De transparencias a pedrería: los looks de Kendall Jenner que la consolidaron como referente de moda

Con combinaciones arriesgadas y detalles inesperados, la modelo estadounidense logra captar todas las miradas y genera conversación en el mundo del espectáculo y la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

La modelo y empresaria Kendall Jenner se consolidó como una de las mayores referentes en la moda internacional.

Sus apariciones en alfombras rojas, desfiles y eventos exclusivos suelen captar la atención por la selección meticulosa de prendas, materiales y detalles estilísticos. A continuación, algunos de sus looks emblemáticos.

1- Vestido estampado y colores llamativos

El vestido de Chanel con estampado geométrico en tonos naranja y negro fue la elección de Kendall Jenner para su aparición en el programa de Jimmy Fallon

Para la entrevista en el programa de Jimmy Fallon sorprendió con un vestido de Chanel, que tenía silueta lápiz sin mangas, confeccionado en tejido estructurado.

El diseño destaca por su patrón geométrico en tonos naranja y negro, evocando un efecto visual de rayas tipo animal print, aunque trabajado con un acabado de textura tridimensional. El vestido se ajusta al cuerpo y llega hasta la altura de la rodilla, con detalles fruncidos sutiles en el bajo y en el cuello.

2- Conjunto marfil con detalles de piel sintética

El conjunto marfil de dos piezas con detalles de piel sintética blanca resaltó la sofisticación y el estilo estructurado de Kendall Jenner en eventos exclusivos (@kendalljenner)

Para un enfoque más estructurado y sobrio, Jenner se decidió por un conjunto de dos piezas en color marfil. El saco entallado destaca por el cuello y puños rematados en piel sintética blanca. La minifalda a juego también cuenta con un ribete de piel en el bajo. El estilismo se realza con un collar de diamantes, aretes pequeños y el cabello recogido en un moño bajo pulido.

3- Vestido largo ceñido en negro

El vestido largo negro, ceñido al cuerpo y con acabado aterciopelado en la parte inferior, mostró la elegancia minimalista de Kendall Jenner en la Academy Museum Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La elección de un vestido largo sin mangas y de color negro para Academy Museum Gala 2025 en Los Angeles, resaltó la sofisticación característica de Kendall Jenner. El diseño, ceñido al cuerpo y de falda recta, presentó una textura lisa que varía sutilmente en la parte inferior, donde el material adquiere un acabado aterciopelado. Completó el estilismo con sandalias negras de tiras finas y uñas en tono oscuro. El cabello suelto y liso, sobre los hombros, aportó un aire pulido y minimalista.

4- Vestido blanco de gasa con escote profundo

El vestido blanco de gasa, con escote profundo y abertura alta en la falda, aportó ligereza y movimiento al estilismo de Kendall Jenner (REUTERS)

En otra aparición, Jenner apostó por la ligereza y el movimiento de un vestido largo de gasa blanca. El diseño destacó por su escote en “V” profundo y tirantes anchos, con un corsé ajustado que realza la cintura. La falda fluida incorpora una abertura alta, dejando ver parte de la pierna. Para el calzado, escogió sandalias de taco alto en material transparente. El peinado suelto, con ondas suaves, reforzó la elegancia natural del conjunto.

5- Vestido de lentejuelas negras y detalles metálicos

El vestido largo de lentejuelas negras y detalles metálicos destacó el dramatismo y la audacia de Kendall Jenner durante la Met Gala de 2024 (Evan Agostini/Invision/AP)

Para la Met Gala de 2024 en Nueva York, la modelo lució un vestido largo ajustado de negro con tejido de lentejuelas y detalles metálicos. El escote en “V” profundo, con transparencias en el abdomen y apliques de pedrería en los bordes, suma dramatismo. Los tirantes decorados con flecos brillantes caen sobre los brazos, y la prenda se ciñe completamente al cuerpo hasta terminar en una ligera cola. El peinado semirrecogido, con ondas suaves, acompañó el brillo del atuendo.

6- Vestido rojo de manga larga y cuello alto

El vestido rojo de manga larga y cuello alto, con pliegues arquitectónicos en la cadera, fue una de las apuestas más llamativas de Kendall Jenner en la Academy Museum Gala 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El rojo intenso protagonizó otro de sus estilismos más llamativos para la Academy Museum Gala 2024. Se trata de un vestido largo, de manga larga y cuello alto, confeccionado en tejido liso y completamente ceñido al cuerpo.

La estructura de pliegues superpuestos en la cadera genera un efecto arquitectónico, mientras que el vestido cae recto hasta el suelo, cubriendo los pies. La modelo llevó el cabello suelto, con ondas marcadas.

7- Conjunto de dos piezas en negro con transparencias

El conjunto de dos piezas en negro, con blusa transparente y falda acampanada, evidenció el lado más audaz de Kendall Jenner en la Met Gala de 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

En una opción más audaz, para la Met Gala de 2022 eligió un conjunto de dos piezas en negro. La blusa transparente, sin mangas y decorada con pequeños apliques brillantes, deja ver la piel y el top interior. La falda de talle alto, fabricada en satén, aportó gran volumen y estructura acampanada, con detalles de volantes en hileras verticales. El estilismo se completó con el cabello peinado con raya al medio y ondas suaves.

8- Vestido nude de tul y pedrería

El vestido nude de tul transparente, decorado con pedrería y flecos de cristales, se convirtió en uno de los looks más comentados de Kendall Jenner en la Met Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los looks que más dio que hablar fue el vestido largo de tul nude totalmente transparente que usó para la Met Gala de 2021. La prenda está cubierta por apliques de pedrería plateada y flecos de cristales en los hombros, con un cuello alto rígido y manga larga. El escote profundo y la transparencia dejaban ver las piernas y parte del torso. La modelo apostó por un moño bajo para el cabello y maquillaje en tonos naturales.

9- Vestido naranja con plumas y pedrería

El vestido largo naranja, adornado con plumas y pedrería, fusionó color y textura en un estilismo escultural de Kendall Jenner en la Met Gala de 2019 (AFP)

El color y la textura se fusionaron en este vestido largo de tirantes finos, tono naranja, adornado con cuentas y pedrería, que utilizó para la Met Gala de 2019. Las plumas naranjas en el escote, hombros y parte inferior de la falda crearon un efecto voluminoso y escultural.