Tendencias

“Nunca apagué la cámara, ni cuando me rodearon con cuchillos”, confesó Joaco Santos, el youtuber argentino que graba la vida en barras, barrios y cárceles del mundo

El creador de contenido pasó por Infobae a la Tarde y relató cómo documenta la vida cotidiana en escenarios de riesgo extremo, desde barras bravas y favelas hasta cárceles en distintos países

Guardar

En una entrevista, Joaco Santos compartió en Infobae en vivo su recorrido por los barrios más complejos y las barras bravas de América Latina, donde documentó escenas de violencia, estrategias de supervivencia y la vida cotidiana de comunidades invisibilizadas.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Joaco Santos remarcó: “Yo hago barras y barrios, es un poco mi, mi, mis dos palabras que me identifican en contenido, pero en realidad es todo lo popular, ¿no? Yo trato de que tanto la barra, por ejemplo, ahora hice la barra de Dock Sud... no solo la vea la barra de Dock Sud, los hinchas de Dock Sud, sino también que lo vean todo el mundo”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Frente a la pregunta sobre la mirada que propone en sus videos, Santos enfatizó: “Lo mío es todo lo contrario a un zoológico mediático, sino decir: ‘Mirá, quizás nosotros nos sentimos parte, pero en realidad no somos la mayoría’. La mayoría quizás vive o en barrios carenciados o en barrios muy marginales donde faltan un montón de estructura”.

Joaco Santos y el riesgo real: de Cali a las cárceles de Paraguay

En uno de los momentos más tensos de la entrevista, Santos relató su experiencia en Colombia: “Yo fui a grabar a Colombia, en la barra del Deportivo Cali... en el medio de la previa, a uno lo acuchillan en el corazón y sale. En ese momento todos me empiezan a empujar. Me doy vuelta y venían 10 con cuchillos. Me tiré atrás de un carrito de comida y ahí es donde se ve la imagen”.

Con más de 650.000 suscriptores
Con más de 650.000 suscriptores en YouTube, Joaco Santos utiliza la plataforma para brindar acceso exclusivo a lugares y situaciones inaccesibles para la mayoría del público (Infobae en Vivo)

El creador de contenido explicó que nunca apagó la cámara y que su objetivo es convivir con los protagonistas: “Cuando vos mostrás, tenés el riesgo, pero también es su vida diaria. Yo trato de vivir con ellos”. Santos subrayó la diferencia entre el periodismo de observador y el periodismo inmersivo: “No trato de mostrar: ‘Miren lo que hacen ellos’, sino vivir con ellos. Hay mucha creación de contenido en torno a los ámbitos populares, pero yo busco fraternizar, hermanarnos entre nosotros y decir: ‘Che, esto es una realidad que está pasando acá a 10 kilómetros tuyo’”.

Las comparaciones entre cárceles también marcaron la conversación. Santos describió: “Grabé hace poco en la cárcel de Finlandia, una de las mejores con menor índice de reincidencia, y tuve la posibilidad de entrar a Paraguay, a una de las más peligrosas que es Tacumbú. El hecho de entrar a un lugar donde hay mil personas mirándote cuando vos entrás diciendo: ‘Qué envidia tu libertad’. Eso fue de las cosas más fuertes para mí”.

El método Santos: periodismo de tierra y reflexión ética

Consultado sobre su manera de acceder a estos espacios, Santos explicó: “A veces te invitan, a veces vas generando los contactos a medida que viajás. Generalmente te terminan invitando. Vio que yo grabé con Deportivo Cali y me citó en un hotel. Me senté y me dice: ‘Joaco, quiero que vengas al América de Cali’”.

Sobre el periodismo inmersivo, aclaró: “Trato de estar cuatro o cinco horas con ellos, seis horas, incluso un poco más a veces. Lo que yo puedo vivir es una foto. Lo que yo muestro es una foto. Capaz que ese día fui y se acuchillaron. No significa que esa es la diaria de ellos. Es normal para ellos por cómo reaccionaron, pero no es su vida diaria”. El contenido, afirma, busca un equilibrio: “No solamente el tipo que tiene un fierro es la persona que yo voy a entrevistar, porque sería injusto también con el barrio solo enfocarme en esa persona. Trato de hablar con los diferentes actores sociales”.

