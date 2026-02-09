Cómo la mente puede llevar al cuerpo más allá de sus límites en situaciones extremas

El poder del cerebro para activar recursos físicos en situaciones extremas es analizado por la neuropsicóloga Lucía Crivelli

En el canal de streaming Infobae en vivo, la doctora Lucía Crivelli, neuropsicóloga (MN 33.849), analizó cómo, en circunstancias límite, el cerebro es capaz de ordenar al cuerpo acciones que parecen imposibles. “Hoy vamos a hablar de la neurociencia de la supervivencia”, introdujo la especialista. “Vamos a contar dos casos, uno muy reciente que tuvo mucha repercusión y uno histórico de la Argentina”.

En diálogo con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Crivelli relató: “El primero es un chico que se llama Austin Appleby. Es australiano, tiene trece años y estaba con su familia haciendo deportes acuáticos cuando quedaron atrapados mar adentro”. Detalló que la madre, al advertir que no podían volver, le pidió al niño que tomara el kayak y fuera a buscar ayuda. “Tratan de hacer todos los esfuerzos para salir”, recordó la médica, “pero al ver que no pueden, la madre le dice: ‘Vos sos el más fuerte de nosotros, yo tengo que quedarme cuidando a tus hermanitos. Te pido que agarres el kayak y vayas a pedir ayuda’”.

Appleby remó hasta el agotamiento, se bajó del kayak, nadó durante cuatro horas y luego corrió dos kilómetros hasta conseguir auxilio. “Cuando llega, pide ayuda y se desmaya”, puntualizó Crivelli. “Trece años, sin ningún tipo de entrenamiento. No era un chico deportista ni nada. Hace como un ironman”, detalló la experta.

El segundo caso que eligió para ilustrar el fenómeno fue el del argentino Roberto Servente, único sobreviviente de un accidente aéreo de Austral en 1959. “Había leído en un libro de sobrevivientes que cuando un barco se hunde, el agua tiende a absorber todo a su alrededor. Entonces, nadó lo más lejos que pudo del avión y después decidió dejarse llevar por la corriente porque no tenía fuerzas”, rememoró la neuróloga. Servente fue hallado con vida en la costa varias horas después, tras nadar “sin parar durante toda la noche, en un estilo que se llama over, de costado, con el menor esfuerzo posible”.

Casos de supervivencia extrema revelan cómo la mente puede llevar al cuerpo más allá de sus límites habituales

Los sistemas del cerebro en juego

Crivelli subrayó que estos episodios demuestran que “el cuerpo puede superar los umbrales de dolor y de esfuerzo habituales”. Explicó que no es una capacidad exclusiva de los músculos, sino de la mente: “Es nuestro cerebro el que le manda la orden al cuerpo: ‘Usá todos tus recursos’”. Según la experta, en momentos críticos se activa “la red de saliencia, que conecta emociones y conducta con lo sensorial”. En ese estado, la toma de decisiones deja de depender del lóbulo frontal y la racionalidad: “No hago un árbol de decisiones, sino que voy con los estímulos. Todas estas decisiones son rápidas”.

Sobre la llamada “fuerza sobrenatural”, la neuróloga señaló: “El cerebro siempre trata de economizar energía porque piensa en el mediano y largo plazo. Pero en modo amenaza o supervivencia, no ahorra nada y le dice al cuerpo: ‘Vamos con todo’”. Detalló que se ponen en marcha tres sistemas: el sistema nervioso autónomo (“todo lo fisiológico rápido, al máximo”), el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (“pone en juego adrenalina y cortisol”) y el sistema opioide endógeno (“mitiga el dolor”).

Crivelli ilustró: “Roberto Servente tenía fracturadas las costillas, clavícula, tibia y peroné, y no le dolía nada. Pero claro, esto no es sin costo. Cuando llega a la orilla, se desmaya. El chiquito también, cuando llega a pedir ayuda, pierde la conciencia”.

Roberto Servente logró sobrevivir a un accidente aéreo en Argentina nadando durante horas pese a múltiples fracturas, un caso emblemático que evidencia cómo el cerebro puede anular el dolor en situaciones extremas

Amenaza versus recompensa: cómo responde el cuerpo

La conversación profundizó en estudios recientes sobre la motivación bajo estrés. “Hay un experimento de un experto ruso, que se publica en Psychological Communications. A un grupo le dicen que si no aprieta una pinza recibirá una descarga eléctrica; a otro, que si la aprieta fuerte ganará mucho dinero. El grupo sometido a amenaza aprieta más fuerte”, explicó Crivelli. “La gente se esfuerza más ante la amenaza y el castigo que ante el premio”.

La médica distinguió estos mecanismos de los que operan en la vida diaria: “Las teorías educativas proponen lo contrario: que premiar el éxito educa mejor que castigar el fracaso. Pero otra cosa es la situación de emergencia y estrés”. Añadió que existen riegos en el uso crónico de estos recursos: “El estrés es positivo para reacciones reales, pero cuando se vuelve crónico, suprime mecanismos inmunológicos y digestivos, y aparecen infecciones, problemas autoinmunes y digestivos”.

El periodista Ramón Indart sumó el caso personal de su hermano, quien “sacó a dos amigos de un auto tras un accidente, con la pierna destruida, y solo se desmayó cuando llegó la ambulancia”. Crivelli validó la analogía: “Se desactiva por completo la sensación de dolor, se activan todos los recursos corporales que tenemos. Pero cada uno tiene su umbral. En emergencia, todos podemos”.

Decisiones rápidas y mecanismos de alivio

El debate giró hacia la velocidad en la toma de decisiones extremas. Crivelli argumentó: “La red de saliencia se activa y entonces todas las decisiones son guiadas por el entorno, no por lo que pienso. Se desactivan las redes ejecutivas del lóbulo frontal. Eso hace que la decisión sea rápida”. Desde la psicología, describió la “revaloración cognitiva”: “Transformamos el miedo en valor. En el caso de Servente, pensaba en el reencuentro con sus hijos o en que no tendría que pagar sueldos ese mes porque iba a estar herido”.

Hay mecanismos cerebrales que permiten a personas superar el dolor y la fatiga en emergencias reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crivelli también resaltó el rol de la motivación aversiva, que “tiene que ver con estar liderado por el temor de que algo suceda. En la emergencia, el palo gana: pienso más en evitar el castigo que en la recompensa”.

Para cerrar, la neuróloga retomó el impacto emocional en los protagonistas: “El chico Appleby repetía ‘andá al lugar más feliz que has estado’ y ‘not today’. Pensaba en dibujitos animados, en sus amigos y en frases de Game of Thrones para sostenerse. La madre, cuando la entrevistaron, dijo: ‘Yo sabía que iba a llegar’. Son decisiones límite, muy racionales en lo extremo”.

Podés encontrar la entrevista completa en este enlace

El análisis de la doctora Crivelli destaca el papel de la red de saliencia en la toma de decisiones rápidas

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae