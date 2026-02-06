De la elegancia clásica a la moda urbana: diez looks memorables de Justin Bieber

La evolución de los atuendos de Justin Bieber refleja su versatilidad y capacidad de adaptación en la industria de la moda (Instagram/@lilbieber)

La transformación estilística de Justin Bieber a lo largo de los años es evidente en cada uno de sus looks más icónicos. El cantante canadiense ha experimentado con la moda, pasando de trajes formales a conjuntos urbanos y relajados, consolidando una identidad visual versátil y atrevida.

A continuación, diez de sus atuendos más representativos, capturados en diferentes momentos y escenarios.

Atuendo formal con traje negro y elementos urbanos

El cantante canadiense ha combinado prendas formales y urbanas para consolidar una identidad visual única (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recientes, el cantante optó por un estilo elegante, vistiendo un traje negro de corte amplio que incluyó un saco y pantalón de silueta holgada que usó en la alfombra roja de los Premios Grammy. Bajo el saco, llevó una camiseta negra, lo que aportó un aire desenfadado al conjunto. Como accesorios, destacaron las cadenas plateadas y unos zapatos negros clásicos.

Saco negro y camisa blanca: estilo clásico con detalles distintivos

Los looks icónicos de Justin Bieber muestran cómo la música y el estilo pueden fusionarse en un solo referente cultural (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Durante la Gala Benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte, Bieber lució un saco negro acompañado de una camisa blanca abotonada, una combinación que remite a los estándares clásicos de la moda masculina. Su rostro apareció afeitado, resaltando un pendiente dorado en la oreja.

Campera de jean y pantalón beige sobre escenario

Cada etapa de la carrera de Justin Bieber se asocia con cambios notables en su forma de vestir y presentarse en público (CUARTOSCURO.COM)

Durante un concierto en 2017, el cantante eligió una campera de jean azul clara con parches, combinada con una camiseta blanca y pantalones beige. En esta ocasión, Bieber estaba cantando en el show con un micrófono y lució el cabello teñido de rubio muy claro, aportando un toque juvenil y distendido al conjunto.

Sudadera negra con corazón amarillo en entorno urbano

La influencia de Justin Bieber en las tendencias masculinas es evidente en el uso de accesorios y prendas distintivas (Backgrid/The Grosby Group)

En un entorno urbano, Justin Bieber vistió una sudadera negra adornada en el centro por un gran corazón amarillo. El look no incluyó accesorios ni gorra, lo que reforzó su carácter casual. El atuendo se destacó por la sencillez y comodidad.

Sudadera azul claro y mezclilla desgastada con accesorios coloridos

Los atuendos seleccionados ilustran la experimentación constante de Justin Bieber con colores, texturas y siluetas (The Grosby Group)

En otra de las imágenes, Bieber apareció con una sudadera azul claro. Complementó el atuendo con un pantalón de mezclilla azul claro, rasgado y desgastado, sandalias deportivas naranjas y unas medias blancas. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo azul y rojizo como accesorio, mientras sostenía en la mano una gorra negra.

Sudadera gris claro y pantalones estampados en tonos pastel

El estilo de Justin Bieber ha inspirado a diseñadores y seguidores en todo el mundo (The Grosby Group)

El cantante también fue captado en otro momento con una sudadera gris claro con cremallera y pantalones anchos decorados con un estampado de manchas azul y lila.

Sudadera negra con flores y pantalón oscuro en ambiente casual

La presencia de elementos urbanos y clásicos en su vestuario resalta la dualidad de su imagen pública (The Grosby Group)

En plena calle, Bieber mostró un estilo relajado con una sudadera negra con capucha y un estampado de flores rosadas y blancas en el pecho. Acompañó el look con pantalones de mezclilla oscuros, tenis blancos y un gorro blanco.

Traje gris ancho y accesorios llamativos en evento formal

El impacto de las elecciones de moda de Justin Bieber trasciende el ámbito musical y llega a la cultura popular (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

En la gala número 64 de los Premios Grammy, el cantante arriesgó con un traje de corte ancho en color gris oscuro, anteojos de sol pequeños y un gorro de punto fucsia. Llevó sandalias negras de plataforma gruesa con detalles metálicos y una camiseta blanca debajo.

Sudadera gris claro con cremalleras y pantalones de mezclilla claros

La transformación visual de Justin Bieber se percibe en cada detalle de sus atuendos más representativos

Otra de las elecciones en sus comienzos, para una sesión de fotos, fue una sudadera gris claro con cremalleras diagonales en los hombros y una camiseta blanca larga debajo. Los pantalones de mezclilla azul claro y una cadena gruesa plateada completaron el atuendo.

Look arriesgado y contemporáneo

El conjunto resalta por la combinación de elementos clásicos, urbanos y un guiño cowboy (The Grosby Group)

En este look de 2022, apostó por una mezcla urbana y relajada con un toque distintivo. Llevó un sombrero de ala ancha color beige claro con banda marrón, que aporta un aire western moderno. Su outfit se compuso de una chaqueta acolchada negra sin capucha sobre una sudadera beige de manga larga, dando volumen y contraste al conjunto.

Los pantalones eran anchos, de jean gris, lo que reforzó la estética desenfadada y cómoda. Completó el look con zapatillas deportivas negras con detalles blancos y suela gruesa, acentuando el estilo casual y contemporáneo.