La Semana de la Moda en Nueva York: los peinados que marcaron tendencia y cómo lograrlos en casa

La Semana de la Moda en Nueva York SS26 resaltó la importancia del cabello natural y los estilos voluminosos (REUTERS/Angelina Katsanis)

La semana de la moda de New York Fashion Week SS26 volvió a demostrar que el cabello no es un accesorio, sino un protagonista que habla, vibra y define el espíritu de cada colección.

Lo que vimos en las pasarelas, en las primeras filas con celebridades internacionales y en las calles de Manhattan, el street style más fotografiado del mundo, los peinados marcaron una narrativa estética que combinó naturalidad, elegancia y una dosis suya de rebeldía moderna. Y además no solo marcará lo que se viene en belleza, sino que trae mensajes claros para tu rutina diaria de cuidado capilar.

Desde ondas suaves y texturas orgánicas hasta recogidos minimalistas y looks pulidos hacia atrás, la temporada mostró una convivencia armoniosa entre lo sofisticado y lo espontáneo. Las celebridades apostaron por estilos que acompañaban su identidad personal y que, al mismo tiempo, dialogaban con las tendencias globales de belleza.

En esta nota repasamos los looks capilares más influyentes vistos en Nueva York

1. Texturas naturales y volumen suave: el regreso de lo auténtico

Las ondas suaves y las texturas orgánicas fueron protagonistas en las pasarelas y el street style de Manhattan (REUTERS/Angelina Katsanis)

Una de las tendencias más fuertes en los desfiles de Ralph Lauren y varios otros fue el cabello con textura natural, suelto, con movimiento y volumen muy suave. Aquí no se trata de peinar con fuerza, sino de realzar lo que ya tienes: ondas naturales, volumen sin peso y acabado “despeinado elegante”.

Cómo lograrlo en casa:

• Lava tu cabello con un shampoo nutritivo y termina con un acondicionador ligero.

• Aplica una crema para volumen o activador de ondas con tus dedos, sin peinar.

• Deja secar al aire o con difusor a baja temperatura.

• Termina con un toque de spray ligero para movimiento flexible.

Tip de Rocco: No temas a dejar tu cabello “vivir” su textura natural: ese look espontáneo es exactamente lo que quieren las pasarelas esta temporada.

2. Ondas ‘undone’ y beach waves reinventadas

Celebridades como Emilia Mernes, Pamela Anderson y Lily Collins impusieron tendencias con peinados icónicos durante la New York Fashion Week (REUTERS/Angelina Katsanis)

En diseñadores como Michael Kors o Jonathan Simkhai, las ondas fueron protagonistas: sueltas, con cuerpo y aspecto effortless (sin esfuerzo, pero estilizado). Este estilo se ve bien tanto en pasarela como en eventos o salidas nocturnas.

Para recrearlas:

• Con una plancha media o un tenaza grande, ondula mechones alternando sentido.

• Nunca llegues a una onda perfecta: la clave está en despeinar suavemente con los dedos.

• Finaliza con un spray de textura para dar ese aire “actor recién salido del set”.

Producto recomendado: Rocco Donna Professional Texturizing Spray — aporta cuerpo sin peso y mantiene el movimiento natural.

3. Cabello pulido, slick y elegante

Los looks capilares de la temporada combinan elegancia, naturalidad y una dosis de rebeldía moderna (REUTERS/Angelina Katsanis)

En algunos desfiles también vimos peinados super pulidos, con raya al medio y acabado brillante, especialmente en looks más estructurados o de alta costura. Este tipo de estilo exige disciplina, pero es ideal para eventos formales, entrevistas o sesiones de fotos.

Cómo conseguirlo:

• Aplicá un serum o aceite ligero que controle el frizz.

• Peiná el cabello con peine de dientes finos mientras aplicas gel o crema fijadora.

• Secá con difusor o cepillo redondo para soldar ese look elegante pero sin apelmazar.

Perfecto para outfits minimalistas o sastreros.

