Receta de empanadas árabes, rápida y fácil

El aroma intenso del limón y el toque especiado de la carne recién picada anuncian la llegada de una ronda de empanadas árabes. En cada reunión familiar, una bandeja de estas empanadas despierta recuerdos de abuelas amasando y niños esperando ansiosos junto al horno.
En Argentina, las empanadas árabes —también conocidas como sfijas o fatay— son infaltables en fiestas y picadas. Suelen servirse calientes, ideales para compartir en almuerzos de domingo, celebraciones o como comida rápida casera. El sabor ácido y especiado las distingue de cualquier otra variedad.
Receta de empanadas árabes
Las empanadas árabes son triángulos de masa rellenos de carne vacuna picada, tomate, cebolla, jugo de limón y condimentos como comino y pimentón. Se cocinan al horno y se caracterizan por su sabor ácido, fresco y especiado, diferente de las empanadas tradicionales.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas (tipo criolla, para horno)
- 500 g de carne picada (vacuna, preferentemente cuadrada o nalga)
- 2 cebollas medianas
- 2 tomates perita
- 1 limón grande (jugo)
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino molido
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Cómo hacer empanadas árabes, paso a paso
- Picar bien fina la cebolla y los tomates, descartando semillas y exceso de jugo.
- En un bol, mezclar la carne picada, la cebolla, los tomates, el jugo de limón, el pimentón, el comino, sal y pimienta.
- Agregar el aceite de oliva y mezclar hasta integrar bien. Es importante dejar reposar la mezcla en heladera por al menos 15 minutos, así la carne toma sabor y no larga tanto jugo al cocinarse.
- Prender el horno a 200 °C.
- Separar las tapas y colocar 1 cucharada generosa de relleno en el centro de cada una.
- Formar triángulos juntando los bordes hacia el centro y presionando bien para evitar que se abran en el horno.
- Acomodar las empanadas en una placa apenas aceitada.
- Cocinar en horno fuerte durante 20-25 minutos, hasta que la masa esté dorada y crocante. Evitar que el relleno se seque demasiado: el centro debe quedar jugoso.
- Servir calientes, acompañadas de rodajas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 empanadas, ideal para 4 a 6 porciones (2 a 3 unidades por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 12 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, duran hasta 3 días bien tapadas. Se pueden freezar crudas por hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno hasta que estén bien calientes.