María Becerra cumple 26 años: los looks que definieron su estilo y la convirtieron en referente de la moda

María Becerra celebra hoy su cumpleaños número 26. Además de su música, es reconocida por su capacidad para innovar a través de la moda.
Cada aparición revela una faceta distinta de su personalidad, desde lo urbano hasta lo sofisticado, convirtiendo a la artista en referente de estilo.
A continuación, los looks más icónicos de la cantante en una selección que recorre desde atuendos casuales hasta vestidos de gala.
1. Arena y lunares
En sus últimas vacaciones, María Becerra eligió un bikini negro con lunares blancos y falda a juego. El cabello, suelto y húmedo, dejó ver un lateral rapado marcado con líneas, un gesto de rebeldía que puso sello personal a los días de playa.
2. Transparencias bajo las luces de Buenos Aires
Durante unos Martín Fierro, brilló con un vestido negro de transparencias y aplicaciones luminosas. El diseño dejó ver parte del torso y la espalda. El cabello lacio y el delineado intenso acompañaron una aparición que jugó con el misterio.
3. Encaje y flores
En una producción fotográfica, posó recostada con un conjunto de encaje blanco de manga larga y shorts cortos, decorado con flores. Las transparencias dejaron ver la piel y el maquillaje suave sumó intimidad a la escena.
4. Fondo rojo para volados en movimiento
En pleno evento de moda porteño, apostó por un vestido negro corto con volados rosados y tirantes. Un collar plateado grueso y el maquillaje con énfasis en labios y ojos redondearon una imagen vibrante.
5. Azul de noche: el guiño casual
Para una salida nocturna, combinó camiseta gris y blanca con corbata satinada azul oscuro. El resultado fue un look que desafió etiquetas y se movió cómodo por la ciudad, desplegando un aire de rebeldía sutil.
6. Milán y el arte de reinventar clásicos
En la Semana de la Moda milanesa, desfiló con un vestido blanco corto de lunares oscuros y boina negra. El bolso rojo en forma de flor y los tacones negros sumaron guiños pop, mientras las ondas sueltas del cabello aportaron frescura.
7. Galápagos y la postal rosa
De vacaciones por las islas, eligió un vestido largo rosa claro, sin mangas y de textura acanalada. La coleta alta y la cartera clara dejaron ver una versión elegante y despojada, a tono con la calma del paisaje.
8. Navidad en clave de cuadros
Para la época de Navidad, optó por un conjunto de top cruzado y falda corta en cuadros rojos y blancos, tejido en punto. El abdomen al descubierto y los detalles en rojo sólido le dieron aire festivo y relajado.
9. Celeste, flecos y gala en Sevilla
En la alfombra de los Latin Grammy, impactó con un vestido largo celeste de transparencias, brillo y flecos. El escote profundo y la abertura lateral dejaron ver la pierna, mientras las sandalias plateadas y el cabello corto con ondas completaron la escena de gala.
10. Miami dorado: brillo absoluto
En la gala Persona del Año, apostó por un vestido dorado metálico con escote drapeado y falda de abertura alta. El cabello peinado hacia atrás y el maquillaje en tonos metálicos reforzaron la imagen.
11. Marrón y blanco en la jungla urbana
Durante su visita a Nueva York, llevó un vestido largo marrón, sin mangas y de textura marcada, con corte asimétrico. Las botas blancas subrayaron el contraste con el escenario de la ciudad.
12. Verde y brillo para días de sol
En vacaciones en Brasil, se animó a un top corto verde con brillos y minifalda a juego, con cinturón ancho y bolsillos. Botas blancas y gafas oscuras completaron un look pensado para el movimiento y la aventura.
13. Pedrería y noche en Madrid
En los premios Los 40 Music, se inclinó por un vestido largo ajustado en negro y plata, escote pronunciado y pedrería en el busto. El moño alto y el collar plateado sumaron fuerza a una imagen hecha para la alfombra roja.
14. Plata orgánica en la alfombra de Miami
Para otra gala en Miami, eligió un vestido negro de manga larga, ceñido, con una aplicación plateada de formas orgánicas en el escote. El cabello recogido y los labios en tono ciruela elevaron el tono sofisticado del look.
15. Lentejuelas en la avant premiere
En la presentación de Rápidos y Furiosos en Buenos Aires, deslumbró con un vestido corto de manga larga, cubierto de lentejuelas plateadas. Llevó tacones negros y el cabello recogido con raya al medio, dejando algunos mechones sueltos.
16. Blanco translúcido en la noche de Las Vegas
En otra edición de los Latin Grammy, apareció con un vestido largo blanco translúcido, de textura gruesa en hombros y escote. El corte ceñido y el cabello peinado hacia atrás acompañaron el efecto etéreo sobre la alfombra.