Rocco Rocco Donna Tip: Un buen protector térmico es un MUST si vas a usar herramientas calientes. Siempre comienza con él para cuidar la fibra capilar. Te recomiendo el Protector Térmico de Rocco Donna Professional, ya que lo puedes usar con el pelo mojado antes del secado o con el cabello seco antes de pasar la plancha.

4. Las celebridades y los looks que enamoraron a la primera fila

La tendencia global apunta a una convivencia entre estilos estructurados y acabados naturales en el cabello (REUTERS/Angelina Katsanis)

Las estrellas en NYFW no solo destacaron por su moda, sino por sus peinados icónicos: desde Gigi Hadid con ondas suaves que enmarcan el rostro y elige la versatilidad, hasta estilos más audaces en eventos sociales.

En la primera fila, vimos también celebridades con looks clásicos como chignons minimalistas, colas bajas pulidas o texturas al natural que complementan perfectamente el outfit y reflejan confianza y estilo personal. Eso es precisamente lo que yo busco cada vez que llevo mi trabajo a una alfombra o evento: equilibrio entre moda, rostro y actitud.

Entre las celebridades y estrellas que se destacaron se encuentran las siguientes:

-Emilia Mernes: glam urbano con ondas suaves y versátiles

Emilia Mernes deslumbra con un conjunto otoñal de chaqueta de cuero beige, falda corta blanca, botas altas marrones y un bolso acolchado, capturando todas las miradas con su estilo único

La cantante argentina Emilia Mernes se robó las miradas en distintos shows de NYFW, combinando moda internacional con un beauty look impecable. En el desfile de Coach, eligió llevar el cabello suelo con raya al costado y ondas suaves en las puntas que enmarcaban su rostro y complementaban su outfit otoñal chic.

Qué fue lo más interesante:

• Optó por unos rizos suaves, no estructurados, con movimiento natural.

• Ese look armoniza con una tendencia que vimos también en las pasarelas, donde el cabello fluye como si “enmarcara” las prendas sin competir con ellas.

• En otra aparición en el desfile de Carolina Herrera eligió un peinado recogido prolijo con raya lateral, un estilo más elegante y sobrio para un front row sofisticado.

Cómo lograr este look en casa (tipo Emilia):

1. Prepara tu cabello con un spray de textura ligera para dar cuerpo sin peso.

2. Crea ondas suaves con una plancha de barril grande, alternando dirección de las ondas para que se vean naturales.

3. Deja algunos mechones sueltos alrededor del rostro para suavizar el estilo.

4. Finaliza con un toque de serum luminoso en las puntas para ese brillo saludable.

Tip de Rocco: Si tu pelo es fino, usa un mousse ligero antes del secado para sostener las ondas sin apelmazar.

-Pamela Anderson: un look sorprendente con actitud

Pamela Anderson con abrigo marrón y camisa oscura sonríe y saluda, capturada en un momento de elegancia (Grosby)

La icónica Pamela Anderson llevó uno de los peinados más comentados de NYFW: un shaggy mullet rubio con rizos texturizados y flequillo escultórico que marcó un statement de estilo y personalidad.

Qué lo hace especial:

• Este corte es audaz y moderno, y contrasta con su minimalismo sofisticado en moda (como vimos en pasarelas inspiradas en el tono Cloud Dancer).

• La textura suelta y ligeramente despeinada rompe con lo tradicional y celebra la actitud woke-up-like-this que muchas pasarelas también propusieron: naturalidad con propósito.

Cómo recrearlo:

1. Corte adecuado: Un shag con capas desestructuradas y flequillo ligeramente irregular ayuda a crear movimiento.

2. Usa un spray de sal marina o de textura media para formar un look despeinado con cuerpo.

3. No abuses de la plancha: La idea es mantener volumen, no rigidez.

Rocco aconseja: Si tu cabello es lacio y pesado, comienza con una espuma texturizante antes de secar. Esto ayuda a sostener curvas sin apelmazar.

