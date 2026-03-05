Tendencias

Receta de batatas con marshmallows, rápida y fácil

Ideal como guarnición original o postre para compartir en familia, se puede realizar con ingredientes simples y pasos sencillos

Guardar
Batatas al horno cubiertas con
Batatas al horno cubiertas con marshmallows dorados: una combinación irresistible para sorprender en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como el aroma de las batatas recién horneadas, esa fragancia que recuerda reuniones familiares y mesas de invierno. Pero cuando se suman los marshmallows, el contraste entre lo cremoso y lo crocante transforma un plato tradicional en una sorpresa que encanta a grandes y chicos. Batatas con marshmallows es ese toque festivo que convierte lo cotidiano en especial.

En Argentina, este plato suele verse en celebraciones o como acompañamiento en cenas informales, especialmente cuando se busca una opción dulce y golosa para compartir. Inspirado por costumbres que llegaron desde el exterior, aquí se adapta con ingredientes y técnicas locales, logrando un resultado simple y tentador.

Receta de batatas con marshmallows

Se trata de batatas cocidas y hechas puré, mezcladas con azúcar y manteca, cubiertas con marshmallows y gratinadas hasta que estén doradas y burbujeantes. El contraste entre la suavidad del puré y el dorado de los marshmallows le da un atractivo especial, y la preparación es muy sencilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Batatas, manteca, azúcar, sal, vainilla
Batatas, manteca, azúcar, sal, vainilla y malvaviscos, todos los ingredientes listos para la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 3 batatas medianas (aprox. 900 gr)
  2. 50 gr de manteca
  3. 2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o común)
  4. 1 pizca de sal
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. 1 puñado generoso de marshmallows blancos (aprox. 100 gr)

Cómo hacer batatas con marshmallows, paso a paso

  1. Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en cubos medianos.
  2. Cocinar las batatas en agua hirviendo con una pizca de sal hasta que estén bien tiernas (aprox. 15 minutos).
  3. Colar y pisar las batatas en caliente, formando un puré liso. Agregar la manteca, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  4. Precalentar el horno a 220 °C.
  5. Distribuir el puré en una fuente apta para horno, nivelando la superficie.
  6. Cubrir con los marshmallows, asegurándose de que queden repartidos de manera pareja.
  7. Gratinar en horno fuerte durante 5 a 8 minutos, hasta que los marshmallows estén dorados y apenas crocantes por fuera (vigilar el horno: se doran rápido).
  8. Servir tibio, ideal para acompañar carnes o como postre diferente.
La mezcla perfecta de cremosidad
La mezcla perfecta de cremosidad y dulzura, lista en minutos y con ingredientes bien argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 195 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 1,5 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede recalentar al horno o microondas. No se recomienda freezar, ya que los marshmallows pierden textura.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

Científicos de Alemania, Italia y Países Bajos hallaron que las mediciones tradicionales subestiman el alcance del agua en las zonas bajas

El nivel real del mar

De la técnica pomodoro al neuroanclaje: 6 claves para potenciar el estudio y la memoria, según un experto

Joan López, referente en técnicas de alto rendimiento, compartió en el podcast Tengo un Plan consejos aplicables sobre alimentación, control de distracciones y ajuste de métodos para mejorar el aprendizaje y el desempeño diario

De la técnica pomodoro al

Poner cáscara de limón en el horno apagado: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este truco casero brinda beneficios inesperados que mejoran la higiene, reducen el desperdicio en la cocina y minimizan el uso de químicos

Poner cáscara de limón en

El secreto de las dominadas: consejos para mejorar la técnica y ganar repeticiones

Descubrir qué factores influyen realmente en el progreso puede transformar la experiencia de quienes buscan nuevos logros en la barra

El secreto de las dominadas:

Así es la pirámide invertida, el método que ayuda a ganar músculo y fuerza de manera efectiva

Este enfoque organiza las series para aprovechar el máximo rendimiento al inicio de la rutina, permitiendo una hipertrofia gracias a una mayor intensidad y romper el estancamiento típico de programas tradicionales, según una experta consultada por Men’s Health

Así es la pirámide invertida,
DEPORTES
Directo al Puskas: un futbolista

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Cocho López destacó el trabajo de Colapinto antes del inicio de la F1: “Superó a Gasly en más del 50% de las carreras”

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Caramelito

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina Pais habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

INFOBAE AMÉRICA

Análisis de sangre para detectar

Análisis de sangre para detectar el cáncer y enfermedades mortales: los resultados de un estudio prometedor

Por qué una artista transcribió a mano más de 900 páginas de “Moby Dick”

Científicos logran reconstruir el rostro de una mujer de hace 3,67 millones de años

Quién es Agustina Woodgate, la artista argentina que cautivó a los reyes de España en ARCOmadrid 2026

El gobierno de El Salvador impulsa la sostenibilidad en el CRESA 2026