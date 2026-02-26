Receta de puré mixto de papa y calabaza, rápida y fácil

Hay sabores que nos llevan directo a la mesa familiar, a esos domingos de invierno en los que el aroma del puré recién hecho invita a quedarse cerca de la cocina. El puré mixto de papa y calabaza es uno de esos platos que, sin ser protagonista, completa cualquier menú criollo con calidez y color.
En la Argentina, este puré se disfruta especialmente en la temporada más fría, acompañando milanesas, bifes a la plancha o incluso como parte de un clásico pastel de carne. Es la guarnición elegida por grandes y chicos, y tiene la ventaja de aprovechar ingredientes simples y económicos.
Receta de puré mixto de papa y calabaza
El puré mixto de papa y calabaza combina el sabor suave y cremoso de la papa con la dulzura natural de la calabaza. Se elabora hirviendo ambos vegetales, luego pisándolos juntos con manteca y un toque de leche, para lograr una textura bien lisa y aireada. Es una receta rápida, ideal para resolver una comida liviana o acompañar carnes y vegetales.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 gr de papa
- 500 gr de calabaza (anko o zapallo)
- 30 gr de manteca
- 100 ml de leche (puede ser descremada)
- Sal fina a gusto
- Pimienta negra molida, a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo hacer puré mixto de papa y calabaza, paso a paso
- Pelar y cortar en cubos medianos las papas y la calabaza.
- Hervir ambos vegetales juntos en abundante agua con sal, hasta que estén bien tiernos (aprox. 20-25 minutos).
- Escurrir bien y volver a la olla caliente para evaporar el exceso de agua.
- Pisar los vegetales en caliente usando pisapuré o tenedor, hasta obtener una textura homogénea.
- Agregar la manteca y mezclar hasta que se funda completamente.
- Incorporar la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr un puré cremoso (no debe quedar líquido).
- Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
- Servir bien caliente. Consejo clave: pisar los vegetales en caliente y no sobretrabajar la mezcla para evitar una textura gomosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la textura puede variar levemente al descongelar (se recomienda recalentar mezclando con un chorrito de leche).