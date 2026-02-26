Receta de puré mixto de papa y calabaza, rápida y fácil

Puré mixto recién hecho, con el color vibrante de la calabaza y la cremosidad justa. Una guarnición infalible para cualquier plato casero.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos llevan directo a la mesa familiar, a esos domingos de invierno en los que el aroma del puré recién hecho invita a quedarse cerca de la cocina. El puré mixto de papa y calabaza es uno de esos platos que, sin ser protagonista, completa cualquier menú criollo con calidez y color.

En la Argentina, este puré se disfruta especialmente en la temporada más fría, acompañando milanesas, bifes a la plancha o incluso como parte de un clásico pastel de carne. Es la guarnición elegida por grandes y chicos, y tiene la ventaja de aprovechar ingredientes simples y económicos.

Receta de puré mixto de papa y calabaza

El puré mixto de papa y calabaza combina el sabor suave y cremoso de la papa con la dulzura natural de la calabaza. Se elabora hirviendo ambos vegetales, luego pisándolos juntos con manteca y un toque de leche, para lograr una textura bien lisa y aireada. Es una receta rápida, ideal para resolver una comida liviana o acompañar carnes y vegetales.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Iingredientes como papas, calabaza, leche, manteca y especias, preparados para la elaboración de un delicioso puré casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gr de papa 500 gr de calabaza (anko o zapallo) 30 gr de manteca 100 ml de leche (puede ser descremada) Sal fina a gusto Pimienta negra molida, a gusto Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer puré mixto de papa y calabaza, paso a paso

Pelar y cortar en cubos medianos las papas y la calabaza. Hervir ambos vegetales juntos en abundante agua con sal, hasta que estén bien tiernos (aprox. 20-25 minutos). Escurrir bien y volver a la olla caliente para evaporar el exceso de agua. Pisar los vegetales en caliente usando pisapuré o tenedor, hasta obtener una textura homogénea. Agregar la manteca y mezclar hasta que se funda completamente. Incorporar la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr un puré cremoso (no debe quedar líquido). Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada. Servir bien caliente. Consejo clave: pisar los vegetales en caliente y no sobretrabajar la mezcla para evitar una textura gomosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.

Un acompañamiento que no falla: puré mixto, fácil, rápido y siempre bien recibido en la mesa argentina.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la textura puede variar levemente al descongelar (se recomienda recalentar mezclando con un chorrito de leche).