-Lily Collins: elegancia moderna con bob pulido

Lily Collins deslumbra con un top rosa y pantalones negros combinados con un abrigo negro cuando llega al desfile de Calvin Klein durante la Semana de la Moda de Nueva York (The Grosby Group)

La actriz Lily Collins, presente en el desfile de Calvin Klein, lució uno de los cortes más sofisticados del front row: un bob sleek con raya al centro y un lado delicadamente recogido tras la oreja.

Por qué impactó:

• El corte es corto, moderno, y se lleva con un acabado ultra pulido — una tendencia que vimos en muchas pasarelas tanto en NYFW como globalmente: un peinado que dice confianza y precisión sin artificios excesivos.

• Este estilo funciona perfecto para destacar prendas estructuradas o minimalistas — por eso conectó tan bien con el espíritu de Calvin Klein.

Cómo replicarlo:

1. Plancha fina: Cepilla y plancha mechón por mechón con heat protector

2. Mantén la raya al centro limpia: una raya definida es clave para ese look sofisticado.

3. Usa un serum anti-frizz brillante como toque final.

Rocco comenta: Este look habla de precisión. Si tenés el cabello rizado, alisalo con secador y cepillo redondo antes de la plancha para obtener una base suave y tersa.

5-Dos de los desfiles que capturaron la atención: Tory Burch y Cristian Siriano

Los peinados vistos en Nueva York inspiran rutinas diarias que priorizan la identidad y expresión personal a través del look capilar (REUTERS/Angelina Katsanis)

-Tory Burch: Elegancia con toques artísticos y peinados que dialogan con la colección

En la pasarela de Tory Burch, el director creativo presentó una colección profundamente conectada a una estética clásica y duradera, donde la moda se expresa con prendas que parecen atemporales pero con un giro contemporáneo. La inspiración de la diseñadora dialogó con vestidos oversize, tejidos suaves y detalles artesanales que evocan historia, utilidad y modernidad al mismo tiempo.

Belleza y cabello con ADN editorial

Aunque Tory Burch es una firma conocida por la elegancia cotidiana, en su show SS26 el equipo de belleza llevó los looks un paso más allá:

Peinados con movimiento deliberado:

Los estilistas buscaron un efecto que reuniera lo natural con lo pensado; cabellos sueltos, con volumen controlado y piezas que parecían tocados por el viento. Este acabado no fue casual: complementó perfectamente la fluidez y comodidad de las prendas, como si el cabello se convirtiera en parte del ecosistema estético de la colección.

Raya lateral y texturas suavizadas:

Los modelos lucieron estilos que combinaban blowouts suaves con franja lateral ligeramente despeinada — una mezcla entre sofisticación y despreocupación artística. Ese detalle artístico no estaba solo para “verse bonito”, sino para reforzar la narrativa del desfile: moda que se vive, se mueve y respira con quien la lleva.

Mezcla con maquillaje editorial:

Los peinados se acompañaron con delicados smokey eyes difuminados, que aportaron profundidad sin robar protagonismo a las siluetas orgánicas de la colección.

Rocco tip: Si querés llevar este tipo de look a tu día a día, combiná un spray texturizante con un serum ligero para brillo y movimiento, y peiná con los dedos más que con peine para conservar ese estilo sofisticado pero natural.

-Christian Siriano: Surrealismo y cabello convertido en arte

Christian Siriano sorprendió con peinados esculturales y accesorios integrados, llevando el cabello al terreno del arte visual (REUTERS/Angelina Katsanis)

El show de Christian Siriano fue, sin duda, uno de los más comentados de la semana por su enfoque casi surrealista y artístico en moda y belleza. El diseñador invitó a los asistentes a “un sueño” — una colección que parecía sacada de un mundo alterno, con siluetas exageradas, tejidos dramáticos y detalles que rompen con la regla de lo previsible.

