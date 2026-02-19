Tendencias

Max Alexander, el diseñador de 9 años que debuta en la Semana de la Moda de París: “Es mi arte, no un juego”

El próximo desfile en el Palais Garnier contará con la participación de un niño de California cuyas creaciones ya han sido solicitadas por figuras como Sharon Stone y Debra Messing

En el altillo de una casa en Los Ángeles, entre bocetos, retazos de tul y maniquíes, Max Alexander de 9 años prepara un debut que desafía cualquier expectativa habitual para la infancia.

El 3 de marzo, este joven diseñador se convertirá en el protagonista de una de las pasarelas más codiciadas del mundo: la Semana de la Moda de París.

Alexander, conocido como “el niño prodigio de la moda”, presentará su colección en el histórico Palais Garnier, consolidando un recorrido precoz que ha capturado la atención de la industria y de celebridades internacionales.

La inquietud creativa del niño no surgió de la nada. Su interés por el arte y la moda se manifestó mientras asistía a un preescolar artístico, influenciado por figuras como Vincent Van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo y Alexander Calder.

En 2020, con apenas cinco años, comenzó a diseñar, drapear y coser con materiales improvisados y con el apoyo de su madre, Sherri Madison, también artista.

Ese mismo año, lanzó su marca Couture to the Max y completó su primera colección, lo que marcó el inicio de su carrera. “Quiero ser diseñador”, expresó Alexander, según relató su madre a revista Hola.

Su determinación pronto lo llevó a debutar en la pasarela de Los Ángeles y, poco después, a la Semana de la Moda de Denver, donde, con siete años, se convirtió en el diseñador de pasarela más joven lo que le valió un Récord Mundial Guinness.

La historia familiar también juega un papel en su trayectoria. Su bisabuelo Jack emigró a Montreal en 1920 y logró fundar más de cuarenta boutiques de vestidos. “Ya he visto un retrato de él; su historia me inspira a seguir adelante”, contó el joven a Roastbrief.

De la alta costura a París

El paso a París representa el mayor desafío para Max Alexander. El evento tendrá lugar en el Palais Garnier, un escenario emblemático que ha acogido desfiles históricos de la moda internacional.

El propio diseñador detalló que su colección refleja influencias de su entorno, viajes, la playa, flores y la primavera, y se caracteriza por el uso de telas rescatadas que originalmente estaban destinadas al vertedero.

“Me he inspirado en mi entorno, en los viajes y en la playa, en las flores y la primavera y, sobre todo, en la idea de rescatar telas destinadas al vertedero”, explicó Alexander.

Cada vestido que presentará en París tiene un nombre y una historia. La preparación técnica también ha implicado adaptarse a los estándares de la pasarela europea, que exige proporciones específicas. “Es lo más pequeño que he diseñado. La cintura es de 58,4 centímetros… son del mismo tamaño que yo”, compartió el joven.

Una marca con seguidores de todo el mundo

La popularidad de Max Alexander trascendió la pasarela. Su cuenta de Instagram suma 5,5 millones de seguidores y llamó la atención de figuras internacionales. La actriz Sharon Stone le encargó un abrigo blanco con alas bordadas en la espalda cuando Alexander tenía seis años, y la relación entre ambos se ha mantenido.

También ha recibido encargos de Debra Messing y cuenta con el apoyo de Fern Mallis, exdirectora ejecutiva del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA), considerada su madrina en la industria.

La rutina de trabajo de Alexander incluye la asistencia de su madre en la costura y la colaboración de un sastre de medio tiempo, Oscar.

El joven diseñador se involucra activamente en la curaduría de la música del desfile y en la selección de las modelos. “Mi mamá me ayuda con algo de costura y acabo de contratar a un sastre de medio tiempo, Oscar”, relató.

Profesionalismo y mirada artística a una edad temprana

A pesar de su corta edad, Alexander muestra una madurez que llama la atención de quienes lo rodean. “No estoy nervioso; nunca me pongo. Me concentro en hacer un show hermoso”, afirmó.

Para el debut en París, decidió salir a saludar solo después de que desfilen todas las modelos, una costumbre que evidencia su enfoque profesional. “Quiero que acaben todos los asistentes felices”, expresó.

El joven diseñador también ha asistido a desfiles de Christian Siriano, Stéphane Rolland, Pamella Roland y Kevin Germanier. En redes sociales, se viralizó un video en el que observaba atentamente un desfile, lo que llevó a algunos usuarios a apodarlo “el próximo Lagerfeld”.

La presentación de Max Alexander en la Semana de la Moda de París coincidirá con una tradición de grandes nombres de la moda que han utilizado el Palais Garnier como escenario. Desde los shows de John Galliano para Dior hasta los homenajes de Chanel a Gabrielle Chanel, el recinto es un símbolo para la industria.

Para Alexander, el debut en París representa tanto un logro personal como el inicio de nuevas posibilidades profesionales. “Es mi arte, no un juego”, sentenció, reafirmando la seriedad de su compromiso creativo.

Con una colección que prioriza la sustentabilidad y una visión artística propia, Max Alexander se prepara para dejar su huella en la capital de la moda, mientras el sector observa con atención la evolución de este niño que desafía los límites de la edad en las pasarelas internacionales.

