en un recipiente hermético en el refrigerador, pero solo luego de que estén completamente frías, mientras que Murphy sugiere “aprovechar las papas sobrantes para elaborar pastelillos crujientes”, acompañados de pescado ahumado o huevo escalfado.

La decoloración puede comenzar incluso antes de la cocción. Murphy advirtió que las papas cortadas expuestas al oxígeno tienden a oscurecerse, un problema común al pelar grandes cantidades. Hunt recomienda mantenerlas en agua fría mientras están crudas, aunque este método solo tiene un efecto temporal. Adicionalmente, aconseja reducir el pH del agua para evitar el pardeamiento, empleando “unas gotas de vinagre o el jugo de medio limón”.

Ingredientes y técnicas para mejorar el resultado final

En entornos profesionales, Murphy explicó que utiliza la técnica de hervir las papas con “un poco de alga marina”; señala que los tubérculos absorben minerales perdidos durante la preparación y mejoran su perfil nutricional y sabor. Este método permite además reducir la sal utilizada en la cocción y potenciar el valor culinario del plato, al sumar matices adicionales.

Las recomendaciones recopiladas ofrecen un enfoque detallado para prevenir la coloración negra de las papas cocidas, desde la elección de utensilios hasta la modificación del pH y la incorporación de ingredientes como limón o algas, para conseguir papas con mejor textura, sabor y aspecto en la mesa.