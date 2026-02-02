Tendencias

Receta de empanadas árabes, rápida y fácil

Un plato clásico hecho con masa fina y carne sazonada se afianza como opción preferida en reuniones y celebraciones, destacándose por su preparación sencilla y su característico sabor ácido y especiado a base de ingredientes frescos

La receta de empanadas árabes
La receta de empanadas árabes destaca por su preparación rápida y el sabor ácido y especiado de la carne picada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma intenso del limón y el toque especiado de la carne recién picada anuncian la llegada de una ronda de empanadas árabes. En cada reunión familiar, una bandeja de estas empanadas despierta recuerdos de abuelas amasando y niños esperando ansiosos junto al horno.

En Argentina, las empanadas árabes —también conocidas como sfijas o fatay— son infaltables en fiestas y picadas. Suelen servirse calientes, ideales para compartir en almuerzos de domingo, celebraciones o como comida rápida casera. El sabor ácido y especiado las distingue de cualquier otra variedad.

Receta de empanadas árabes

Las empanadas árabes son triángulos de masa rellenos de carne vacuna picada, tomate, cebolla, jugo de limón y condimentos como comino y pimentón. Se cocinan al horno y se caracterizan por su sabor ácido, fresco y especiado, diferente de las empanadas tradicionales.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (tipo criolla, para horno)
  • 500 g de carne picada (vacuna, preferentemente cuadrada o nalga)
  • 2 cebollas medianas
  • 2 tomates perita
  • 1 limón grande (jugo)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino molido
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

Cómo hacer empanadas árabes, paso a paso

  • Picar bien fina la cebolla y los tomates, descartando semillas y exceso de jugo.
  • En un bol, mezclar la carne picada, la cebolla, los tomates, el jugo de limón, el pimentón, el comino, sal y pimienta.
  • Agregar el aceite de oliva y mezclar hasta integrar bien. Es importante dejar reposar la mezcla en heladera por al menos 15 minutos, así la carne toma sabor y no larga tanto jugo al cocinarse.
  • Prender el horno a 200 °C.
  • Separar las tapas y colocar 1 cucharada generosa de relleno en el centro de cada una.
  • Formar triángulos juntando los bordes hacia el centro y presionando bien para evitar que se abran en el horno.
  • Acomodar las empanadas en una placa apenas aceitada.
  • Cocinar en horno fuerte durante 20-25 minutos, hasta que la masa esté dorada y crocante. Evitar que el relleno se seque demasiado: el centro debe quedar jugoso.
  • Servir calientes, acompañadas de rodajas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas, ideal para 4 a 6 porciones (2 a 3 unidades por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 12 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días bien tapadas. Se pueden freezar crudas por hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno hasta que estén bien calientes.