El cabello como parte de la narrativa creativa

Peinados esculturales:

Para Siriano, el cabello no fue un accesorio secundario sino una extensión de la idea creativa. En varios looks, las cabezas de los modelos estuvieron moldeadas en formas que desafiaban la gravedad, como curvas y swoops que abrazaban el cuello, creando casi una sensación de escultura viva.

Estos estilos no fueron solo estética: buscaban contar una historia visual, como si cada peinado atravesara la lógica tradicional de beauty y se transformara en un símbolo.

Snoods y accesorios integrados:

Además de los peinados esculpidos, muchos modelos caminaron con lo que se llamó hair snoods(estructuras que envolvían y transformaban el cabello en formas arquitectónicas), fusionando el peinado con elementos de vestuario y convirtiéndolo en parte integral de la obra de arte viviente que fue cada desfile.

Rocco tip: Para recrear un look inspirado en Siriano en casa, pensá en accesorios dramáticos (como peinetas o clips grandes) y mezclá texturas: trabajá con geles de fijación media y sprays de brillo alto para lograr una base pulida que pueda sostener formas artísticas.

La creatividad y la versatilidad dominaron los estilos vistos en los desfiles y eventos de NYFW (REUTERS/Angelina Katsanis)

¿Qué nos enseñan estos desfiles sobre tendencias en cabello?

Las pasarelas no solo mostraron moda, sino conceptos

En Tory Burch, la belleza se fundió con la fluidez — peinados que parecen naturales pero pensados. En Christian Siriano, el cabello dejó de ser un marco facial para convertirse en obra visual.

La versatilidad manda

El contraste entre lo suave y lo estructurado nos dice que la moda actual no apuesta por un solo “look perfecto”, sino por una identidad personal fuerte y expresiva que puede ir desde lo natural hasta lo teatral.

La textura es protagonista

Durante NYFW SS26 vimos desde texturas sueltas con volumen suave hasta formas esculturales — esto confirma una tendencia global de hair art donde cada acabado del cabello es un mensaje y no solo un estilo.

6.Street Style: textura natural y volumen imperfecto

Los accesorios y productos de styling fueron esenciales para construir los peinados tendencia de la semana (REUTERS/Angelina Katsanis)

Fuera de la pasarela, el street style mostró una tendencia clara hacia la naturalidad. Cabellos con ondas suaves, frizz controlado y movimiento orgánico dominaron las calles.

Elementos principales:

• Secado al aire o con difusor

• Spray texturizante

• Movimiento libre

La consigna fue clara: celebrar la identidad del cabello real.

7. Consejos de especialista para cuidar tu cabello post-Fashion Week

La identidad personal y la experimentación fueron los mensajes principales que dejó la New York Fashion Week en materia de cuidado capilar (REUTERS/Angelina Katsanis)

Como experto que trabaja día a día con cabellos reales, creo que lo más importante es salud capilar primero. Los peinados más impactantes siempre vienen de una base hidratada y protegida.

Mis recomendaciones personales:

• Hidratación profunda semanal: usa una mascarilla nutritiva para recuperar brillo y elasticidad.

• Menos calor, más definición: deja que tus ondas se formen naturalmente y usa herramientas a baja temperatura.

• Productos que realmente funcionan: el Rocco Donna Professional Reparative Mask o nuestro Thermal Protection Spray son ideales antes de secar con calor.

Si te preguntas qué hacer cuando tu cabello está seco, rebelde o sin vida, mi respuesta siempre es la misma: más cuidado y menos fuerza. La belleza de tu pelo está en la salud, no en la rigidez.

Tendencias que puedes usar hoy

La NYFW de este año nos dejó un mensaje claro: la moda se trata de identidad, y el cabello es una extensión inevitable de ella. Desde ondas desenfadadas y naturales hasta looks pulidos y elegantes, cada estilo tiene su lugar — y con los productos indicados, tú también puedes incorporarlos en tu rutina diaria.

Lo más importante: juega, experimenta y encuentra lo que mejor expresa tu personalidad. Porque al final del día, la tendencia que realmente importa es la tuya.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.