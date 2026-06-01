El Salvador impulsa nuevas oportunidades de inversión y comercio bilateral con Italia en encuentro empresarial en Roma

El evento convocó a funcionarios, empresarios y organizaciones económicas de ambos países, quienes analizaron proyectos estratégicos y mecanismos para fortalecer la cooperación económica entre la nación centroamericana y la República Italiana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Embajada de El Salvador en Italia impulsó recientemente un encuentro especializado en Roma para promover el comercio y la inversión bilateral, en el marco de los 165 años de vínculos diplomáticos entre ambos países. El evento, denominado “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, reunió a representantes de gobiernos, cámaras empresariales, gremios y potenciales socios estratégicos del ecosistema económico italiano interesados en oportunidades de inversión y cooperación con El Salvador, según comunicó la sede diplomática.

Tal como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores este sábado, durante la apertura, autoridades italianas resaltaron el carácter prioritario que otorgan a El Salvador como socio latinoamericano y subrayaron la importancia de la relación bilateral en materia política, económica, cultural, académica y de cooperación internacional. El comunicado oficial de la Cancillería salvadoreña detalló que ambos países han sostenido una alianza basada en respeto mutuo y diálogo constante durante más de un siglo y medio de relaciones.

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El embajador de El Salvador en Italia, Efrén Arnoldo Bernal, explicó que el foro fue concebido como un espacio de diálogo e intercambio enfocado en mostrar el nuevo escenario económico salvadoreño, resultado de las políticas implementadas por el gobierno central de El Salvador. Bernal destacó: “El evento permite presentar las oportunidades de colaboración en sectores prioritarios para el desarrollo nacional y para la internacionalización de empresas italianas”.

En el encuentro desarrollado en Roma, representantes de instituciones públicas y privadas analizaron proyectos conjuntos y mecanismos de internacionalización empresarial que podrían fortalecer los flujos comerciales entre ambos mercados (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

A lo largo de la jornada, la delegación salvadoreña expuso información sobre el clima de inversión en El Salvador y los proyectos estratégicos en áreas como turismo, infraestructura turística, logística, energía y desarrollo productivo. El sector del café, considerado un producto emblemático de exportación y de identidad nacional, ocupó un lugar destacado en el programa. Los asistentes participaron de una degustación de café y de gastronomía típica, iniciativa orientada a promover la calidad y el potencial comercial de la industria cafetera salvadoreña entre los empresarios italianos.

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El evento contó con la participación de representantes de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (INVEST), Ministerio de Turismo (MITUR), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), el Viceministerio de Transporte y el Instituto Salvadoreño del Café. Entre los asistentes italianos estuvieron Marco Giomini, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI), y Giorgio Silli, secretario general del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA).

Al encuentro también asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Italia y titulares de entidades como SACE (Servicios de seguros y financieros para empresas), la Agencia ICE (Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de empresas italianas) y la Caja de Depósitos y Préstamos (CDP). Estas organizaciones abordaron mecanismos de cooperación e internacionalización empresarial, considerados catalizadores para el aprovechamiento de oportunidades de inversión en El Salvador.

La degustación de productos emblemáticos y la presentación de iniciativas en turismo y logística buscan atraer capital e incrementar la presencia de empresas italianas en la economía salvadoreña, según informaron fuentes diplomáticas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador vinculó este foro con un contexto de creciente interés europeo por fortalecer los intercambios económicos con Centroamérica y posicionar a El Salvador como aliado estratégico para la agenda bilateral de inversión, comercio y cooperación para el desarrollo.

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Vale destacar que este mes, las autoridades de ambas naciones conmemoraron 165 años de relaciones diplomáticas y cooperación bilateral.