El youtuber argentino relata experiencias
El youtuber argentino relata experiencias extremas, como haber sido rodeado por personas armadas con cuchillos en la barra del Deportivo Cali, sin dejar de grabar en ningún momento (Infobae en Vivo)

La ética de su trabajo surge en cada decisión de edición: “Si se cagan a piñas en una barra, tuve mi propia discusión. ¿Lo tengo que mostrar o no? Yo creo que sí, porque es parte de la realidad. Alguien me puede decir: ‘No grabes lo que es lo más bonito’. No lo grabo por una cuestión de seguridad, pero yo creo que está bueno mostrarlo porque es algo que ellos viven diariamente”.

El fenómeno YouTube, la visibilidad y el futuro

El fenómeno de sus videos, que superan los 650.000 suscriptores en YouTube, fue tema de análisis en el piso de Infobae. Santos reconoció: “Lo que más le interesa a mi público es que él no podría acceder a esos lugares si no fuese a través de mi cámara. Lo que yo quiero hacer ahora es que vos lo veas conmigo, que en primera persona puedas entrar ahí conmigo”.

Al referirse al sentido de pertenencia y la representación, destacó: “Mucha gente quiere mostrar, loco. Ella me dice: ‘Yo quiero contar que no tengo aulas, no tengo bancas para ir a la escuela. Hay un montón de necesidades que van más allá de la violencia’. Yo creo que a todos le interesa un poco no ser invisibles y contar su historia”.

La charla derivó en la trastienda de su trabajo: “Hace dos años vivo de esto. Siete años trabajé en gastronomía, haciendo redes sociales. En un momento se me estaba pasando la vida. Tengo 36 ahora. Dije: ‘Tengo un sueño’. Dejé el bar y me puse tres meses a decir: ‘Tengo tres meses ahorrados para poder vivir de esto’. Me contestó Pepe Mujica un mail diciéndome que me aceptaba la entrevista. Ahí empecé mi camino como youtuber”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Joaco Santosbarras bravasbarrios popularescárcelesInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Eligieron las mejores ciudades del mundo en 2026: qué puesto ocupa Buenos Aires

La publicación británica Time Out difundió su nuevo ranking anual de destinos urbanos, elaborado a partir de la opinión de miles de residentes y expertos. Cuáles fueron las otras grandes metrópolis de América Latina seleccionadas

Eligieron las mejores ciudades del

Un estudio reveló que los antibióticos pueden afectar el microbioma intestinal durante varios años

Investigadores suecos señalaron que su uso está vinculado a cambios duraderos en la diversidad bacteriana, con efectos detectables entre cuatro y ocho años tras la administración, según el mayor análisis poblacional realizado hasta la fecha

Un estudio reveló que los

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y soda

Una mezcla versátil que facilita tareas en la cocina, mejora la limpieza del hogar y aporta soluciones prácticas

Para qué sirve mezclar bicarbonato

Qué es una arritmia cardíaca y por qué el corazón puede cambiar de ritmo de forma repentina

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó en Infobae en Vivo cómo una simple acción cotidiana puede ayudar a identificar alteraciones cardiovasculares

Qué es una arritmia cardíaca

Qué es el “biohacking del lenguaje” y cómo puede cambiar la forma en que el cerebro responde a los desafíos

Aplicar estrategias lingüísticas basadas en neurociencia permite transformar la actividad cerebral, facilitando respuestas más flexibles y efectivas ante situaciones exigentes

Qué es el “biohacking del
DEPORTES
Los detalles de la visita

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

PSG le gana al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho por los octavos de final de la Champions League

Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

TELESHOW
Nació Justina, la tercera hija

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

INFOBAE AMÉRICA

Hackers vinculados a Irán realizaron

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas