Tendencias

Entrenar en pareja: la tendencia que potencia la motivación y el bienestar físico

Ejercicios sincronizados, circuitos y cardio compartido ayudan a mejorar la motivación, el bienestar físico y la relación

Guardar
Estudios científicos asocian el ejercicio
Estudios científicos asocian el ejercicio en pareja con una mayor adherencia a la actividad física y mejores resultados en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar ejercicio en pareja se consolida como una tendencia en gimnasios y hogares. ¿Dónde y cómo funciona? ¿Qué beneficios aporta y qué rutina recomiendan los expertos? Entrenar juntos en sesiones planificadas, con ejercicios adaptados a ambos, fortalece la relación y facilita la creación de un hábito saludable. El objetivo compartido refuerza la sensación de equipo y genera tiempo de calidad lejos de pantallas y distracciones.

De acuerdo con las recomendaciones del sitio especializado en salud y bienestar CuidatePlus, entrenar acompañado aumenta la motivación, reduce el estrés y mejora la comunicación. El ejercicio físico libera endorfinas y potencia el bienestar, mientras que el trabajo conjunto favorece la empatía y el apoyo mutuo. Los formatos más efectivos incluyen ejercicios simultáneos, entrenamientos por turnos, circuitos y clases en grupo, adaptando la intensidad y el tipo de actividad al nivel de cada persona.

En este contexto, la clave radica en evitar la competencia y priorizar la cooperación. El entrenamiento en pareja puede realizarse en gimnasios, en casa o al aire libre, siempre ajustando los ejercicios y los descansos a las necesidades individuales.

El entrenamiento en pareja mejora
El entrenamiento en pareja mejora la motivación y la constancia en la práctica de ejercicio físico, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la revista médica Plos Medicine demuestra que la calidad y cantidad del apoyo social, incluido el ejercicio en compañía, se asocia con una mayor adherencia a la actividad física y una reducción significativa del riesgo de mortalidad por todas las causas. El apoyo de la pareja o de un grupo refuerza la constancia y el compromiso con el ejercicio a largo plazo.

Ejercicios sincronizados y dinámicas para dos

En primer lugar, las sentadillas sincronizadas mejoran la coordinación y el ritmo compartido. Ambos deben bajar y subir al mismo tiempo, lo que refuerza el trabajo de piernas y glúteos. La plancha con palmada, realizada frente a frente, exige concentración y conexión, a la vez que fortalece el core y los hombros.

Además, los lanzamientos de balón medicinal fomentan la confianza y la cooperación. Uno lanza el balón y el otro lo recibe y devuelve, trabajando la coordinación y el core. Las zancadas alternas permiten que uno realice el ejercicio mientras el otro descansa y anima, reforzando el apoyo mutuo.

Por otro lado, el cardio compartido puede incluir correr juntos en cinta, remar, pedalear o realizar saltos suaves. La actividad cardiovascular conjunta no solo activa el sistema cardiorrespiratorio, sino que también cierra la sesión con una sensación positiva de equipo.

Rutinas compartidas, como sentadillas sincronizadas
Rutinas compartidas, como sentadillas sincronizadas y planchas con palmada, fortalecen la relación y el bienestar físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Circuitos, clases y adaptación del plan

Asimismo, los entrenamientos en circuito permiten recorrer varias estaciones juntos, alternando ejercicios y descansos. Las clases colectivas de cycling, fuerza, HIIT o boxeo aportan energía grupal y eliminan la presión de la perfección. La variedad en los formatos mantiene la motivación y facilita la adaptación del plan al nivel y los objetivos de cada pareja.

Al mismo tiempo, los expertos insisten en la importancia de ajustar los ejercicios a las capacidades individuales. No es necesario igualar el rendimiento, sino sumar esfuerzos y disfrutar del proceso. El apoyo emocional, la comunicación durante los entrenamientos y la celebración de los logros compartidos refuerzan el hábito y la constancia.

Adherencia y beneficios a largo plazo

Finalmente, entrenar en pareja reduce las excusas para abandonar el ejercicio y mejora la constancia a lo largo del tiempo. La rutina compartida normaliza el entrenamiento como parte del estilo de vida y aumenta la probabilidad de mantener el hábito. El acompañamiento mutuo convierte el ejercicio en una actividad gratificante y sostenible, con beneficios físicos, emocionales y relacionales.

El entrenamiento en pareja se consolida como una estrategia eficaz para mejorar la salud, fortalecer el vínculo y disfrutar del tiempo juntos. La planificación adecuada, la cooperación y la adaptación a cada nivel garantizan una experiencia positiva y el éxito a largo plazo. Mantenerse activos de forma conjunta ayuda a construir una relación más fuerte y un bienestar compartido.

Temas Relacionados

entrenar en parejasaludbienestarestudios médicosNewsroom BUE

Últimas Noticias

El truco del aire acondicionado que puede ayudar a dormir mejor y a ahorrar energía

Expertos explican cómo se reduce la humedad y el consumo energético, generando un ambiente más saludable y confortable para personas con problemas respiratorios

El truco del aire acondicionado

El reto de secar ropa en espacios reducidos: consejos claves que ayudan a mantener el hogar saludable

Distintas habitaciones requieren estrategias específicas para evitar el exceso de humedad y conservar la integridad de muebles y tejidos. Ventilar bien y elegir el sistema adecuado puede eliminar consecuencias inesperadas

El reto de secar ropa

Aerofitness: beneficios, modalidades y claves de un deporte en auge

Las disciplinas aéreas, como aeroyoga y aeropilates, se consolidan cada vez más. Su práctica mejora fuerza, flexibilidad y bienestar mental para todas las edades

Aerofitness: beneficios, modalidades y claves

Del encaje al metalizado: los outfits más impactantes de Emily Ratajkowski

En cada aparición, la modelo y actriz sorprende por su versatilidad y creatividad, consolidando su imagen como un ícono de la moda. Las propuestas que redefinen el concepto de elegancia

Del encaje al metalizado: los

Cómo ayuda el té verde a controlar la presión arterial y cuánto tomar para que haga efecto

En un mundo en el que la hipertensión afecta a millones de personas, la infusión emerge como una alternativa natural respaldada por la ciencia para complementar los tratamientos médicos. De qué manera sus compuestos antioxidantes aportan un beneficioso efecto vasodilatador

Cómo ayuda el té verde
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto