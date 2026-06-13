Chris Evans cumple años: cómo el Capitán América lleva el smart casual de Hollywood

Chris Evans celebra sus 45 años como referente del vestir masculino contemporáneo (REUTERS/Aude Guerrucci)

Chris Evans celebra este sábado 13 de junio sus 45 años reafirmando su lugar como uno de los hombres mejor vestidos de Hollywood. Su capacidad para combinar el estilo smart casual con la sofisticación tradicional lo convirtió en un referente dentro y fuera de la pantalla grande.

A través de una cuidada selección de atuendos, el actor conocido mundialmente por encarnar a Capitán América en la exitosa saga de Marvel demuestra cómo el equilibrio entre elegancia y comodidad puede adaptarse tanto a galas formales como a eventos relajados, siempre con atención a los detalles, los cortes y los materiales.

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Cada aparición pública se convierte en una muestra de versatilidad y dominio del vestir masculino contemporáneo.

A continuación, sus looks más destacados:

Esmoquin clásico negro

El actor consolida una estética smart casual basada en el equilibrio entre elegancia y comodidad (REUTERS/Daniel Cole)

Para los Premios Oscar 2026, eligió un esmoquin negro de corte clásico. Llevó una chaqueta cruzada de doble botonadura en tela mate con solapas anchas de satén brillante, que aportó una silueta estructurada y formal.

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Debajo, usó una camisa blanca de textura fina y cuello clásico, combinada con un moño negro. Destacó un reloj metálico de esfera grande en la muñeca izquierda y zapatos de charol negro de diseño cerrado.

Añadió un toque contemporáneo con anteojos de sol redondos de cristales oscuros y montura delgada.

Estilo casual monocromático

Los conjuntos monocromáticos refuerzan una imagen minimalista con foco en el corte y la silueta (REUTERS/Mark Blinch)

Para el Festival de Cine Internacional de Toronto, optó por un conjunto monocromático relajado. Llevó una camiseta de punto azul oscuro de corte ajustado y manga corta, que realzó la definición de brazos y hombros. El pantalón negro de vestir, con pinzas y cintura alta, generó una silueta alargada y elegante.

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Usó zapatos negros de charol y gafas de montura metálica redonda con lentes transparentes. El cabello, voluminoso y peinado hacia arriba, y la ausencia de accesorios llamativos reforzaron el minimalismo.

Traje rojo vibrante

El traje rojo se impone como recurso de impacto sin perder estructura formal (REUTERS/Danny Moloshok)

Evans vistió para el after party de los Oscar de Vanity Fair un traje sastre rojo encendido. La chaqueta cruzada de solapa ancha estilizó la figura, mientras que el pantalón recto y ligeramente holgado favoreció la movilidad. Llevó una camisa blanca de cuello clásico y una corbata negra estrecha. Los zapatos negros de charol y un reloj metálico oscuro en la muñeca izquierda completaron el look.

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Camisa tejida a rayas y pantalón oscuro

Las prendas tejidas tipo polo aportan textura y relajación a combinaciones con pantalón de vestir (REUTERS/Henry Nicholls)

Para la premiere de “The Gray Man”, llevó una camisa tejida tipo polo de manga corta, base blanca y rayas verticales rosadas con botones blancos.

El cuello abierto dejó ver collares dorados y un tatuaje en la clavícula. Combinó con un pantalón negro de vestir de corte recto y gafas de sol oscuras de montura gruesa y redondeada. Añadió pulseras en ambas muñecas.

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Traje azul marino y camiseta blanca

El contraste entre traje azul marino y camiseta blanca moderniza un look tradicional (REUTERS/David Swanson)

Para la premiere mundial de “The Gray Man”, eligió un traje azul marino entallado, con chaqueta de solapas delgadas y dos botones dorados. Usó una camiseta blanca de algodón y cuello redondo, que contrastó con el traje.

El pantalón, a juego, fue de corte recto y largo hasta el zapato. Los zapatos de cuero negro de acabado mate, gafas de sol redondas oscuras y un collar dorado sencillo sobre la camiseta completaron el atuendo.

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Traje de lino azul claro con chaleco y mocasines

El lino azul claro aparece como alternativa ligera para eventos diurnos con aire sofisticado (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo/File Photo)

Para la premiere de “Lightyear”, en Londres, asistió con un traje de lino azul claro con chaqueta recta y pantalón del mismo tejido. Completó con un chaleco azul claro de botones color crema y una camiseta delgada blanca debajo.

Optó por mocasines de cuero gris oscuro con borlas y una pulsera azul en la muñeca izquierda. Añadió anteojos de sol redondos y llevó el cabello peinado hacia atrás.

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Camisa de punto con estampado abstracto y pantalón negro

Los accesorios se mantienen medidos, con relojes metálicos y gafas redondas como sello personal (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para otra premiere de “Lightyear”, usó una camisa de punto de manga corta con estampado abstracto en naranja, marrón, negro y blanco, corte relajado y cuello tipo polo parcialmente abotonado, mostrando collares dorados y un tatuaje en el pecho.

Combinó con pantalón negro de vestir recto y zapatos de cuero negro. Como otro accesorio llevó anteojos de sol oscuros de montura redonda.

Traje crudo de doble botonadura y corbata de rayas

Los collares y pulseras funcionan como detalles puntuales para elevar atuendos casuales sin recargarlos (REUTERS/Phil McCarten)

Para el estreno de “Knives Out”, Evans eligió un traje de doble botonadura en tono crudo, textura acanalada y botones dorados. El corte entallado, las hombreras y solapas anchas aportaron presencia.

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Llevó camisa blanca y corbata de rayas diagonales en marrón oscuro y negro. El pantalón crudo de corte recto llegó hasta zapatos de cuero marrón envejecido.