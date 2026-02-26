Tendencias

Receta de puré mixto de papa y calabaza, rápida y fácil

Una guarnición tradicional y cremosa que aporta suavidad y dulzor, ideal para acompañar y enriquecer cualquier plato principal

Puré mixto recién hecho, con el color vibrante de la calabaza y la cremosidad justa. Una guarnición infalible para cualquier plato casero.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos llevan directo a la mesa familiar, a esos domingos de invierno en los que el aroma del puré recién hecho invita a quedarse cerca de la cocina. El puré mixto de papa y calabaza es uno de esos platos que, sin ser protagonista, completa cualquier menú criollo con calidez y color.

En la Argentina, este puré se disfruta especialmente en la temporada más fría, acompañando milanesas, bifes a la plancha o incluso como parte de un clásico pastel de carne. Es la guarnición elegida por grandes y chicos, y tiene la ventaja de aprovechar ingredientes simples y económicos.

Receta de puré mixto de papa y calabaza

El puré mixto de papa y calabaza combina el sabor suave y cremoso de la papa con la dulzura natural de la calabaza. Se elabora hirviendo ambos vegetales, luego pisándolos juntos con manteca y un toque de leche, para lograr una textura bien lisa y aireada. Es una receta rápida, ideal para resolver una comida liviana o acompañar carnes y vegetales.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Iingredientes como papas, calabaza, leche, manteca y especias, preparados para la elaboración de un delicioso puré casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 500 gr de papa
  2. 500 gr de calabaza (anko o zapallo)
  3. 30 gr de manteca
  4. 100 ml de leche (puede ser descremada)
  5. Sal fina a gusto
  6. Pimienta negra molida, a gusto
  7. Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer puré mixto de papa y calabaza, paso a paso

  1. Pelar y cortar en cubos medianos las papas y la calabaza.
  2. Hervir ambos vegetales juntos en abundante agua con sal, hasta que estén bien tiernos (aprox. 20-25 minutos).
  3. Escurrir bien y volver a la olla caliente para evaporar el exceso de agua.
  4. Pisar los vegetales en caliente usando pisapuré o tenedor, hasta obtener una textura homogénea.
  5. Agregar la manteca y mezclar hasta que se funda completamente.
  6. Incorporar la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr un puré cremoso (no debe quedar líquido).
  7. Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
  8. Servir bien caliente. Consejo clave: pisar los vegetales en caliente y no sobretrabajar la mezcla para evitar una textura gomosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.

Un acompañamiento que no falla: puré mixto, fácil, rápido y siempre bien recibido en la mesa argentina.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la textura puede variar levemente al descongelar (se recomienda recalentar mezclando con un chorrito de leche).

