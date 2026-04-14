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El primer ministro Mark Carney se aseguró la mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá

Los comicios definieron tres escaños vacantes de los 343 distritos representados en el Parlamento, con triunfos liberales en dos distritos de Toronto y un tercer resultado pendiente en Quebec

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El primer ministro Mark Carney se aseguró una mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá (AP)
El primer ministro Mark Carney se aseguró una mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá (AP)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró una mayoría parlamentaria tras victorias en elecciones especiales celebradas el lunes por la noche, lo que permitirá a su gobierno liberal aprobar leyes sin apoyo de la oposición. Los comicios definieron tres escaños vacantes de los 343 distritos representados en el Parlamento, con triunfos liberales en dos distritos de Toronto y un tercer resultado pendiente en Quebec.

En la ciudad de Toronto, la candidata liberal Danielle Martin ganó el distrito de University–Rosedale, mientras que Doly Begum obtuvo la victoria en Scarborough Southwest. El resultado en un distrito de Quebec se mantenía a la espera. Con estos resultados, el Liberal Party of Canada consolida una mayoría que podría mantenerlo en el poder hasta 2029.

Carney, quien ganó las elecciones generales el año pasado impulsado por el malestar público ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, prometió reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos. Desde entonces, cinco legisladores de partidos opositores, incluidos cuatro del Conservative Party of Canada, cambiaron de bancada y acercaron a los liberales a la mayoría.

Uno de los legisladores que abandonaron la oposición citó el discurso de Carney en el World Economic Forum en Davos, Suiza, como un factor clave en su decisión. En ese discurso, Carney condenó la coerción económica de grandes potencias sobre países más pequeños y recibió elogios generalizados por sus declaraciones.

El primer ministro, ex gobernador del Bank of England y del banco central canadiense, reubicó al Partido Liberal hacia el centro-derecha desde que reemplazó a Justin Trudeau en 2025. Tras los resultados del lunes, Carney felicitó a Martin y Begum en redes sociales, aunque no se refirió directamente a la obtención de la mayoría.

Carney, quien ganó las elecciones generales el año pasado impulsado por el malestar público ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, prometió reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos (REUTERS)
Carney, quien ganó las elecciones generales el año pasado impulsado por el malestar público ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, prometió reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos (REUTERS)

Desde esta noche, Mark Carney y todo nuestro increíble equipo liberal han ganado un mandato aún más fuerte para seguir construyendo un Canadá mejor”, expresó Martin.

El politólogo Daniel Béland, profesor en la McGill University, señaló que los liberales también tenían posibilidades de ganar el escaño pendiente en Quebec. Según el académico, el deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump influyó en el respaldo a Carney, incluso entre votantes que no se identifican con el Partido Liberal.

“Mark Carney entró en la arena política hace unos 15 meses, pero demuestra ser un político astuto. Sigue siendo popular casi un año después de llevar a su partido a la victoria a fines de abril de 2025 y, con la ayuda de una serie de cambios de bancada, ahora lidera un gobierno mayoritario que ofrece más estabilidad y mayor capacidad para avanzar con su agenda económica y política”, afirmó Béland.

La consolidación de la mayoría liberal y las recientes defecciones representan un nuevo revés para el líder conservador Pierre Poilievre, quien perdió las elecciones nacionales del año pasado y su propio escaño, aunque posteriormente regresó al Parlamento. Si bien Poilievre superó una revisión de liderazgo partidario a comienzos de este año, enfrenta dificultades para mantener la disciplina interna de sus legisladores.

“Seguiré liderando esa lucha cada día y de todas las formas en el Parlamento, en todo el país y en la próxima elección, cuando los canadienses recuperen el país que conocemos y amamos”, escribió Poilievre en redes sociales el lunes por la noche.

El primer ministro, ex gobernador del Bank of England y del banco central canadiense, reubicó al Partido Liberal hacia el centro-derecha desde que reemplazó a Justin Trudeau en 2025 (REUTERS)
El primer ministro, ex gobernador del Bank of England y del banco central canadiense, reubicó al Partido Liberal hacia el centro-derecha desde que reemplazó a Justin Trudeau en 2025 (REUTERS)

Con la nueva mayoría, el gobierno de Carney obtiene mayor margen para impulsar su agenda legislativa sin depender de acuerdos con otras fuerzas, en un contexto político marcado por tensiones externas y reconfiguración interna del sistema partidario canadiense.

(Con información de Associated Press)

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