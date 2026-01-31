De Lady Gaga a Bad Bunny: los looks que hicieron historia en los Grammy

La alfombra roja de los Grammy se transformó en un escenario donde la moda y la cultura pop dialogan sin restricciones. En cada edición, los artistas aprovechan este espacio global para exhibir atuendos que trascienden la simple vestimenta y se convierten en manifestaciones de identidad, poder y narrativa personal.

Los looks más comentados de los últimos años en los Grammy dejaron fotos que recorren el mundo y redefinen el vínculo entre música y moda.

De cara a la próxima edición, que es este domingo 1 de febrero, un repaso por los atuendos más recordados.

Lady Gaga

El encaje negro y la sobrefalda monumental de Armani Privé, junto a la rosa blanca, convirtieron a Gaga en símbolo de poder y solidaridad en los Grammy (AFP PHOTO / ANGELA WEISS)

Lady Gaga pisa fuerte en cada evento pero consolidó su reputación de camaleónica en la promoción de su álbum Joanne y el inicio de A Star Is Born en 2018 al vestir una pieza de alta costura de Armani Privé. El diseño combinó un mono ajustado de encaje negro con una sobrefalda monumental, logrando una silueta dual que impuso una presencia dominante en el evento.

El encaje transparente aportó una textura gótica, mientras que los hombros estructurados y el cuello alto, característicos de la firma, reforzaron una imagen de autoridad. Un detalle clave fue la rosa blanca prendida en el hombro, símbolo del movimiento Time’s Up en los Grammy de ese año, que buscaba la igualdad de género en la industria musical. El peinado de trenza corset y el maquillaje oscuro completaron un estilismo diseñado para impactar y transmitir un mensaje.

Miley Cyrus

Miley apostó por la artesanía extrema con un vestido de 14.000 imperdibles dorados de Maison Margiela, fusionando historia, técnica y actitud REUTERS/Mario Anzuoni

El look de la cantante en los Grammy 2024 se convirtió en un fenómeno viral por su complejidad técnica y sus referencias históricas. Creado por John Galliano para Maison Margiela, el vestido estuvo confeccionado con 14.000 imperdibles de oro y requirió 675 horas de trabajo manual. Su estructura de malla transparente y cuello halter evocó la colección Otoño-Invierno 1996 de Galliano, mientras que la inspiración cultural conectó la pieza con el shipwreck-chic y el imaginario de la Princesa Leia.

El estilismo, con un peinado voluminoso inspirado en Dolly Parton y maquillaje en tonos dorados, remarcó la estética de “Diosa Dorada”. El calzado Tabi y la joyería discreta de Tiffany & Co. acompañaron una noche histórica para la cantante, quien ganó sus primeros dos premios Grammy e hizo una performance icónica de su tema “Flowers”.

Harry Styles

Un mono multicolor cubierto de cristales Swarovski y corte setentero reafirmó la apuesta de Styles por la fluidez y el maximalismo en la alfombra roja (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El ex One Direction se destaca por romper con lo tradicional y salirse del molde, en cada evento al que concurre -que son pocos- elige prendas que, definitivamente, dando de qué hablar como en los Grammys 2023 en el que eligió un mono. La prenda, cubierta con 250.000 cristales en un patrón de rombos multicolores, presentó un escote cuadrado profundo y pantalones de campana, fusionando referencias circenses y glam rock de los años 70.

El look permitió mostrar los tatuajes de Styles y fue complementado con botines blancos y joyería minimalista. Su peinado relajado contrastó con la opulencia del atuendo, en una noche donde su disco Harry’s House obtuvo el -merecido- premio a Álbum del Año.

Shakira

El vestido dorado asimétrico y los rizos desenfadados de Shakira encapsularon su salto a la escena global y su herencia cultural crédito @Shakira / Instagram

Si se habla de los Grammys no se puede dejar afuera a la cantante colombiana que marca el pulso de la moda latina, quien en la primera entrega de los Grammy Latinos 2001 eligió un vestido de estética bohemia, en tonos dorado envejecido y champaña, que combinó encaje, transparencias y aplicaciones metálicas.

El diseño asimétrico, con grandes aberturas laterales y acabado deshilachado, acompañó su transición al mercado internacional. El peinado de rizos voluminosos y el maquillaje natural subrayaron el protagonismo de la textura del vestido. El atuendo rindió homenaje a sus raíces libanesas y su evolución artística, que valga la redundancia, no para de evolucionar.

