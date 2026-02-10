Tendencias

Receta de brownies con pistacho, rápida y fácil

Una alternativa deliciosa y perfecta para reuniones donde el sabor y la textura marcan la diferencia en cada bocado

La receta de brownies con pistacho ofrece una combinación de chocolate intenso y crocante, ideal para meriendas y postres en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo incomparable en el aroma a chocolate recién horneado que invade la cocina. Un brownie casero tiene el poder de levantar cualquier tarde y, si le sumás pistachos, el resultado es aún más tentador: una textura húmeda con ese crujiente verde que sorprende en cada bocado.

En Argentina, los brownies se preparan especialmente para meriendas, reuniones o para llevar como postre a la casa de un amigo. Son un clásico fácil de compartir, y sumar pistachos los vuelve más elegantes y originales, ideales cuando se busca salir de lo habitual sin complicarse.

Receta de brownies con pistacho

Este brownie es un cuadrado húmedo y compacto de chocolate, con trozos de pistacho tostado distribuidos en la masa. La base es similar al brownie tradicional, pero se reemplazan las nueces por pistacho, aportando color y un sabor delicado y mantecoso.

Los brownies con pistacho logran una textura húmeda con trozos crujientes, gracias a la incorporación de pistachos tostados en la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 150 gr de manteca
  • 30 gr de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
  • 2 tazas de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza de harina común
  • 1 taza de pistachos pelados y tostados (sin sal), picados grueso

Cómo hacer brownies con pistacho, paso a paso

Este clásico renovado reemplaza las nueces por pistachos, aportando color, sabor delicado y originalidad a un postre tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar y enharinar una fuente rectangular de 20 x 30 cm.
  2. Colocar la manteca y el chocolate en un bol apto para microondas. Derretir en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez, para evitar que se queme el chocolate.
  3. Incorporar el azúcar a la mezcla tibia de manteca y chocolate. Mezclar hasta integrar.
  4. Agregar los huevos de a uno, mezclando bien después de cada adición. Perfumar con la esencia de vainilla.
  5. Añadir la harina tamizada en dos veces, realizando movimientos envolventes con espátula (no batir de más para que el brownie quede húmedo).
  6. Agregar los pistachos picados, reservando un poco para decorar la superficie.
  7. Volcar la preparación en el molde y esparcir los pistachos reservados por encima.
  8. Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. No sobrecocinar: el centro debe quedar apenas húmedo.
  9. Sacar del horno, dejar enfriar en el molde y cortar en cuadrados para servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta de brownies con pistacho rinde aproximadamente 12 porciones, perfectas para compartir en reuniones y eventos especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, bien envuelto en film y bolsa.

