Tendencias

María Becerra cumple 26 años: los looks que definieron su estilo y la convirtieron en referente de la moda

La cantante sorprende con elecciones de vestuario que fusionan tendencias urbanas, detalles sofisticados y guiños personales

Guardar
El cumpleaños de María Becerra
El cumpleaños de María Becerra en 16 looks que la convirtieron en ícono (REUTERS/Marco Bello)

María Becerra celebra hoy su cumpleaños número 26. Además de su música, es reconocida por su capacidad para innovar a través de la moda.

Cada aparición revela una faceta distinta de su personalidad, desde lo urbano hasta lo sofisticado, convirtiendo a la artista en referente de estilo.

A continuación, los looks más icónicos de la cantante en una selección que recorre desde atuendos casuales hasta vestidos de gala.

1. Arena y lunares

Bikini negro con lunares y
Bikini negro con lunares y peinado rapado

En sus últimas vacaciones, María Becerra eligió un bikini negro con lunares blancos y falda a juego. El cabello, suelto y húmedo, dejó ver un lateral rapado marcado con líneas, un gesto de rebeldía que puso sello personal a los días de playa.

2. Transparencias bajo las luces de Buenos Aires

Vestido negro con transparencias y
Vestido negro con transparencias y brillo

Durante unos Martín Fierro, brilló con un vestido negro de transparencias y aplicaciones luminosas. El diseño dejó ver parte del torso y la espalda. El cabello lacio y el delineado intenso acompañaron una aparición que jugó con el misterio.

3. Encaje y flores

Conjunto de encaje blanco con
Conjunto de encaje blanco con detalles florales

En una producción fotográfica, posó recostada con un conjunto de encaje blanco de manga larga y shorts cortos, decorado con flores. Las transparencias dejaron ver la piel y el maquillaje suave sumó intimidad a la escena.

4. Fondo rojo para volados en movimiento

Vestido negro con volados rosados
Vestido negro con volados rosados y accesorios plateados (Alejandro Higuera)

En pleno evento de moda porteño, apostó por un vestido negro corto con volados rosados y tirantes. Un collar plateado grueso y el maquillaje con énfasis en labios y ojos redondearon una imagen vibrante.

5. Azul de noche: el guiño casual

Look casual nocturno con corbata
Look casual nocturno con corbata azul

Para una salida nocturna, combinó camiseta gris y blanca con corbata satinada azul oscuro. El resultado fue un look que desafió etiquetas y se movió cómodo por la ciudad, desplegando un aire de rebeldía sutil.

6. Milán y el arte de reinventar clásicos

Vestido blanco con lunares y
Vestido blanco con lunares y boina negra

En la Semana de la Moda milanesa, desfiló con un vestido blanco corto de lunares oscuros y boina negra. El bolso rojo en forma de flor y los tacones negros sumaron guiños pop, mientras las ondas sueltas del cabello aportaron frescura.

7. Galápagos y la postal rosa

Vestido largo rosa acanalado y
Vestido largo rosa acanalado y coleta alta

De vacaciones por las islas, eligió un vestido largo rosa claro, sin mangas y de textura acanalada. La coleta alta y la cartera clara dejaron ver una versión elegante y despojada, a tono con la calma del paisaje.

8. Navidad en clave de cuadros

Top y falda de cuadros
Top y falda de cuadros rojos y blancos

Para la época de Navidad, optó por un conjunto de top cruzado y falda corta en cuadros rojos y blancos, tejido en punto. El abdomen al descubierto y los detalles en rojo sólido le dieron aire festivo y relajado.

9. Celeste, flecos y gala en Sevilla

Vestido celeste con transparencias y
Vestido celeste con transparencias y flecos (REUTERS/Marco Bello)

En la alfombra de los Latin Grammy, impactó con un vestido largo celeste de transparencias, brillo y flecos. El escote profundo y la abertura lateral dejaron ver la pierna, mientras las sandalias plateadas y el cabello corto con ondas completaron la escena de gala.

10. Miami dorado: brillo absoluto

Vestido dorado metálico y maquillaje
Vestido dorado metálico y maquillaje brillante (REUTERS/Marco Bello)

En la gala Persona del Año, apostó por un vestido dorado metálico con escote drapeado y falda de abertura alta. El cabello peinado hacia atrás y el maquillaje en tonos metálicos reforzaron la imagen.

