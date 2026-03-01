Entrenar con más peso y menos repeticiones: la estrategia para ganar fuerza en menos tiempo

El entrenamiento con menos repeticiones y mayor carga promueve un aumento efectivo de fuerza muscular según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas adultas, encontrar tiempo para entrenar fuerza de manera efectiva se ha convertido en un reto constante ante las demandas de la vida moderna. El interés por obtener resultados tangibles en menos tiempo impulsa nuevas estrategias de entrenamiento.

Ahora, un estudio reciente sugiere que la clave no está en pasar más horas en el gimnasio, sino en optimizar cada minuto a través de sesiones breves, intensas y planificadas con precisión. Esta tendencia redefine el enfoque tradicional del ejercicio y ofrece alternativas realistas para quienes buscan desarrollar músculo y fuerza sin sacrificar otras áreas de su vida.

A medida que los compromisos laborales, familiares y personales compiten por el tiempo disponible, surge una pregunta central: ¿es posible lograr avances significativos en fuerza y masa muscular entrenando menos, pero con mayor intensidad? La ciencia del ejercicio aporta respuestas innovadoras, respaldadas por evidencia y recomendaciones de expertos.

Qué revela el nuevo estudio sobre el entrenamiento de fuerza

Un estudio en fase preimpresa, publicado en SportRxiv, aporta datos contundentes: realizar menos repeticiones con mayor carga permite obtener mejoras apreciables tanto en fuerza como en masa muscular.

El equipo investigador revisó numerosos trabajos previos y constató que con solo dos o tres series exigentes por sesión es posible lograr avances notables, siempre que se mantenga la regularidad semanal.

La investigación detalla que los beneficios en el tamaño muscular se estabilizan tras unas 11 series por sesión, mientras que, en el caso de la fuerza, las mejoras se detienen después de dos series efectivas de cada ejercicio. Este hallazgo desafía la creencia de que “más es mejor” y alerta sobre el riesgo de invertir tiempo y energía en repeticiones o series adicionales que no aportan ventajas reales.

Cómo adaptar la rutina para maximizar resultados

El especialista en entrenamiento de fuerza y cofundador de SoHo Strength Lab, Albert Matheny, recomienda ajustar cuidadosamente la rutina para aprovechar al máximo el tiempo disponible. “Cuantas menos repeticiones hagas, más peso deberías usar”, afirma. La clave es incrementar el estímulo sobre los músculos, lo que favorece el desarrollo de masa muscular magra y potencia la eficiencia de cada sesión.

Matheny aconseja realizar entre ocho y doce repeticiones por serie, eligiendo un peso que permita mantener la técnica y completar entre tres y cinco series. Si es posible hacer más de 12 repeticiones sin dificultad, la carga debe aumentarse. Si resulta imposible alcanzar ocho repeticiones, conviene reducir el peso hasta encontrar el equilibrio adecuado.

Para quienes se inician en este tipo de entrenamiento, el especialista sugiere comenzar con una pesa y comprobar el número de repeticiones alcanzadas, ajustando la carga de manera personalizada para evitar tanto la falta como el exceso de intensidad.

El valor de combinar fuerza con ejercicio moderado

El estudio también subraya la importancia de complementar el levantamiento de pesas con actividades de intensidad moderada. Matheny explica que la combinación de ambas modalidades contribuye a mejorar el metabolismo y la densidad ósea, lo que refuerza la salud integral.

Las guías internacionales recomiendan destinar al menos 150 minutos semanales a actividades moderadas, junto con dos jornadas de ejercicios de fuerza. Los resultados de la investigación respaldan esta frecuencia mínima, demostrando que incluso rutinas breves pueden ser efectivas si se mantienen la regularidad y la progresión de la carga.

Matheny enfatiza la conveniencia de distribuir los ejercicios de fuerza a lo largo de la semana y aumentar el peso de manera gradual, en lugar de concentrarse únicamente en la cantidad de repeticiones.

Para lograr avances sostenidos, los especialistas sugieren alternar los grupos musculares y adaptar la programación a la agenda personal. De este modo, es posible mantener el progreso a largo plazo sin renunciar a otros compromisos. Esta estrategia permite que el entrenamiento de fuerza deje de ser una carga adicional y se convierta en una parte flexible y sostenible de la rutina cotidiana.