Del street style a la pasarela: celebridades dictan el pulso de la moda con looks icónicos en Londres

La edición 2026 del encuentro londinense reunió a actores, músicos y modelos que desfilaron para firmas icónicas

En cada esquina de Londres, la moda se convierte en una declaración de identidad y modernidad. La ciudad, punto de encuentro de la creatividad global, se llenó de flashes, estilistas y rostros icónicos para presentar las tendencias que marcarán la próxima temporada. Entre pasarelas y calles repletas de looks audaces, la capital británica renovó su reputación como epicentro de la vanguardia y la elegancia funcional.

Del 19 al 23 de febrero, la Semana de la Moda reunió a más de 90 diseñadores y a las principales figuras de la industria, confirmando que el estilo británico sigue siendo una referencia obligada en el universo de la moda.

Romeo Beckham

El hijo de David y Victoria Beckham cerró un desfile con una bomber de cuero guinda y detalles en púrpura, redefiniendo el estilo urbano de la firma REUTERS/Isabel Infantes

Apenas 23 años, nacido y criado en la capital británica, Romeo Beckham lleva en la sangre la cultura pop desde la cuna. Hijo de David y Victoria Beckham, su vida ha transitado entre estadios y estudios de moda. En esta edición, Romeo fue el encargado de cerrar uno de los desfiles.

Su look: una bomber jacket de cuero guinda con un cuello de pelo púrpura, que capturó la esencia de la nueva elegancia utilitaria. La camisa rosa pastel que asomaba debajo aportó frescura y contraste, mientras que los pantalones de pana chocolate, holgados y con peso visual, sumaron profundidad. Botas negras de punta redonda se plantaron firmes sobre la pasarela, como si reivindicaran el derecho a desafiar el clima británico.

Luke Thompson

El actor de “Bridgerton” apostó por un car coat verde oliva y camisa de cuadros, encarnando el equilibrio entre la sastrería británica y la modernidad REUTERS/Maja Smiejkowska

El rostro de la sastrería relajada y el encanto intelectual británico tiene nombre y apellido: Luke Thompson. A sus 35 años, este actor inglés es célebre por su rol como Benedict en Bridgerton, donde los salones georgianos y el drama romántico son su escenario natural.

Luke eligió un car coat corto verde oliva, con estructura desestructurada y charreteras que guiñan a la tradición militar. Todo el conjunto respiró equilibrio entre campo y ciudad, pasado y presente, como si Luke fuera un lord que ha cambiado la campiña por los cafés de Shoreditch.

Olivia Dean

La cantante británica destacó en primera fila con una falda maxi inspirada en el trench y accesorios que fusionan juventud y sofisticación REUTERS/Maja Smiejkowska

Hay una calidez inmediata en la presencia de Olivia Dean, británica de 25 años y una de las voces más frescas de la nueva ola soul-pop. Su look fue una declaración: una falda maxi asimétrica inspirada en el trench, con solapas y botones que reinventan el clásico gabán inglés. El suéter de punto fino en tonos tierra fue el lienzo perfecto para los accesorios: bolso de flecos que añadió movimiento y gafas oscuras que le dieron un aire de coolness effortless. Zapatos de tacón canela alargaron la silueta y completaron la escena.

Simone Ashley

La actriz lució un trench mini de cuero chocolate, cinturón marcado y stilettos negros, resaltando elegancia y fuerza en la pasarela REUTERS/Maja Smiejkowska

Los flecos se mueven con cada paso de Simone Ashley, actriz británica de 28 años famosa por encarnar el deseo y la rebeldía en Bridgerton y Sex Education. En un desfile, Simone llevó un trench coat mini de cuero chocolate, con costuras marcadas y botones dorados. Los stilettos negros y el clutch sumaron elegancia, mientras que su melena suelta con ondas naturales y el maquillaje en tonos tierra reforzaron la naturalidad de quien no necesita artificios para deslumbrar.

Lennon Gallagher

El modelo y músico impuso su sello rebelde con una parka oversized de cuadros y pantalones cargo, símbolo de la nueva contracultura londinense REUTERS/Maja Smiejkowska

Hijo de la leyenda del britpop Liam Gallagher, Lennon Gallagher de 24 años es la encarnación del espíritu rebelde. Modelo, músico y figura de la contracultura londinense, Lennon se adueñó del street style con una parka técnica oversized. Pantalones cargo arena y zapatillas técnicas reforzaron la actitud utilitaria, mientras el cabello desordenado y las cejas pobladas completaron la silueta del nuevo enfant terrible de la moda británica.

Megan Everett-Skarsgård y Stellan Skarsgård

La pareja apostó por la sobriedad: ella con suéter negro y falda plisada, él con trench honey y pantalón de tweed, ejemplo de elegancia funcional REUTERS/Maja Smiejkowska

La pareja formada por Megan Everett-Skarsgård (productora y escritora estadounidense, 47 años) y Stellan Skarsgård (actor sueco, 74 años, conocido por Chernobyl y Mamma Mia!) fue un ejemplo de elegancia complementaria en la London Fashion Week.

Megan eligió un suéter negro de punto grueso con paneles técnicos, falda midi plisada de jacquard oscuro, botas altas de cuero y bolso estructurado dorado, logrando una silueta sofisticada y práctica. Stellan apostó por un trench coat color honey abierto, suéter polo negro y pantalones de tweed gris, rematando con zapatos Oxford de cuero. Juntos, demostraron que el estilo puede ser sobrio, funcional y lleno de personalidad.

Kate Moss

La supermodelo británica reafirmó su legado con un trench negro estructurado y slip dress de satén, símbolo de la elegancia atemporal REUTERS/Maja Smiejkowska

Kate Moss es mucho más que una supermodelo británica: es la personificación del chic londinense. Su presencia en la Semana de la Moda fue una lección de elegancia atemporal. Eligió un trench negro estructurado abierto sobre un slip dress de satén con escote en V, stilettos de terciopelo, medias de cristal y joyas plateadas. La melena rubia suelta y el maquillaje suave con mirada ahumada devolvieron la imagen de una mujer que sigue marcando el pulso de la moda tres décadas después de su debut.

Daisy Edgar-Jones

La actriz eligió un trench de cuero negro oversized y maquillaje natural, proyectando una imagen de misterio y modernidad REUTERS/Maja Smiejkowska

El misterio y la intensidad de Daisy Edgar-Jones (27 años), protagonista de Normal People y Fresh, se tradujeron en un trench coat de cuero negro oversized. Cintura ceñida, solapas anchas y brillo satinado compusieron una silueta de armadura urbana.

Barry Keoghan

El actor irlandés fusionó la tradición rural con la moda urbana mediante una field jacket burdeos y accesorios que refuerzan su estilo rebelde REUTERS/Maja Smiejkowska

El irlandés Barry Keoghan, de 33 años, saltó a la fama con películas como The Banshees of Inisherin y Eternals. En Londres, desafió la formalidad con una field jacket burdeos de cuadros, gorra plana negra, guantes de cuero y un anillo con piedra verde. Pantalones negros rectos y cabello natural reforzaron su aura de sofisticación rebelde.