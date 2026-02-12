María Becerra cumple 26 años: los looks que definieron su estilo y la convirtieron en referente de la moda

El cumpleaños de María Becerra en 16 looks que la convirtieron en ícono (REUTERS/Marco Bello)

María Becerra celebra hoy su cumpleaños número 26. Además de su música, es reconocida por su capacidad para innovar a través de la moda.

Cada aparición revela una faceta distinta de su personalidad, desde lo urbano hasta lo sofisticado, convirtiendo a la artista en referente de estilo.

A continuación, los looks más icónicos de la cantante en una selección que recorre desde atuendos casuales hasta vestidos de gala.

1. Arena y lunares

Bikini negro con lunares y peinado rapado

En sus últimas vacaciones, María Becerra eligió un bikini negro con lunares blancos y falda a juego. El cabello, suelto y húmedo, dejó ver un lateral rapado marcado con líneas, un gesto de rebeldía que puso sello personal a los días de playa.

2. Transparencias bajo las luces de Buenos Aires

Vestido negro con transparencias y brillo

Durante unos Martín Fierro, brilló con un vestido negro de transparencias y aplicaciones luminosas. El diseño dejó ver parte del torso y la espalda. El cabello lacio y el delineado intenso acompañaron una aparición que jugó con el misterio.

3. Encaje y flores

Conjunto de encaje blanco con detalles florales

En una producción fotográfica, posó recostada con un conjunto de encaje blanco de manga larga y shorts cortos, decorado con flores. Las transparencias dejaron ver la piel y el maquillaje suave sumó intimidad a la escena.

4. Fondo rojo para volados en movimiento

Vestido negro con volados rosados y accesorios plateados (Alejandro Higuera)

En pleno evento de moda porteño, apostó por un vestido negro corto con volados rosados y tirantes. Un collar plateado grueso y el maquillaje con énfasis en labios y ojos redondearon una imagen vibrante.

5. Azul de noche: el guiño casual

Look casual nocturno con corbata azul

Para una salida nocturna, combinó camiseta gris y blanca con corbata satinada azul oscuro. El resultado fue un look que desafió etiquetas y se movió cómodo por la ciudad, desplegando un aire de rebeldía sutil.

6. Milán y el arte de reinventar clásicos

Vestido blanco con lunares y boina negra

En la Semana de la Moda milanesa, desfiló con un vestido blanco corto de lunares oscuros y boina negra. El bolso rojo en forma de flor y los tacones negros sumaron guiños pop, mientras las ondas sueltas del cabello aportaron frescura.

7. Galápagos y la postal rosa

Vestido largo rosa acanalado y coleta alta

De vacaciones por las islas, eligió un vestido largo rosa claro, sin mangas y de textura acanalada. La coleta alta y la cartera clara dejaron ver una versión elegante y despojada, a tono con la calma del paisaje.

8. Navidad en clave de cuadros

Top y falda de cuadros rojos y blancos

Para la época de Navidad, optó por un conjunto de top cruzado y falda corta en cuadros rojos y blancos, tejido en punto. El abdomen al descubierto y los detalles en rojo sólido le dieron aire festivo y relajado.

9. Celeste, flecos y gala en Sevilla

Vestido celeste con transparencias y flecos (REUTERS/Marco Bello)

En la alfombra de los Latin Grammy, impactó con un vestido largo celeste de transparencias, brillo y flecos. El escote profundo y la abertura lateral dejaron ver la pierna, mientras las sandalias plateadas y el cabello corto con ondas completaron la escena de gala.

10. Miami dorado: brillo absoluto

Vestido dorado metálico y maquillaje brillante (REUTERS/Marco Bello)

En la gala Persona del Año, apostó por un vestido dorado metálico con escote drapeado y falda de abertura alta. El cabello peinado hacia atrás y el maquillaje en tonos metálicos reforzaron la imagen.

11. Marrón y blanco en la jungla urbana

Vestido largo marrón con botas blancas

Durante su visita a Nueva York, llevó un vestido largo marrón, sin mangas y de textura marcada, con corte asimétrico. Las botas blancas subrayaron el contraste con el escenario de la ciudad.

12. Verde y brillo para días de sol

Top y minifalda verde con botas y gafas oscuras

En vacaciones en Brasil, se animó a un top corto verde con brillos y minifalda a juego, con cinturón ancho y bolsillos. Botas blancas y gafas oscuras completaron un look pensado para el movimiento y la aventura.

13. Pedrería y noche en Madrid

Vestido negro y plata de pedrería (The Grosby Group)

En los premios Los 40 Music, se inclinó por un vestido largo ajustado en negro y plata, escote pronunciado y pedrería en el busto. El moño alto y el collar plateado sumaron fuerza a una imagen hecha para la alfombra roja.

14. Plata orgánica en la alfombra de Miami

Vestido negro con aplicación plateada en escote (Foto AP/John Locher, archivo)

Para otra gala en Miami, eligió un vestido negro de manga larga, ceñido, con una aplicación plateada de formas orgánicas en el escote. El cabello recogido y los labios en tono ciruela elevaron el tono sofisticado del look.

15. Lentejuelas en la avant premiere

Vestido corto de lentejuelas plateadas

En la presentación de Rápidos y Furiosos en Buenos Aires, deslumbró con un vestido corto de manga larga, cubierto de lentejuelas plateadas. Llevó tacones negros y el cabello recogido con raya al medio, dejando algunos mechones sueltos.

16. Blanco translúcido en la noche de Las Vegas

Vestido largo blanco translúcido y textura en hombros(Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

En otra edición de los Latin Grammy, apareció con un vestido largo blanco translúcido, de textura gruesa en hombros y escote. El corte ceñido y el cabello peinado hacia atrás acompañaron el efecto etéreo sobre la alfombra.