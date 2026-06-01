Delegación estadounidense destaca la cooperación bilateral y el liderazgo energético en República Dominicana

La infraestructura energética gestiona suministros provenientes de terminales estadounidenses, abastece a siete unidades eléctricas nacionales y sostiene un crecimiento significativo en la región centroamericana y caribeña (Foto cortesía Christopher Landau)

Una delegación encabezada por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó República Dominicana para profundizar la cooperación bilateral. Según informó la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, fue recibido por la embajadora estadounidense Leah Campos y el viceministro de Política Exterior Francisco Caraballo Núñez.

Durante su estadía del viernes y sábado, el funcionario del Departamento de Estado se reunió con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y con representantes del sector privado, según detalló la embajada. Las reuniones se enfocaron en las relaciones estratégicas y en proyectos conjuntos vinculados con el crecimiento económico y la seguridad energética del país.

Uno de los ejes de la visita fue el recorrido por una planta de gas natural licuado en las cercanías de Santo Domingo. Landau describió así el funcionamiento de la infraestructura: “Los barcos traen gas natural desde Estados Unidos, se bombea a tanques de almacenamiento masivos y luego se distribuye por tuberías o camiones por todo el país. La energía es la base de toda actividad económica, y esta increíble planta, junto con sus socios locales, ha permitido que el país crezca gracias al gas estadounidense económico y confiable”, afirmó.

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La terminal opera como el principal punto de entrada de gas natural estadounidense hacia América Latina y, según la empresa responsable del complejo, constituye la mayor inversión de capital de Estados Unidos en República Dominicana, con más de USD 2.400 millones destinados a infraestructura energética.

Organizaciones empresariales y representantes estatales examinan cifras récord, refuerzan vínculos históricos y abren paso a alternativas tecnológicas en generación eléctrica (Foto cortesía Christopher Landau)

De acuerdo con información de la empresa AES, la terminal de almacenamiento y regasificación recibe gas natural originario de terminales de licuefacción en Luisiana y Texas, lo que consolidó a República Dominicana como el mayor importador de gas natural estadounidense en América Latina. En 2025, las importaciones superaron los 4 millones de metros cúbicos de GNL.

La capacidad operativa y la expansión

El recorrido incluyó la presentación del modelo operativo plug and play de la terminal, que permite una expansión inmediata de hasta 1.000 megavatios adicionales. Según los datos compartidos durante la visita, la infraestructura abastece a siete unidades de generación que aportan 1.800 megavatios al sistema eléctrico nacional.

También suministra gas natural a cuatro distribuidoras que abastecen a sectores como el industrial, comercial, vehicular, turístico y de zonas francas. En el plano regional, la corporación gestiona además la terminal de GNL de Panamá.

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Hacia el final de la visita, ejecutivos de AES Dominicana agradecieron la presencia de la delegación estadounidense, entre ellos Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, y Edwin De los Santos, presidente local.

Los integrantes del equipo diplomático visitaron infraestructuras clave y resaltaron la importancia de las inversiones estadounidenses en el sector energético, especialmente en plantas de gas natural e iniciativas de crecimiento conjunto (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en República Dominicana)

Rubiolo señaló: “El gas natural no solo respalda un suministro eléctrico confiable y competitivo para el país, sino que también se ha convertido en un motor de integración regional, atrayendo inversión y fortaleciendo la seguridad energética en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos ha sido un socio estratégico en este proceso".

Por otra parte, la agenda oficial de Landau incluyó una visita a la Catedral Primada de América, donde Landau se refirió a los vínculos entre Estados Unidos y República Dominicana. En palabras del subsecretario, recogidas por la Embajada de Estados Unidos, “la cooperación bilateral y los lazos históricos entre ambas naciones son pilares fundamentales para la región”. También comentó: “También disfruté luciendo mi guayabera, o chacabana como la llaman en la República Dominicana”.

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