Arte y pasión en Chascomús: lo mejor del festival federal de orquestas juveniles

Cerca de 17 mil personas participaron del cierre del Festival SOIJAr en el Parque Libres del Sur. El emotivo homenaje a Mercedes Sosa

Popi Spatocco dirigió a jóvenes
Popi Spatocco dirigió a jóvenes músicos de todas las provincias en el evento final

El Festival SOIJAr 2026 concluyó en Chascomús, provincia de Buenos Aires, con una multitudinaria jornada en homenaje a Mercedes Sosa. Cerca de 17 mil personas asistieron al cierre, celebrado en el Parque Libres del Sur, según la crónica oficial del evento.

La Orquesta Juvenil Argentina, dirigida por Popi Spatocco y compuesta por jóvenes músicos de todas las provincias, encabezó el concierto final acompañada por figuras destacadas como Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa. El espectáculo fusionó el talento emergente con la tradición musical del país, reuniendo música popular, lírica y académica en el repertorio.

“Es un trabajo de todo el año el festival para visualizar la mayor expresión de cantidad de niños, jóvenes y adolescentes que vienen de todo el país”, expresó Liliana Parodi, embajadora de la Fundación SOIJAr, en diálogo con Infobae. Parodi explicó que el proceso para seleccionar a los participantes comienza con una convocatoria nacional y pruebas a los integrantes de los núcleos orquestales. “Se seleccionan tres orquestas sinfónicas: la Infantil Argentina, la Juvenil Argentina y la Filarmónica SOIJAr. Todo el año los seleccionados pueden actuar cuando los convocan en otros lados del país”, añadió.

La Orquesta Juvenil Argentina durante
La Orquesta Juvenil Argentina durante el concierto de cierre del Festival SOIJAr 2026 en Chascomús

La labor de la fundación se extiende más allá del festival. “Como Fundación SOIJAr trabajamos todo el año con programa de instrumentos, becas, programas en el lugar para mejorar todo el tema de los profesores. Hay 10 programas para esos núcleos orquestales”, detalló Parodi. La embajadora subrayó la visibilidad que el festival otorga al trabajo de inclusión: “Cuando se ve, es lo más visible para que los chicos tengan esa excelencia musical, para que sea un trabajo de inclusión a través de la música. Se transforman vidas a través de la música. Todos los núcleos orquestales tienen niños con vulnerabilidad”.

Miles de personas se reunieron
Miles de personas se reunieron en el Parque Libres del Sur para el homenaje a Mercedes Sosa

Parodi señaló la importancia del acompañamiento a los jóvenes y profesores: “Es el gran trabajo de inclusión a través de la música que hace la fundación”. Los programas de becas e instrumentos, y el seguimiento constante, son pilares en la estrategia para fortalecer a los núcleos orquestales del país.

En cuanto a la participación artística, Parodi resaltó: “Quiero destacar dos cosas importantes: el talento que donan los artistas desinteresadamente y que los chicos tengan oportunidad de hacer música popular argentina, música lírica y música académica”. La presencia de artistas invitados genera oportunidades únicas para los jóvenes de compartir escenario y aprender de músicos reconocidos.

Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y
Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa participaron como invitadas especiales

El impacto del festival también se apoya en la colaboración entre diversos sectores. “Cuando se unen políticas del Estado, la provincia y Chascomús, y la asociación de la sociedad civil como la fundación y las empresas, todos del mismo lado, se logran transformar vidas y mejorar el futuro de los chicos”, enfatizó Parodi. Esta colaboración interinstitucional potencia el alcance y la capacidad de transformación social del evento.

Niños y adolescentes de 24
Niños y adolescentes de 24 jurisdicciones compartieron escenario en Chascomús

Sobre el futuro del festival, Parodi anticipó: “El festival 2027 se realizará a través del convenio de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Chascomús y la Fundación SOIJAr. Para los próximos cinco años se realizará en Chascomús”. Además, destacó la representatividad federal: “Hay representación de las 24 jurisdicciones del país”.

El evento fusionó música popular,
El evento fusionó música popular, lírica y académica en un repertorio federal

La noche final ofreció momentos inolvidables, como las interpretaciones de “Balderrama”, “Juana Azurduy” y otros clásicos por la Orquesta Juvenil Argentina con músicos invitados. El periodista, médico y músico Nelson Castro dirigió piezas durante el espectáculo y compartió su visión: “Estos chicos son patrimonio cultural de la Argentina”, afirmó.

El público ovacionó a la
El público ovacionó a la Orquesta Juvenil Argentina tras interpretar clásicos argentinos

La jornada concluyó con una peña al aire libre donde artistas, orquestas y público celebraron en comunidad una edición que, una vez más, posicionó a Chascomús como referencia en formación musical y cultura inclusiva.

La permanencia y el crecimiento del festival reflejan un compromiso sostenido entre el sector público, la sociedad civil y la comunidad. Esta unión promueve la transformación y el desarrollo a través de la música para niños y jóvenes de todo el país.