Taylor Swift

Color blocking vibrante y corte bob marcaron la transformación pop de Taylor con un conjunto de Versace en naranja y fucsia REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Cómo olvidar cuando la exitosa cantante y compositora Taylor Swift marcó la estética de la era de su álbum 1989 en los Grammy 2016 con un conjunto de dos piezas de Atelier Versace que seguramente sus fanáticos -o swifties- recordarán a la perfección. El bandeau naranja y la falda fucsia de seda, con una abertura frontal pronunciada, apostaron por el color blocking y la modernidad.

El cambio radical de imagen se consolidó con un corte bob estructurado, símbolo de su transición definitiva al pop. La elección de joyas como una gargantilla multicolor y un anillo de rubí, junto con sandalias doradas, acompañaron una noche en la que la artista hizo historia al ganar su segundo galardón a Álbum del Año.

Bad Bunny

Un conjunto negro con botas de combate, gorro con orejas y un girasol en la mano resumió el estilo irreverente y simbólico de Bad Bunny (Photo by Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) /

Qué gran año para la moda fue el 2025, en el que artistas como el célebre Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny eligió un conjunto monocromático negro, compuesto por gabardina sastre, camisa y pantalones rectos. Las botas de combate de charol y el gorro de lana con orejas añadieron irreverencia al atuendo.

El girasol natural y las gafas de sol con cristales amarillos aportaron un contrapunto lúdico y simbólico. El cantante mantuvo su línea de desafiar las normas tradicionales de la moda masculina, equilibrando sobriedad con elementos de streetwear.

Dua Lipa

Dua reinterpretó el "Bondage Dress" de Versace con cadenas doradas y melena platino, rindiendo homenaje a la rebeldía de los años 90 REUTERS/Maria Alejandra Cardona/File Photo

En los Grammy 2022, Dua Lipa rindió homenaje a la historia de Versace con el emblemático “Bondage Dress” de 1992, creado por Gianni Versace. El vestido negro, con corsé de transparencias y correas de cuero, evocó la rebeldía de la moda de los años 90 y la estética BDSM. El exceso de cadenas doradas y brazaletes, junto a una manicura en oro cromado, construyeron una armadura visual. La cantante sorprendió con una melena rubio platino y maquillaje sofisticado, celebrando su relación con Donatella Versace.

Chappell Roan

Un vestido inspirado en el Rococó, con falda pictórica y corsé estructurado, convirtió a Chappell en una obra viviente sobre la alfombra REUTERS/Daniel Cole

Desde que apareció en escena, no se para de hablar de ella, no solo por canciones como Pink Pony Club, sino por su habilidad de hacer de cada outfit una obra de arte. Por ejemplo en los Grammy 2025 Chappell Roan destacó por su teatralidad y referencias históricas.

Dora Abodi diseñó un vestido inspirado en el Rococó, con una falda de gran volumen que simulaba una pintura al óleo y un corsé estructurado. El estilismo incluyó un maquillaje de alto impacto, guantes de ópera y un tocado de plumas, alineado con la narrativa de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Jaden Smith

El tocado arquitectónico “Vampire Castle” de Dora Abodi y el tuxedo clásico de Louis Vuitton consolidaron a Jaden como referente de la vanguardia estilística REUTERS/Daniel Cole

El atuendo de Jaden Smith en los Grammy 2025 representó una de las propuestas más disruptivas de la ceremonia. La pieza central, un tocado arquitectónico llamado “Vampire Castle” diseñado por Dora Abodi, se inspiró en la mitología de Transilvania y la familia Bathory, con un costo estimado de 4.500 dólares. El contraste entre el tocado y el tuxedo negro clásico de Louis Vuitton, combinado con zapatillas, fusionó la formalidad del esmoquin con el streetwear.

El look dialogó con la tendencia “Castlecore” y evocó referencias a editoriales de moda recientes, mientras que la presencia de su hermana Willow Smith reforzó la coherencia estética familiar.

Sabrina Carpenter

Sabrina brilló con un vestido azul hielo de JW Anderson y un collar de diamantes de 50 quilates, homenajeando el glamour clásico de Hollywood REUTERS/Daniel Cole

Y por último, pero no menos importante, también en los Grammy 2025, Sabrina Carpenter apostó por un vestido azul hielo con silueta sirena y escote halter. El peplum y las plumas en el dobladillo aportaron volumen y una estética de showgirl. El collar de 50 quilates en la espalda descubierta fue el foco principal del look. La inspiración en el cine de los 60 y el peinado tipo “faux bob” reforzaron el aire retro, mientras el maquillaje destacó los ojos y labios con delicadeza cromática.

La alfombra roja de los Grammy ha demostrado ser mucho más que un desfile de moda: es un termómetro de tendencias, un espacio de expresión y un escaparate de poder e identidad en la industria musical.