Las parejas de celebridades que revolucionan la moda: los mejores looks coordinados en alfombras rojas

Taylor Swift, Justin Bieber y Maxx Morando son capturados en diferentes eventos de alto perfil, mostrando sus estilos únicos y relaciones mientras asisten a galas y alfombras rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moda alcanza nuevas alturas cuando parejas de celebridades eligen atuendos coordinados para sus apariciones públicas.

La combinación de prendas y accesorios en alfombras rojas o eventos revela las tendencias, personalidades y una marcada intención de estilo. Aquí, un repaso por algunos casos.

1- Hailey y Justin Bieber: elegancia urbana y casual

Combinación de negro total para una presencia elegante y urbana en la alfombra roja de los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 Justin Bieber apostó por un conjunto oversize negro, con un saco cruzado de solapa ancha y pantalones de caída recta, ambos de textura mate. Bajo el saco, lució una camiseta básica negra y zapatos de cuero también en negro. El look se completó con un collar de eslabones plateados y varios anillos, que aportaron un toque de brillo sutil.

A su lado, Hailey Bieber deslumbró con un vestido largo negro, de tejido liso y ajuste entallado, que dejó los hombros al descubierto y presentó un escote recto. Los paneles translúcidos en los costados a la altura de las piernas agregaron un elemento sofisticado y moderno. Sus accesorios, un collar corto plateado, pendientes pequeños y un anillo llamativo, junto con el cabello recogido y el maquillaje discreto, reforzaron la elegancia minimalista de la pareja.

Sincronía casual con prendas deportivas y accesorios dorados en un look relajado (Backgrid/The Grosby Group)

En el segundo look, la pareja optó por un aire más desenfadado. Hailey lució un top negro ajustado de manga larga y escote cuadrado, acompañado de una falda corta negra. Destacó el uso de anteojos de sol alargados, pendientes circulares dorados y un collar dorado, sumando personalidad. El bolso negro con herrajes dorados cerró el conjunto.

Justin Bieber eligió una sudadera negra, pantalón deportivo negro y una gorra negra hacia atrás. Bajo la sudadera, se asomó una camiseta rosa y el conjunto se remató con una cadena plateada al cuello. La pareja reafirmó su afinidad por el negro, pero con un giro deportivo y relajado.

2- Lindsay Lohan y Bader Shammas: romanticismo y frescura

Estilo romántico y fresco con delicados tonos pastel y texturas etéreas en la premiere de “Viernes de Locos 2” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de la película “Viernes de Locos 2″ Bader Shammas eligió un traje de lino beige claro, de corte recto y textura suave, acompañado de una camisa blanca sin corbata. Completó el atuendo con zapatos tipo mocasín en tono crema.

Lindsay Lohan lució un vestido largo de tul rosa pálido, sin tirantes, con escote en forma de corazón y detalles de pedrería fina que recorrían verticalmente la prenda. El vestido era de falda amplia y vaporosa. Lohan llevó el cabello suelto con ondas marcadas y un clutch plateado brillante, además de un collar corto de pedrería.

3- Taylor Swift y Travis Kelce: clasicismo renovado y sporty chic

Mezcla de clasicismo y modernidad con conjuntos en negro y detalles llamativos para una salida nocturna (Grosby)

Para una salida nocturna la pareja eligió combinar estilos. Travis Kelce eligió un conjunto de pana burdeos, compuesto por campera y pantalón amplio. Lo acompañó una camiseta negra y botas negras, junto a collares dorados que sumaron un toque sofisticado.

Taylor Swift se inclinó por un vestido negro de manga larga y falda corta, medias de encaje con diseño floral y botas negras altas de tacón. Un bolso negro de cadena dorada, labios rojos y pendientes pequeños completaron el look, subrayando una mezcla de clasicismo y modernidad.

Alternancia entre encaje y sporty chic con prendas juveniles y deportivas (Grosby)

El sexto look mostró a Taylor Swift con un vestido corto de encaje negro, mangas largas y falda con vuelo. Los zapatos negros de tacón grueso y cordones, junto al bolso pequeño negro, reforzaron el aire juvenil y elegante.

Travis Kelce optó por un conjunto deportivo gris claro de dos piezas: chaqueta con cremallera y pantalón holgado de textura lisa. Una camiseta blanca se asomó debajo y el look se coronó con zapatillas deportivas en tonos blanco, gris y negro y un collar dorado. La pareja evidenció flexibilidad estilística, alternando entre lo formal y lo informal con naturalidad.

4- Miley Cyrus y Maxx Morando: dramatismo, rock y contraste

Contraste rockero y dramático con cuero, metales y accesorios llamativos en los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja, la pareja siempre se destaca por sus looks arriegados. Para los Premios Grammy 2026, Miley Cyrus vistió una campera de cuero negra ajustada, decorada con broches dorados de gran tamaño y detalles metálicos.

Debajo, sobresalieron el cuello y los puños blancos de una camisa. Combinó con pantalones negros de talle alto, ligeramente holgados, y zapatos de tacón negro en punta. Accesorió con guantes negros, anteojos de sol oscuros y un broche dorado de gran tamaño en el pecho.

Maxx Morando eligió una camiseta negra básica, pantalón negro de pierna ancha y cinturón negro con hebilla metálica. Sus zapatos eran negros con detalles blancos y llevó anteojos de sol oscuros.

Eclecticismo y audacia cromática en terciopelo, cadenas y peinados con ondas sueltas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para otro evento, Miley Cyrus llevó un vestido asimétrico de tirantes finos y escote curvado, confeccionado en tejido negro con aplicaciones de cadenas plateadas en líneas diagonales. El vestido era entallado y dejaba ver parcialmente un top o forro en tono lavanda. Su cabello estaba peinado con ondas sueltas y maquillaje marcado en los ojos.

