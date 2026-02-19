Cómo ajustar la rutina de entrenamiento para ganar fuerza y músculo sin lesiones

La organización de la rutina de entrenamiento impacta directamente en los resultados de fuerza y desarrollo muscular en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que se organiza una rutina de entrenamiento influye directamente en los resultados que se pueden obtener, tanto en fuerza como en desarrollo muscular. Existen múltiples estrategias para estructurar el trabajo en el gimnasio, y los especialistas coinciden en que dividir los ejercicios por zonas musculares puede resultar más eficiente, siempre que la selección se ajuste al nivel de experiencia y los objetivos individuales.

Medios como GQ y portales de referencia en fitness advierten que no existe una única fórmula válida, sino que la clave radica en adaptar la rutina a las necesidades y la disponibilidad de cada persona.

Rutinas de cuerpo completo: opción para principiantes

Para quienes se inician en el entrenamiento de fuerza, las rutinas de cuerpo completo permiten trabajar todos los principales grupos musculares en dos o tres sesiones semanales. Este tipo de rutina favorece el aprendizaje de los movimientos básicos y ayuda a mejorar la fuerza general, sin requerir una gran cantidad de tiempo en el gimnasio.

Una revisión científica publicada en 2024 sobre modelos de entrenamiento de resistencia sostiene que, en personas principiantes, estas rutinas de cuerpo completo generan mejoras significativas en fuerza y masa muscular, sin necesidad de una segmentación compleja.

El análisis destaca que, en las primeras etapas, la frecuencia moderada y la repetición de patrones básicos de movimiento resultan más determinantes que la división por zonas musculares, ya que permiten consolidar la técnica y estimular adaptaciones neuromusculares de forma equilibrada.

Según entrenadores de GymShark citados por GQ, este enfoque posibilita un avance uniforme y reduce el riesgo de sobrecarga o lesiones en quienes aún están adaptándose al ejercicio regular.

Además, trabajar todo el cuerpo en cada sesión permite repetir los ejercicios fundamentales con suficiente frecuencia para estimular el crecimiento muscular y la coordinación, lo que resulta beneficioso durante las primeras etapas del acondicionamiento físico.



Con el paso del tiempo y el aumento de la experiencia, las rutinas generales pueden quedarse cortas para quienes buscan objetivos más específicos, como la hipertrofia. En ese contexto, la división del entrenamiento por zonas musculares se convierte en uno de los enfoques más recomendados por los expertos. Separar el trabajo entre tren superior y tren inferior constituye el primer paso hacia una mayor especialización.

El tren superior incluye pecho, espalda, hombros y brazos, mientras que el tren inferior abarca piernas y glúteos. Los especialistas indican que estos últimos suelen requerir sesiones exclusivas, debido a que agrupan músculos grandes que demandan mayor esfuerzo y recuperación.

Opciones de segmentación dentro del tren superior

Para quienes prefieren dividir aún más el trabajo del tren superior, existen diferentes alternativas:

Una opción consiste en asignar un día a pecho y bíceps, otro a espalda y tríceps, y un tercero a hombros y trapecio.

Otra fórmula habitual es la división 3+3: una sesión para pecho, hombros y tríceps, y otra para espalda, bíceps y abdominales.

Estas variantes permiten enfocar más volumen de trabajo en cada grupo muscular, lo que puede favorecer el desarrollo y la fuerza a mediano plazo.

Cuando el objetivo es la hipertrofia o el rendimiento avanzado, surgen esquemas más complejos, como el método Push/Pull/Legs. Esta rutina divide los días en ejercicios de empuje (pecho, hombros, tríceps), tirón (espalda, bíceps) y piernas, lo que, según entrenadores citados por Healthline, permite entrenar cada grupo muscular al menos dos veces por semana y manejar mejor la fatiga acumulada.



Por otro lado, la rutina clásica conocida como “Bro Split” asigna un día a cada grupo muscular específico. Aunque tradicionalmente utilizada entre fisicoculturistas, hoy los expertos sugieren aumentar la frecuencia semanal sobre cada músculo principal para optimizar el crecimiento, ya que la evidencia muestra que estimular los músculos más de una vez por semana puede ser más efectivo.

En esa línea, una meta-regresión publicada en 2025 en la revista Sports Medicine analizó la relación entre volumen semanal, frecuencia de entrenamiento y ganancias de fuerza e hipertrofia, concluyendo que distribuir el trabajo de un mismo grupo muscular en más de una sesión semanal puede favorecer mayores adaptaciones, siempre que el volumen total esté adecuadamente planificado.

Los investigadores señalaron que la organización estratégica de las sesiones no solo influye en el desarrollo muscular, sino también en la gestión de la fatiga y la recuperación, aspectos centrales cuando el objetivo es sostener progresos a mediano y largo plazo.

Factores a considerar al elegir una rutina

La selección de la rutina adecuada depende de varios factores:

Nivel de experiencia: Las rutinas de cuerpo completo son ideales para principiantes, mientras que las divididas y especializadas benefician más a quienes ya dominan la técnica y buscan progresos específicos.

Objetivo principal: El enfoque varía si se busca hipertrofia, fuerza, resistencia o acondicionamiento general.

Disponibilidad de tiempo: Las rutinas divididas suelen requerir más días de entrenamiento, mientras que las de cuerpo completo optimizan el tiempo con menos sesiones semanales.

Recuperación y prevención de lesiones: Alternar los grupos musculares permite que los músculos tengan períodos adecuados de descanso, reduciendo el riesgo de sobreentrenamiento.



Especialistas consultados por GQ y portales internacionales de fitness recalcan la importancia de la flexibilidad. Adaptar la rutina a los cambios en la vida cotidiana, el tiempo disponible y la prioridad por ciertas zonas musculares resulta fundamental para mantener la motivación y el progreso. Además, señalan que la constancia y la progresión gradual del volumen de trabajo son determinantes para alcanzar resultados sostenidos.

No existe una estructura universalmente superior, sino que la mejor rutina es aquella que permite entrenar de forma regular, ajustándose a los objetivos, la experiencia y la capacidad de recuperación de cada persona.