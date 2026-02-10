Receta de brownies con pistacho, rápida y fácil

Hay algo incomparable en el aroma a chocolate recién horneado que invade la cocina. Un brownie casero tiene el poder de levantar cualquier tarde y, si le sumás pistachos, el resultado es aún más tentador: una textura húmeda con ese crujiente verde que sorprende en cada bocado.
En Argentina, los brownies se preparan especialmente para meriendas, reuniones o para llevar como postre a la casa de un amigo. Son un clásico fácil de compartir, y sumar pistachos los vuelve más elegantes y originales, ideales cuando se busca salir de lo habitual sin complicarse.
Receta de brownies con pistacho
Este brownie es un cuadrado húmedo y compacto de chocolate, con trozos de pistacho tostado distribuidos en la masa. La base es similar al brownie tradicional, pero se reemplazan las nueces por pistacho, aportando color y un sabor delicado y mantecoso.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 150 gr de manteca
- 30 gr de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
- 2 tazas de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de harina común
- 1 taza de pistachos pelados y tostados (sin sal), picados grueso
Cómo hacer brownies con pistacho, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar y enharinar una fuente rectangular de 20 x 30 cm.
- Colocar la manteca y el chocolate en un bol apto para microondas. Derretir en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez, para evitar que se queme el chocolate.
- Incorporar el azúcar a la mezcla tibia de manteca y chocolate. Mezclar hasta integrar.
- Agregar los huevos de a uno, mezclando bien después de cada adición. Perfumar con la esencia de vainilla.
- Añadir la harina tamizada en dos veces, realizando movimientos envolventes con espátula (no batir de más para que el brownie quede húmedo).
- Agregar los pistachos picados, reservando un poco para decorar la superficie.
- Volcar la preparación en el molde y esparcir los pistachos reservados por encima.
- Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. No sobrecocinar: el centro debe quedar apenas húmedo.
- Sacar del horno, dejar enfriar en el molde y cortar en cuadrados para servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, bien envuelto en film y bolsa.