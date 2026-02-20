Cómo organizar una jornada de estudio para aprovechar el tiempo y mantener la motivación

La organización del día de estudio resulta fundamental para que estudiantes y profesionales alcancen metas académicas y laborales, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos estudiantes y profesionales, organizar el día de estudio de manera eficaz resulta clave para alcanzar objetivos exigentes. Joan López, experto en aprendizaje y memoria consultado en el podcast Tengo un Plan, subraya que el primer paso es distinguir con honestidad lo esencial de lo accesorio en la rutina diaria.

“Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante”, afirma López, destacando que identificar los “no negociables” —como el tiempo destinado al estudio— debe situarse en el epicentro de cualquier planificación eficiente.

Definir prioridades y objetivos

López sostiene que, antes de introducir actividades complementarias como el deporte o las pausas, es imprescindible decidir cuántas páginas se estudiarán y cuál es la meta concreta del día. “Hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. Leer por leer un libro que no es de mi estudio está bien, pero es algo negociable. No pasa nada si no lo hago”, explica el especialista en Tengo un Plan.

Hace hincapié en la necesidad de reservar un periodo diario exclusivo para el aprendizaje, al margen de cualquier otra obligación.

Identificar y proteger las ‘horas de oro’ de estudio

López define las “horas de oro” como aquellos momentos de mayor energía, concentración y asimilación personal.

En la conversación en Tengo un Plan, enfatiza que es crucial adaptar el estudio al llamado “protocolo de energía variable”, que implica reservar las tareas más exigentes para los momentos de mayor rendimiento individual.

“Uno tiene que organizarse con base en el tiempo y con base en la energía. El protocolo de energía variable. ¿Qué significa? Que yo tengo que elegir qué cosas voy a hacer y las cosas más difíciles las daré cuando tengo más energía”, señaló.

Advierte sobre los riesgos de dejar lo más complejo para la hora de menor energía: “Lo postergo otra vez. Y mañana lo postergo otra vez. Hay gente que lleva anclada en un tema mucho tiempo, posponiendo mucho”.

Hábitos que potencian el rendimiento: deporte, descanso y alimentación

El especialista consultado en Tengo un Plan recalca que algunos hábitos pueden multiplicar la eficacia del estudio. Destaca los efectos positivos del ejercicio físico sobre la memorización y la claridad mental.

Precisa que no es necesario entrenar durante largo tiempo: practicar deporte entre 20 y 30 minutos puede ser más que suficiente para notar un avance.

Advierte también sobre el riesgo de reducir el descanso por intentar ganar tiempo de estudio: “Las primeras seis horas del sueño van a reparar el sistema, pero no reparan tu nivel de atención y concentración y el estado anímico. Eso se repara las últimas dos horas, de la siete a la ocho. Si tú te vas quitando horas, estarás menos lúcido”.

La alimentación también juega un papel fundamental para asegurar que cuerpo y mente estén en las mejores condiciones para afrontar retos intelectuales. López recomienda ser selectivo con los alimentos que se consumen antes de las sesiones de estudio más exigentes: “Si para mí la tarde tiene que ser un momento de estudio y es mi único momento donde yo necesito ponerme a tope, voy a vigilar mucho lo que como antes”.

Sobre los complementos alimenticios, el experto sugiere el omega-3 y el magnesio como aliados para la memoria y el descanso, junto a la melatonina para quienes enfrentan problemas de insomnio. En lo personal, comparte que el ayuno le permite sentirse más lúcido y eficiente durante jornadas largas de estudio.

Evaluación honesta y adaptación: flexibilidad de espacios y autodiagnóstico

Para López, variar los espacios de estudio resulta útil para contrarrestar el aburrimiento y la falta de motivación. “Cuando tú haces algo siempre, a la misma hora, en el mismo sitio, llega un momento en el que te atrapa y el cuerpo te pide un cambio”, afirma.

Recomienda alternar entre estudiar en casa y en bibliotecas, pero advierte sobre el peligro de pasar más tiempo buscando el lugar ideal que estudiando. Remarca la importancia del autodiagnóstico, realizando análisis personales honestos sobre las verdaderas horas útiles dedicadas al estudio.

Propone diferenciar entre la cantidad y la calidad del aprendizaje: “Estudiar con más calidad para subir más nota y estudiar con más rapidez para tener más tiempo para estudiar. Si tú estudias rápido y estudias bien, mejor”.

López concluye que, aunque muchas personas se preocupan por el estado físico, pocas atienden de verdad el bienestar mental. Cuidar la organización, ejercitarse y mantener buenos hábitos es esencial para quienes desean destacar en el exigente reto de aprender y recordar.