Día Mundial de la Pizza: siete recetas fáciles para preparar y disfrutar en casa

Desde la clásica Margarita hasta versiones sin harina, existen alternativas para todos los paladares y ocasiones

El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Pizza invita a redescubrir la versatilidad de este plato emblemático con alternativas para todos los gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, una jornada que rinde homenaje a uno de los platos más populares y versátiles del planeta. Se trata de un símbolo de la gastronomía internacional que ha dado lugar a innumerables variantes adaptadas a diferentes culturas.

A continuación, siete recetas de pizzas fáciles y para todos los gustos:

1. Pizza Margarita

La pizza Margarita representa la
La pizza Margarita representa la esencia de la tradición italiana con su combinación de tomate, mozzarella fresca y albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza Margarita representa la sencillez y la tradición de la cocina italiana. Su combinación de tomate, mozzarella y albahaca simboliza los colores de la bandera de Italia.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 200 gramos de salsa de tomate natural
  • 200 gramos de mozzarella fresca
  • Unas hojas de albahaca fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 250°C.
  2. Distribuir la salsa de tomate sobre la base de pizza.
  3. Cortar la mozzarella en rodajas y colocarla encima del tomate.
  4. Añadir sal y pimienta.
  5. Hornear durante 8 a 10 minutos hasta que el queso se funda y la base esté dorada.
  6. Al retirar del horno, agregar las hojas de albahaca y rociar con aceite de oliva.

2. Pizza cuatro quesos

La pizza cuatro quesos destaca
La pizza cuatro quesos destaca por su mezcla de quesos europeos que logran una experiencia cremosa e intensa en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza cuatro quesos resulta ideal para los amantes del queso, ya que combina diferentes variedades italianas y europeas en una sola preparación.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 50 gramos de mozzarella rallada
  • 50 gramos de gorgonzola
  • 50 gramos de parmesano rallado
  • 50 gramos de fontina o emmental
  • 100 gramos de salsa de tomate

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 220°C.
  2. Extender la salsa de tomate sobre la masa.
  3. Distribuir los quesos de manera uniforme.
  4. Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que los quesos se hayan fundido y la base esté crujiente.
  5. Servir caliente.

3. Pizza hawaiana

La pizza hawaiana fusiona sabores
La pizza hawaiana fusiona sabores dulces y salados, combinando jamón y piña en una propuesta que genera debate entre los amantes de la pizza

La pizza hawaiana combina sabores salados y dulces a través de la integración de jamón y piña, una variante que ha generado debates entre puristas y quienes buscan innovar.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 120 gramos de jamón cocido en tiras
  • 100 gramos de piña en trozos
  • 150 gramos de mozzarella
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • Orégano seco al gusto

Paso a paso:

  1. Calentar el horno a 220°C.
  2. Cubrir la base con salsa de tomate.
  3. Colocar la mozzarella sobre la salsa.
  4. Distribuir el jamón y la piña de forma uniforme.
  5. Espolvorear orégano.
  6. Hornear entre 10 y 12 minutos.

4. Pizza pepperoni

La pizza pepperoni es la
La pizza pepperoni es la favorita en muchos países por su característico sabor intenso y la textura crocante de sus rodajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepperoni ha convertido a esta pizza en una de las más solicitadas en Estados Unidos y otros países, gracias a su sabor intenso y su textura crocante.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 120 gramos de pepperoni en rodajas
  • 150 gramos de mozzarella rallada
  • 100 gramos de salsa de tomate

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 230°C.
  2. Extender la salsa de tomate sobre la base.
  3. Repartir la mozzarella uniformemente.
  4. Colocar las rodajas de pepperoni.
  5. Hornear durante 10 minutos hasta que el borde esté dorado y el pepperoni crujiente.

5. Pizza vegetariana

La pizza vegetariana ofrece una
La pizza vegetariana ofrece una opción fresca y colorida, repleta de verduras de temporada y pensada para quienes buscan una alternativa ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza vegetariana ofrece una alternativa fresca y colorida, utilizando una selección de verduras y hortalizas de temporada.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza integral o tradicional
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de mozzarella
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 calabacín en rodajas finas
  • 50 gramos de champiñones laminados
  • 1 cebolla morada en aros
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 220°C.
  2. Extender la salsa de tomate sobre la masa.
  3. Distribuir la mozzarella.
  4. Colocar las verduras de manera ordenada.
  5. Añadir sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  6. Hornear durante 12 minutos.

6. Pizza napolitana

La pizza napolitana sobresale por
La pizza napolitana sobresale por su masa fina, bordes elevados e ingredientes tradicionales provenientes de la región de Nápoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza napolitana destaca por su masa fina, bordes elevados y el uso de ingredientes tradicionales de Nápoles. Su preparación requiere atención a la calidad de los productos.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza napolitana
  • 150 gramos de tomate San Marzano triturado
  • 125 gramos de mozzarella di bufala
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Hojas de albahaca fresca
  • Sal al gusto

Paso a paso:

  1. Calentar el horno a máxima potencia, preferentemente con piedra para pizza.
  2. Cubrir la masa con tomate triturado.
  3. Colocar trozos de mozzarella di bufala.
  4. Añadir sal y aceite de oliva.
  5. Hornear de 7 a 8 minutos hasta que la masa suba y el queso se funda.
  6. Añadir albahaca fresca antes de servir.

7. Pizza sin harina

La pizza sin harina propone
La pizza sin harina propone una base de coliflor, ideal para personas con dietas bajas en carbohidratos o intolerancias alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza con base de coliflor surge como una alternativa para quienes no consumen harinas, ya sea por razones de salud, dieta baja en carbohidratos o intolerancias. Esta versión ofrece una textura diferente y mantiene la esencia del plato tradicional.

Ingredientes:

  • 1 coliflor mediana
  • 1 huevo
  • 50 gramos de queso parmesano rallado
  • 50 gramos de queso mozzarella rallado
  • Sal y pimienta al gusto
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de mozzarella para cubrir
  • Ingredientes al gusto para el topping (tomate cherry, jamón, champiñones, etc.)

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Lavar y trocear la coliflor, después triturarla hasta obtener una textura similar al arroz.
  3. Hornear la coliflor triturada durante 10 minutos para eliminar el exceso de humedad.
  4. Dejar enfriar y mezclar con el huevo, el parmesano, la mozzarella, sal y pimienta.
  5. Extender la mezcla sobre papel vegetal en una bandeja, formando un círculo de aproximadamente medio centímetro de grosor.
  6. Hornear la base durante 15 minutos hasta que esté dorada.
  7. Cubrir la base con salsa de tomate, mozzarella y los ingredientes elegidos.
  8. Llevar nuevamente al horno durante 10 minutos, hasta que el queso se funda.

