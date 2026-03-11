“Nunca apagué la cámara, ni cuando me rodearon con cuchillos”, confesó Joaco Santos, el youtuber argentino que graba la vida en barras, barrios y cárceles del mundo

En una entrevista, Joaco Santos compartió en Infobae en vivo su recorrido por los barrios más complejos y las barras bravas de América Latina, donde documentó escenas de violencia, estrategias de supervivencia y la vida cotidiana de comunidades invisibilizadas.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Joaco Santos remarcó: “Yo hago barras y barrios, es un poco mi, mi, mis dos palabras que me identifican en contenido, pero en realidad es todo lo popular, ¿no? Yo trato de que tanto la barra, por ejemplo, ahora hice la barra de Dock Sud... no solo la vea la barra de Dock Sud, los hinchas de Dock Sud, sino también que lo vean todo el mundo”.

Frente a la pregunta sobre la mirada que propone en sus videos, Santos enfatizó: “Lo mío es todo lo contrario a un zoológico mediático, sino decir: ‘Mirá, quizás nosotros nos sentimos parte, pero en realidad no somos la mayoría’. La mayoría quizás vive o en barrios carenciados o en barrios muy marginales donde faltan un montón de estructura”.

Joaco Santos y el riesgo real: de Cali a las cárceles de Paraguay

En uno de los momentos más tensos de la entrevista, Santos relató su experiencia en Colombia: “Yo fui a grabar a Colombia, en la barra del Deportivo Cali... en el medio de la previa, a uno lo acuchillan en el corazón y sale. En ese momento todos me empiezan a empujar. Me doy vuelta y venían 10 con cuchillos. Me tiré atrás de un carrito de comida y ahí es donde se ve la imagen”.

Con más de 650.000 suscriptores en YouTube, Joaco Santos utiliza la plataforma para brindar acceso exclusivo a lugares y situaciones inaccesibles para la mayoría del público (Infobae en Vivo)

El creador de contenido explicó que nunca apagó la cámara y que su objetivo es convivir con los protagonistas: “Cuando vos mostrás, tenés el riesgo, pero también es su vida diaria. Yo trato de vivir con ellos”. Santos subrayó la diferencia entre el periodismo de observador y el periodismo inmersivo: “No trato de mostrar: ‘Miren lo que hacen ellos’, sino vivir con ellos. Hay mucha creación de contenido en torno a los ámbitos populares, pero yo busco fraternizar, hermanarnos entre nosotros y decir: ‘Che, esto es una realidad que está pasando acá a 10 kilómetros tuyo’”.

Las comparaciones entre cárceles también marcaron la conversación. Santos describió: “Grabé hace poco en la cárcel de Finlandia, una de las mejores con menor índice de reincidencia, y tuve la posibilidad de entrar a Paraguay, a una de las más peligrosas que es Tacumbú. El hecho de entrar a un lugar donde hay mil personas mirándote cuando vos entrás diciendo: ‘Qué envidia tu libertad’. Eso fue de las cosas más fuertes para mí”.

El método Santos: periodismo de tierra y reflexión ética

Consultado sobre su manera de acceder a estos espacios, Santos explicó: “A veces te invitan, a veces vas generando los contactos a medida que viajás. Generalmente te terminan invitando. Vio que yo grabé con Deportivo Cali y me citó en un hotel. Me senté y me dice: ‘Joaco, quiero que vengas al América de Cali’”.

Sobre el periodismo inmersivo, aclaró: “Trato de estar cuatro o cinco horas con ellos, seis horas, incluso un poco más a veces. Lo que yo puedo vivir es una foto. Lo que yo muestro es una foto. Capaz que ese día fui y se acuchillaron. No significa que esa es la diaria de ellos. Es normal para ellos por cómo reaccionaron, pero no es su vida diaria”. El contenido, afirma, busca un equilibrio: “No solamente el tipo que tiene un fierro es la persona que yo voy a entrevistar, porque sería injusto también con el barrio solo enfocarme en esa persona. Trato de hablar con los diferentes actores sociales”.

El youtuber argentino relata experiencias extremas, como haber sido rodeado por personas armadas con cuchillos en la barra del Deportivo Cali, sin dejar de grabar en ningún momento (Infobae en Vivo)

La ética de su trabajo surge en cada decisión de edición: “Si se cagan a piñas en una barra, tuve mi propia discusión. ¿Lo tengo que mostrar o no? Yo creo que sí, porque es parte de la realidad. Alguien me puede decir: ‘No grabes lo que es lo más bonito’. No lo grabo por una cuestión de seguridad, pero yo creo que está bueno mostrarlo porque es algo que ellos viven diariamente”.

El fenómeno YouTube, la visibilidad y el futuro

El fenómeno de sus videos, que superan los 650.000 suscriptores en YouTube, fue tema de análisis en el piso de Infobae. Santos reconoció: “Lo que más le interesa a mi público es que él no podría acceder a esos lugares si no fuese a través de mi cámara. Lo que yo quiero hacer ahora es que vos lo veas conmigo, que en primera persona puedas entrar ahí conmigo”.

Al referirse al sentido de pertenencia y la representación, destacó: “Mucha gente quiere mostrar, loco. Ella me dice: ‘Yo quiero contar que no tengo aulas, no tengo bancas para ir a la escuela. Hay un montón de necesidades que van más allá de la violencia’. Yo creo que a todos le interesa un poco no ser invisibles y contar su historia”.

La charla derivó en la trastienda de su trabajo: “Hace dos años vivo de esto. Siete años trabajé en gastronomía, haciendo redes sociales. En un momento se me estaba pasando la vida. Tengo 36 ahora. Dije: ‘Tengo un sueño’. Dejé el bar y me puse tres meses a decir: ‘Tengo tres meses ahorrados para poder vivir de esto’. Me contestó Pepe Mujica un mail diciéndome que me aceptaba la entrevista. Ahí empecé mi camino como youtuber”.

