Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

Queiroz fue el técnico de Irán en el Mundial 2022 (AP Foto/Pavel Golovkin)

A solo dos meses del inicio del Mundial 2026, Carlos Queiroz ha sido presentado como nuevo seleccionador de Ghana, según anunció la Asociación de Fútbol del país. El nombramiento de Queiroz llama la atención por la cercanía del torneo, que comenzará el 11 de junio, y abre expectativas renovadas para el equipo africano bajo el mando de uno de los técnicos más experimentados del fútbol internacional.

Queiroz es un director técnico portugués de 73 años con amplia experiencia a nivel mundial. Tras haber dirigido a selecciones como Sudáfrica, Portugal, Irán, Egipto, Omán, Japón, Colombia y Qatar, además de equipos como el Real Madrid y el Manchester United, ahora asume la conducción de Ghana para la Copa Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

El cambio en el banco de suplentes responde a la salida de Otto Addo, quien fue destituido luego de la derrota por 2-1 ante Alemania en marzo. Ahora, la Federación de Fútbol de Ghana oficializó el nombramiento de Queiroz, una decisión destacada por su proximidad con el inicio del torneo. Las Estrellas Negras debutarán el 17 de junio frente a Panamá en Toronto y compartirán el Grupo L, junto a Inglaterra y Croacia.

Trayectoria internacional de Carlos Queiroz

La carrera de Queiroz como director técnico sobresale por sus cinco participaciones mundialistas. Clasificó a Sudáfrica para Corea y Japón 2002, dirigió a Portugal en Sudáfrica 2010 y fue responsable de Irán en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El técnico portugués también estuvo al frente de las selecciones de Egipto, Omán, Japón y Qatar. En el ámbito de clubes, fue director técnico del Real Madrid en la temporada 2003-2004 (ganó una Supercopa de España) y trabajó como segundo entrenador en el Manchester United bajo la dirección de Alex Ferguson, donde su aporte recibió amplio reconocimiento. También obtuvo dos títulos al frente del Sporting Lisboa.

A pesar de su experiencia, el comunicado oficial de la Federación de Fútbol de Ghana no aclara si el contrato de Queiroz se extenderá más allá del Mundial.

Declaraciones y próximos desafíos de Queiroz

En sus primeras declaraciones, Queiroz transmitió gratitud y compromiso en su nuevo puesto: “El fútbol me ha brindado una vida llena de retos, lecciones y experiencias inolvidables por todo el mundo. Hoy, acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado a lo largo de mi carrera”, destacó el técnico.

El portugués también subrayó su respeto hacia el fútbol y la historia de Ghana, afirmando: “Ghana es una nación de talento, orgullo y pasión futbolística. Llego con respeto por su historia y fe en su futuro”. Su intención es fortalecer la unidad, la disciplina y la ambición del equipo antes del torneo.

El calendario inmediato del seleccionado contempla partidos amistosos ante México el 22 de mayo y Gales el 2 de junio, cruciales para lograr una buena puesta a punto y afinar la estrategia de cara al debut mundialista frente a Panamá. En la fase de grupos, la selección se medirá posteriormente con Inglaterra y Croacia en Canadá y Estados Unidos.

Inspirado por este desafío, Queiroz afronta la dirección de Ghana como una tarea de gran significado personal, decidido a aportar toda su experiencia y conocimientos para impulsar al equipo y a su afición hacia nuevas metas. Tendrá bajo su tutela a figuras de renombre internacional, como Thomas Partey (Villarreal), Jordan Ayew (Leicester) o Antoine Semenyo (Manchester City).