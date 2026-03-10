La advertencia de una psicóloga sobre el multitasking: “Alternamos tareas y eso impacta en la eficiencia”

Sol River planteó en Infobae en Vivo los riesgos del multitasking

En una entrevista en Infobae al Mediodía, la psicóloga y especialista en neurociencia Sol Rivera analizó los mitos y realidades del multitasking, advirtió sobre el costo emocional y cognitivo para las mujeres y planteó la necesidad de redefinir la productividad en la vida cotidiana.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Rivera sostuvo: “No es que podamos ‘multitaskear’ sin costo. Las mujeres tenemos múltiples demandas, pero esto impacta en la eficiencia y en el cansancio”.

La psicóloga subrayó la diferencia entre el funcionamiento cerebral femenino y masculino: “Las mujeres tienen un cuerpo calloso con más células blancas que comunican un hemisferio al otro. Esto nos permite movernos más rápido entre tareas, pero también nos cuesta más concentrarnos”.

El multitasking y la neurociencia: mitos y realidades

Rivera relató que la ciencia ya desmontó la idea de que hacer muchas cosas a la vez mejora el rendimiento: “Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Stanford donde se analizó fuertemente esto. El estudio dice que cerca del cuarenta por ciento de la eficiencia era menor para las personas multitaskers”.

La neurociencia sostiene que alternar varias tareas disminuye la eficiencia y aumenta el cansancio diario

Según la psicóloga, el multitasking real solo es posible en tareas automáticas: “Podemos hacer varias cosas a la vez que requieran del automatismo, como caminar y hablar. Pero todas aquellas tareas que requieran concentración, no podemos hacer multitasking. En realidad, estamos cambiando nuestro foco de atención de manera continua y eso genera desgaste emocional y fatiga cognitiva”.

La especialista enfatizó que el costo del multitasking es concreto: “Hay más distractores, más fatiga emocional, alteración en la memoria. Necesitamos empezar a derribar los mitos que asocian productividad con estar en todo al mismo tiempo”.

Para Rivera, la exigencia de responder a múltiples demandas afecta especialmente a las mujeres: “En las últimas décadas las mujeres sumaron roles sin dejar otros. El multitasking documental no existe, lo que hacemos es alternar tareas y eso tiene impacto en nuestra eficiencia”.

Productividad, mandatos y género: el peso de la culpa

El equipo de Infobae al Mediodía indagó sobre el origen social de la sobrecarga femenina. Rivera sostuvo: “En el acuerdo social, las mujeres tenemos demandas que no tienen los varones. Y hay demandas que tienen los varones que no tenemos las mujeres, pero lo que sucedió es que las mujeres sumaron roles sin soltar ninguno”.

La psicóloga dio ejemplos de cuando el multitasking en exceso afecta nuestra vida cotidiana

La psicóloga vinculó la dificultad para delegar con el mandato de la responsabilidad maternal: “Nos cuesta soltar. En el rol maternal pareciera que nada tiene que cambiar porque estés trabajando. Y en lo laboral te tenés que mostrar todo el tiempo y rendir cuentas para que vean que funcionás igual que los varones”.

Consultada sobre la culpa que sienten muchas madres, Rivera afirmó: “La culpa es una emoción que viene a decirnos que algo estamos haciendo mal. Cuando sentimos culpa sin estar haciendo nada malo, es disfuncional y necesitamos prestarle atención. No hay que esperar a dejar de sentir culpa para tomarse tiempo para uno. Eso no va a ocurrir porque estamos entrenadas para sentirla. Cuando empezamos a hacer y vemos que la vida sigue, que no se cae el mundo en el trabajo o en casa, eso nos ayuda a resignificar”.

Rivera destacó que sostener el control responde más al miedo que a la confianza: “El control es un recurso de una emoción de fondo, que es el miedo. Lejos de relajarnos y disfrutar, terminamos queriendo controlar y no logramos el objetivo”.

La organización y el orden mental frente al multiestímulo

A lo largo de la entrevista, Rivera remarcó la importancia de la organización para reducir el desgaste: “El orden por afuera, en las tareas y en el hogar, hace a nuestro orden y tranquilidad mental. Cuando vos tenés todo desordenado, no encontrás nada. Lo mismo pasa a nivel mental”.

“Hay más fatiga emocional y alteración en la memoria cuando intentamos atender todo al mismo tiempo”, explicó la especialista en Infobae al Mediodía

Sobre la presión de la inmediatez y la tecnología, afirmó: “Las redes y la tecnología nos invitan a que todo sea inmediato. Pero hay una parte que es nuestra, que tiene que ver con las reglas vinculares. Si contestás siempre al instante, generás una regla tácita en el vínculo. Es importante poder poner límites, preguntar si algo es urgente y aprender a gestionar nuestros tiempos”.

La psicóloga propuso entrenar la atención plena para mejorar la calidad de vida: “Si realmente la atención plena es el lugar donde está nuestra eficiencia y productividad, hay que entrenarla. Estar con nuestro cuerpo en un lado y el pensamiento en otro es común, pero volver a centrarnos es una tarea que se entrena y que muy pocas veces hacemos”.

