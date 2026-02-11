Tendencias

Inauguraron en Palermo el primer Museo de la Vulva de América Latina con foco en educación y activismo

El espacio propone un recorrido interactivo para visibilizar la diversidad corporal, promover la educación sexual y derribar estigmas históricos sobre la anatomía femenina. En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, la cofundadora Antonella Arce explicó los objetivos del proyecto y su impacto social

Guardar
El Museo de la Vulva en Palermo se inaugura como el primer espacio de América Latina dedicado a la educación sexual y el activismo corporal femenino

La reciente inauguración del Museo de la Vulva en Palermo Soho, Buenos Aires, presenta una propuesta inédita en América Latina orientada a transformar la educación sexual, fomentar el activismo social y desmitificar la diversidad corporal femenina. Antonella Arce, cofundadora y sexóloga, explicó en entrevista exclusiva con Infobae en Vivo A las Nueve, que este espacio se concibe como un “museo vivo”, donde se busca visibilizar aquello que durante décadas fue ocultado o estigmatizado.

“Hace unas semanas inauguramos el Museo de la Vulva, que es completamente diferente a lo estático. Vamos a tener conversatorios, charlas y darle lugar a eso que tanto tiempo en la mujer fue invisibilizado. Poder hablar de vulva en su contexto general, no de vagina, como muchas veces se nombra”, expresó Arce durante la charla con Infobae en Vivo.

El recorrido comienza con una instalación dedicada a la singularidad de la vulva y la diversidad corporal. “Lo primero que vemos es una cantidad de diversidad de vulvas hechas en cerámica por la artista Laura Gandiglio. Hablamos de que no hay una vulva única o ideal. La vulva natural es diferente y única, como somos todos nosotros”, aclaró la cofundadora. Además, subrayó que la muestra trata de desmontar los modelos promovidos en la pornografía y de reivindicar la especificidad de cada cuerpo.

La muestra principal del museo
La muestra principal del museo destaca la diversidad de vulvas en cerámica, desmontando modelos tradicionales e ideales impuestos por la pornografía (Instagram @Museo de la Vulva)

La sexóloga contó detalles sobre el sitio en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Dentro del espacio histórico, se exhiben dispositivos médicos que reflejan cómo la sexualidad femenina fue medicalizada en el pasado. “Tenemos dos vibradores del año 1900, uno eléctrico de Estados Unidos y otro manual de Londres, que se usaban para tratar la histeria femenina. Lo loco es que lo tenía que realizar un médico para poder hacer el movimiento manual y ejercer la vibración sobre la otra persona”, detalló la sexóloga.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

También analizó el contexto de época: “En esa época se patologizaba todo lo que nos pasaba a las mujeres: ansiedad, depresión, dolor de cabeza. El problema era que teníamos útero. Descubrieron que haciendo masajes manuales, lo que hoy conocemos como el orgasmo femenino, las mujeres podían recobrar la vitalidad, sentirse mejor, pero en realidad era el orgasmo. Estaba todo banalizado y la mujer no podía disfrutar”.

La vocación social y educativa del museo abarca actividades comunitarias y proyectos con impacto solidario. “Nos encontramos en Palermo Soho y por debajo tenemos nuestra boutique”, explicó Arce. Asimismo destacó la iniciativa Copate, que combate la desigualdad menstrual: “Por cada copita menstrual vendida, donamos otra a una mujer en situación de vulnerabilidad”.

El recorrido interactivo del museo
El recorrido interactivo del museo permite visibilizar la pluralidad de la anatomía femenina y combatir estigmas sociales históricos (Instagram @Museo de la Vulva)

El museo incorpora la educación sexual para adolescentes y la integración con escuelas como pilares centrales de su agenda. “El museo está preparado para mayores de quince años, acompañados de un adulto. Incluso nos han hablado de escuelas para poder ir. La idea es brindar herramientas a las generaciones que vienen y que tengan menos miedo que la nuestra”, agregó Arce.

Durante la conversación en Infobae A las Nueve, la cofundadora abordó los desafíos relativos al placer femenino y el peso negativo de los estereotipos y la pornografía. “El deseo no es vacío, viene acompañado de maternidad, conflictos, el estrés diario. Y a veces no es falta de deseo, sino la problemática del día a día que nos lleva a estar agotadas. Con la ayuda de algún producto, algún juguete y de volver a encontrarse uno mismo primero, podemos reincorporar ese deseo que se creía perdido”, dijo.

En tanto, advirtió, además, sobre los desafíos que hoy enfrentan los jóvenes: “Cada vez se ve más en personas jóvenes, incluso en hombres, la disfunción eréctil por el hecho de cómo tengo que rendir. Y también la enseñanza que hay detrás de la pornografía, donde vemos tamaños diversos, gigantes, cosas que no existen, tiempos prolongados, que no es la verdad”.

El Museo de la Vulva
El Museo de la Vulva promueve proyectos solidarios como Copate, donando copas menstruales para combatir la desigualdad menstrual en mujeres vulnerables (Instagram @Museo de la Vulva)

El compromiso del equipo interdisciplinario asegura un enfoque integral en cada propuesta educativa. “Tenemos un equipo de médicos, sexólogos, ginecólogos. Toda la información es la correcta y van a aprender de su anatomía naturalmente y no por internet”, enfatizó Arce durante el diálogo.

La meta fundamental del Museo de la Vulva es facilitar espacios y herramientas educativas para las próximas generaciones, de modo que puedan acceder a información y cuidados en libertad, para superar temores y estereotipos del pasado.

Cabe destacar que el se puede visitar de lunes a sábado de 11 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita. El lugar se encuentra ubicado en el Pasaje Santa Rosa 5041, Palermo Soho.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Museo De La VulvaPalermo SohoAntonella ArceLaura GandiglioEducación Sexual IntegralDiversidad Corporal FemeninaInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Jennifer Aniston cumple 57 años: sus looks que dejaron una huella indeleble en la moda

Ícono de elegancia y versatilidad, la actriz sorprendió en cada aparición pública con una estética única que transformó las tendencias de las últimas décadas

Jennifer Aniston cumple 57 años:

El ocelote “Messi” en el Iberá: cómo fue el traslado de un ejemplar clave para la recuperación de la especie

Un individuo salvaje de Leopardus pardalis fue movilizado entre hábitats naturales para restaurar su población

El ocelote “Messi” en el

Un avance científico para combatir el cáncer demuestra eficacia también contra el Alzheimer

Científicos del Instituto Weizmann y de la Universidad de Washington lograron que células inmunitarias modificadas reduzcan las placas asociadas a la enfermedad neurodegenerativa en modelos animales. El hallazgo, que fue destacado por el prestigioso cardiólogo Eric Topol en su cuenta de X, abre nuevas posibilidades terapéuticas

Un avance científico para combatir

Desarrollar masa muscular y mantenerse delgado al mismo tiempo: el plan para principiantes respaldado por expertos

Según informó Men’s Health, la propuesta integra una investigación científica, una rutina progresiva y lineamientos nutricionales ajustados para favorecer mejoras físicas medibles con un consumo energético controlado

Desarrollar masa muscular y mantenerse

Cuál es la mejor forma de consumir remolacha para absorber sus nutrientes

Unos sencillos cambios en la preparación pueden marcar la diferencia y ayudar a conservar sus vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes

Cuál es la mejor forma
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
Ricky Martin mostró cómo se

Ricky Martin mostró cómo se preparó para acompañar a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida automotriz retira más

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Gobierno salvadoreño intensifica ofensiva contra el contrabando tras asesinato de militar en Metapán

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa