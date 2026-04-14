El Ratón Ayala dio detalles de la lesión del Cuti Romero y reveló el singular mensaje de Scaloni al plantel de la Selección

El ex defensor y colaborador de Lionel Scaloni contó cómo tomaron la noticia. Además, explicó cuáles son los pasos a seguir en la rehabilitación del jugador del Tottenham pensando en el Mundial

La confirmación de la lesión de Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en la selección argentina a dos meses del debut en la Copa del Mundo. El defensor central de 27 años abandonó entre lágrimas el partido del Tottenham Hotspur ante el Sunderland por la Premier League tras un choque con su propio arquero, Antonin Kinsky, situación que compromete seriamente su presencia en el inicio del torneo. El episodio ocurrió durante la segunda mitad en el Estadio da Luz, cuando Romero intentó proteger el balón ante la presión de Brian Brobbey y terminó colisionando con el guardameta. Los estudios médicos confirmaron un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, con un tiempo estimado de recuperación que oscila entre cinco y ocho semanas.

La noticia impactó tanto en el entorno del club inglés como en el staff técnico de la selección argentina, que monitorea de cerca la evolución del defensor. Según detalló el periodista Martín Arévalo en ESPN, la lesión implica que Romero estará inactivo al menos un mes antes de iniciar la rehabilitación, lo que deja su participación en el debut mundialista ante Argelia en duda. El debut de la selección está programado para el 16 de junio en Kansas, seguido por los encuentros ante Austria y Jordania los días 22 y 27 de junio, respectivamente.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, explicó en diálogo con Fox Sports que el cuerpo técnico mantiene una comunicación constante con los jugadores y su entorno: “Empezamos todas las noches a rezar para que no le pase nada a nadie. Estamos siempre comunicados por Zoom o teléfono para seguir la evolución de cada uno”, afirmó el Ratón. Ayala agregó que la resonancia realizada a Romero no evidenció daños mayores en la rodilla, y que el tratamiento incluirá inmovilización y la aplicación de plasma rico en plaquetas, procedimiento habitual en este tipo de lesiones. “Gracias a Dios, entre comillas, no hay otra cosa más en la rodilla, porque se regenera solo con trabajo”, señaló, al tiempo que subrayó el seguimiento estricto a cargo del cuerpo médico argentino y del Tottenham.

La rehabilitación de Romero se definirá en coordinación entre los médicos de la selección y del club inglés, quienes evalúan la posibilidad de que el futbolista realice parte de la recuperación en Argentina. Aunque la lesión no requiere cirugía y no compromete la totalidad del Mundial, la falta de ritmo competitivo preocupa al staff nacional. “Cuando ustedes crean que tienen, piensen un poquito en la Selección”, fue el mensaje transmitido por el técnico Lionel Scaloni a sus dirigidos, según relató Ayala.

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, manifestó su preocupación tras la derrota de su equipo y la salida del zaguero argentino: “Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental. Lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo”. El club londinense se encuentra en zona de descenso con seis partidos por disputar, por lo que la ausencia de Romero representa un golpe significativo en la recta final de la Premier League.

La lesión de Romero se suma a una serie de contratiempos físicos que afectan a la selección argentina en la previa mundialista. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue baja en el Aston Villa por una molestia previa al partido ante el Nottingham Forest, y Lautaro Martínez debió frenar su actividad en el Inter de Milán tras resentirse de una lesión en el sóleo izquierdo. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni planifica llevar como mínimo cinco defensores centrales a Estados Unidos, entre ellos Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y un nombre por definir entre Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi y Facundo Medina.

La expectativa en el entorno albiceleste es que Cuti pueda estar disponible para el segundo partido de la fase de grupos, aunque su presencia desde el inicio depende de la evolución física y de las sensaciones en los días previos. El calendario de la selección incluye amistosos ante Honduras e Islandia en Texas y Alabama durante la primera semana de junio, duelos que servirán para definir la lista definitiva de convocados y ajustar los detalles tácticos antes del estreno en el Mundial.