Maxx Morando vistió un saco de terciopelo azul oscuro, camiseta blanca básica y anteojos de sol negros. Llevó el cabello suelto y rizado.

5- Kylie Jenner y Timothée Chalamet: cuero y varsity reinventados

Impacto visual con atuendos de cuero naranja y accesorios plateados en la premiere de Marty supreme (Grosby)

Durante la premiere de Marty supreme la pareja llamó la atención por su look combinado. Timothée Chalamet impactó con un conjunto de cuero naranja: chaqueta, camisa y pantalón en el mismo tono, junto a botas de gamuza naranja. Un bolso redondo negro de asa larga cruzó su torso, sumando un detalle funcional y de contraste.

Kylie Jenner acompañó la propuesta con un vestido largo de cuero naranja, ajustado y de escote recto, con tirantes finos. El diseño dejó la espalda y los costados al descubierto y presentó una abertura lateral. Los zapatos de punta fina naranja y los accesorios plateados, como pulsera y pendientes, complementaron la audacia cromática de la pareja.

Estética varsity renovada con chaquetas coloridas y detalles deportivos en vacaciones por Nueva York (The Grosby Group)

En otra oportunidad, mientras se encontraban de vacaciones en Nueva York, ambos apostaron por la estética varsity. Timothée llevó una chaqueta varsity en tonos naranja y azul con detalles bordados, combinada con camiseta negra ajustada y pantalones de mezclilla azul oscuro, rematados con botas negras. Los detalles naranjas en el cinturón y la pierna aportaron cohesión.

Kylie Jenner optó por una campera varsity naranja con detalles blancos, llevada sobre los hombros para dejar al descubierto un top blanco corto. El pantalón de cuero negro y los zapatos blancos puntiagudos sumaron contraste y elegancia deportiva. La pareja resaltó por la sincronía en el uso de colores vivos y prendas emblemáticas.

6- Harry Styles y Zoë Kravitz: eclecticismo sofisticado

Sofisticación relajada con prendas de abrigo, texturas y accesorios personales en una salida de compras (Grosby)

Durante una salida de compras, Zoë Kravitz apostó por un abrigo ancho verde oliva, pantalones amplios oscuros y zapatos negros de punta fina. Una bufanda violeta al cuello, gafas de sol negras y un bolso grande tejido en marrón oscuro sumaron matices y texturas.

Harry Styles eligió un abrigo largo gris oscuro sobre una camisa de color marfil abierta en el cuello, pantalones oscuros de caída recta y zapatillas blancas. Las gafas de sol blancas, llevadas sobre la cabeza, y un collar con cruz añadieron un aire desenfadado y personal. Juntos, proyectaron una imagen relajada y sofisticada.

7- Nick Jonas y Priyanka Chopra: elegancia y color en pareja

Elegancia clásica y colorida en esmoquin negro y vestido azul marino satinado en los Golden Globes (REUTERS/Mike Blake)

Esta pareja se destaca por su elegancia en cada uno de los looks elegidos. Durante la alfombra roja de los Golden Globes 2026, Nick Jonas apareció con un esmoquin negro de corte clásico y textura ligeramente satinada, camisa blanca y pajarita negra. Sus zapatos eran de charol negro.

Priyanka Chopra optó por un vestido largo sin tirantes de color azul marino satinado, con drapeados en la parte superior y una falda con volumen en la cadera que caía en dos capas. Llevó collar y anillo de diamantes y el cabello suelto con ondas suaves.

Modernidad y armonía cromática en tonos oliva y blanco durante una velada en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otro contexto, en un teatro en Los Ángeles. Nick Jonas llevó un traje sastre color verde oliva, de corte moderno, con camisa del mismo tono y sin corbata. El cinturón era marrón oscuro y usó zapatos a juego.

Priyanka Chopra eligió un vestido largo blanco de manga larga, con drapeados en el torso, cuello alto y hombros estructurados. El vestido tenía una caída recta y elegante. Llevó el cabello recogido en un moño bajo y pendientes dorados pequeños.

8- Selena Gomez y Benny Blanco: sofisticación y detalles contemporáneos

Sofisticación con contrastes y detalles contemporáneos en terciopelo negro y plumas blancas en los Golden Globes (REUTERS/Daniel Cole)

La pareja siempre opta por looks sofisticados y con estilo. Durante la alfombra roja de los Golden Globes 2026 Benny Blanco llevó un traje negro de corte clásico, compuesto por saco cruzado de solapa ancha, pantalón recto y camisa negra sin corbata. Completó el look con un broche plateado en la solapa, reloj plateado y mocasines negros decorados con un diseño blanco en la parte superior.

Selena Gomez lució un vestido largo de terciopelo negro, de silueta recta y escote palabra de honor, decorado con una franja de plumas blancas voluminosas en la parte superior. Complementó el atuendo con aretes largos plateados y un peinado recogido de inspiración retro, junto con labios en tono rojo intenso.

Glamour atemporal con terciopelo azul y aplicaciones de pedrería en la Academy Museum Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles, Benny Blanco apareció con un saco de terciopelo azul oscuro, camisa azul de patrón discreto y pantalón a juego. Llevó varias pulseras doradas y el cabello en rulos sueltos.

Selena Gomez vistió un vestido largo negro asimétrico, con escote decorado en una de las copas por una aplicación de pedrería plateada en degradado. Encima, llevó una capa o abrigo negro satinado de solapa ancha. Sumó pendientes largos de piedras brillantes, anillo plateado y peinado recogido con ondas definidas.