11. Marrón y blanco en la jungla urbana

Vestido largo marrón con botas
Vestido largo marrón con botas blancas

Durante su visita a Nueva York, llevó un vestido largo marrón, sin mangas y de textura marcada, con corte asimétrico. Las botas blancas subrayaron el contraste con el escenario de la ciudad.

12. Verde y brillo para días de sol

Top y minifalda verde con
Top y minifalda verde con botas y gafas oscuras

En vacaciones en Brasil, se animó a un top corto verde con brillos y minifalda a juego, con cinturón ancho y bolsillos. Botas blancas y gafas oscuras completaron un look pensado para el movimiento y la aventura.

13. Pedrería y noche en Madrid

Vestido negro y plata de
Vestido negro y plata de pedrería (The Grosby Group)

En los premios Los 40 Music, se inclinó por un vestido largo ajustado en negro y plata, escote pronunciado y pedrería en el busto. El moño alto y el collar plateado sumaron fuerza a una imagen hecha para la alfombra roja.

14. Plata orgánica en la alfombra de Miami

Vestido negro con aplicación plateada
Vestido negro con aplicación plateada en escote (Foto AP/John Locher, archivo)

Para otra gala en Miami, eligió un vestido negro de manga larga, ceñido, con una aplicación plateada de formas orgánicas en el escote. El cabello recogido y los labios en tono ciruela elevaron el tono sofisticado del look.

15. Lentejuelas en la avant premiere

Vestido corto de lentejuelas plateadas
Vestido corto de lentejuelas plateadas

En la presentación de Rápidos y Furiosos en Buenos Aires, deslumbró con un vestido corto de manga larga, cubierto de lentejuelas plateadas. Llevó tacones negros y el cabello recogido con raya al medio, dejando algunos mechones sueltos.

16. Blanco translúcido en la noche de Las Vegas

Vestido largo blanco translúcido y
Vestido largo blanco translúcido y textura en hombros(Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

En otra edición de los Latin Grammy, apareció con un vestido largo blanco translúcido, de textura gruesa en hombros y escote. El corte ceñido y el cabello peinado hacia atrás acompañaron el efecto etéreo sobre la alfombra.

Temas Relacionados

María BecerraModaLook de famosasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de mousse de chocolate y frutos rojos para San Valentín, rápida y fácil

Un postre tradicional toma protagonismo con una preparación sencilla pensada para ocasiones especiales, permitiendo compartir un plato elegante en cenas íntimas o celebraciones familiares

Receta de mousse de chocolate

Dormir en ambientes cálidos afecta al corazón de los adultos mayores: qué temperatura es la ideal

Los investigadores detectaron que el sueño con altas temperaturas nocturnas aumenta tres veces el riesgo de alteraciones fisiológicas vinculadas a la salud cardíaca. Recomendaciones para descansar mejor en verano

Dormir en ambientes cálidos afecta

Cuánto peso aumentar en el entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones, según expertos

Variar los enfoques de ejercicio permite optimizar el rendimiento y resguardar el bienestar durante todo el proceso

Cuánto peso aumentar en el

El secreto de Phil Heath, 7 veces Mister Olympia: “Respirar bien es muchísimo más importante que entrenar pesado”

Según detalló Men’s Health, el histórico campeón estadounidense sostiene que el control consciente del aire, la ejecución lenta y el tiempo bajo tensión son determinantes para potenciar el rendimiento, estimular el desarrollo muscular y reducir el riesgo de lesiones

El secreto de Phil Heath,

Se profundiza la crisis de donantes de sangre en Argentina: “Impacta directamente en la salud pública”

Cada aporte de un donante voluntario permite reforzar la atención ante emergencias médicas y asegurar el normal desempeño de los servicios hospitalarios. Qué cuestiones aún hieren la seguridad alrededor de la donación

Se profundiza la crisis de
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

TELESHOW
Evelyn Botto, la relación abierta

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

INFOBAE AMÉRICA

Corte Constitucional admitió demandas contra

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras