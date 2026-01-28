Maluma, cantante e ícono de moda: sus estilos más memorables en premiaciones y shows

A lo largo de los años, Maluma fue reinventando su imagen y sorprendiendo a sus seguidores con elecciones de vestuario que marcaron tendencia en la música latina y más allá.
Hoy, al cumplir 32 años, su trayectoria estilística puede leerse como un recorrido visual por la creatividad, la elegancia y la audacia, en escenarios que van del glamour internacional a la experimentación más personal.
Conjunto blanco satinado en escenario
En su faceta más reciente, para los Latin Grammy 2025 mientras daba su show, Maluma eligió un conjunto de camisa y pantalón blancos confeccionados en tejido satinado. En aquel momento, llevaba la camisa abierta, dejando ver parte de su torso tatuado. Completó el atuendo con un collar dorado corto, varias pulseras metálicas y un anillo grande. Su postura y el rostro serio mientras cantaba acompañaban la escena.
Traje azul celeste brillante
En otra aparición destacada, para los Latin Grammy 2025, el artista optó por un traje de dos piezas en tono azul celeste con acabado brillante y solapas anchas. Lo combinó con una camisa blanca y un saco cruzado con botones plateados. Exhibió una sonrisa amplia y compartió escena con una mujer vestida de rosa brillante y abrigo de peluche blanco.
Traje oscuro con destellos en los Latin Grammy 2025
Durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, Maluma lució un traje oscuro adornado con pequeños detalles brillantes en la chaqueta. Acompañó el look con una camisa negra abotonada y gafas de gran tamaño con cristales oscuros y marco grueso.
Conjunto formal negro en vista nocturna
Para su show en el Empire State de Nueva York, Maluma apostó por un abrigo largo negro, saco y pantalón a juego, camisa blanca y chaleco negro. Llevaba lentes grandes de montura metálica. La iluminación tenue resaltaba la elegancia del conjunto y proyectaba su figura.
Traje largo azul oscuro y verde iridiscente en evento floral
En el evento 2025 de la Met Gala decorado con flores blancas, el cantante vistió un traje largo de textura satinada y relieve, en tonos azul oscuro y verde iridiscente. Sostenía una rosa de color rosa pálido y lucía una cadena dorada colgando de la cintura. Los zapatos negros de charol completaban el atuendo.
Esmoquin negro clásico en alfombra roja de premios Grammy
Sobre otra alfombra roja, para los Grammy 2024 Maluma optó por un esmoquin negro clásico de solapa ancha, camisa blanca y moño. Una cadena dorada fina cruzaba el bolsillo del saco, y los zapatos bicolor en blanco y negro, de acabado brillante, aportaban un toque distintivo.
Estilo vaquero con chaqueta de mezclilla y sombrero negro
En ocasiones informales, Maluma eligió una chaqueta de mezclilla clara abierta, dejando ver su torso y tatuajes. Combinó el look con un sombrero vaquero negro decorado con cinta y detalles metálicos.
Conjunto sin mangas gris con bufanda blanca en evento formal
Para la Met Gala 2023, Maluma lució un conjunto sin mangas en tono gris, acompañado de pantalón amplio y recto, bufanda blanca de flecos largos y un collar de eslabones plateados. Sostenía unas gafas oscuras con las manos juntas a la altura del abdomen.
Camisa blanca y chaleco rosa pálido en MTV EMA 2020
En su paso por los MTV EMA 2020, Maluma vistió una camisa blanca de manga larga, con las mangas remangadas y el cuello abierto, mostrando parte del pecho y un collar metálico. Sobre la camisa, llevó un chaleco ajustado en tono rosa pálido decorado con aplicaciones metálicas plateadas. El pantalón blanco de corte ancho y textura ligera cubría casi por completo el calzado, que apenas dejaba ver la punta metálica.
Traje negro y zapatillas básicas
Para los Premios Juventud de 2019 llevó un conjunto de traje negro de corte amplio con solapas anchas, sin corbata y con la camisa ligeramente abierta, mostrando un collar metálico. Sobre la solapa izquierda, destacó un broche azul con detalles en amarillo y blanco. Completó el look con zapatillas deportivas azul claro de suela ancha y gafas de sol cuadradas de montura oscura.