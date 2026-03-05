Receta de batatas con marshmallows, rápida y fácil

Nada como el aroma de las batatas recién horneadas, esa fragancia que recuerda reuniones familiares y mesas de invierno. Pero cuando se suman los marshmallows, el contraste entre lo cremoso y lo crocante transforma un plato tradicional en una sorpresa que encanta a grandes y chicos. Batatas con marshmallows es ese toque festivo que convierte lo cotidiano en especial.
En Argentina, este plato suele verse en celebraciones o como acompañamiento en cenas informales, especialmente cuando se busca una opción dulce y golosa para compartir. Inspirado por costumbres que llegaron desde el exterior, aquí se adapta con ingredientes y técnicas locales, logrando un resultado simple y tentador.
Receta de batatas con marshmallows
Se trata de batatas cocidas y hechas puré, mezcladas con azúcar y manteca, cubiertas con marshmallows y gratinadas hasta que estén doradas y burbujeantes. El contraste entre la suavidad del puré y el dorado de los marshmallows le da un atractivo especial, y la preparación es muy sencilla.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 3 batatas medianas (aprox. 900 gr)
- 50 gr de manteca
- 2 cucharadas de azúcar (puede ser rubia o común)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 puñado generoso de marshmallows blancos (aprox. 100 gr)
Cómo hacer batatas con marshmallows, paso a paso
- Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en cubos medianos.
- Cocinar las batatas en agua hirviendo con una pizca de sal hasta que estén bien tiernas (aprox. 15 minutos).
- Colar y pisar las batatas en caliente, formando un puré liso. Agregar la manteca, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Distribuir el puré en una fuente apta para horno, nivelando la superficie.
- Cubrir con los marshmallows, asegurándose de que queden repartidos de manera pareja.
- Gratinar en horno fuerte durante 5 a 8 minutos, hasta que los marshmallows estén dorados y apenas crocantes por fuera (vigilar el horno: se doran rápido).
- Servir tibio, ideal para acompañar carnes o como postre diferente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 195 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 1,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede recalentar al horno o microondas. No se recomienda freezar, ya que los marshmallows pierden textura.