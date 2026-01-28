Tendencias

Maluma, cantante e ícono de moda: sus estilos más memorables en premiaciones y shows

El artista colombiano cumple hoy 32 años. Sus elecciones de vestuario fusionan elegancia, originalidad y atrevimiento

La evolución del estilo de
La evolución del estilo de Maluma destaca por la combinación de elegancia, sofisticación y audacia en cada evento clave de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de los años, Maluma fue reinventando su imagen y sorprendiendo a sus seguidores con elecciones de vestuario que marcaron tendencia en la música latina y más allá.

Hoy, al cumplir 32 años, su trayectoria estilística puede leerse como un recorrido visual por la creatividad, la elegancia y la audacia, en escenarios que van del glamour internacional a la experimentación más personal.

Conjunto blanco satinado en escenario

El cantante colombiano ha marcado
El cantante colombiano ha marcado tendencia en la moda latina con atuendos que van desde trajes satinados hasta clásicos esmóquines (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su faceta más reciente, para los Latin Grammy 2025 mientras daba su show, Maluma eligió un conjunto de camisa y pantalón blancos confeccionados en tejido satinado. En aquel momento, llevaba la camisa abierta, dejando ver parte de su torso tatuado. Completó el atuendo con un collar dorado corto, varias pulseras metálicas y un anillo grande. Su postura y el rostro serio mientras cantaba acompañaban la escena.

Traje azul celeste brillante

Los looks de Maluma en
Los looks de Maluma en los Latin Grammy y la Met Gala reflejan una apuesta constante por la creatividad y la experimentación visual (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición destacada, para los Latin Grammy 2025, el artista optó por un traje de dos piezas en tono azul celeste con acabado brillante y solapas anchas. Lo combinó con una camisa blanca y un saco cruzado con botones plateados. Exhibió una sonrisa amplia y compartió escena con una mujer vestida de rosa brillante y abrigo de peluche blanco.

Traje oscuro con destellos en los Latin Grammy 2025

Cada elección de vestuario de
Cada elección de vestuario de Maluma, desde conjuntos vaqueros hasta propuestas formales, revela su versatilidad estilística (REUTERS/Ronda Churchill)

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, Maluma lució un traje oscuro adornado con pequeños detalles brillantes en la chaqueta. Acompañó el look con una camisa negra abotonada y gafas de gran tamaño con cristales oscuros y marco grueso.

Conjunto formal negro en vista nocturna

La presencia de detalles metálicos,
La presencia de detalles metálicos, texturas brillantes y accesorios llamativos caracteriza las apariciones recientes del artista (@maluma/IG)

Para su show en el Empire State de Nueva York, Maluma apostó por un abrigo largo negro, saco y pantalón a juego, camisa blanca y chaleco negro. Llevaba lentes grandes de montura metálica. La iluminación tenue resaltaba la elegancia del conjunto y proyectaba su figura.

Traje largo azul oscuro y verde iridiscente en evento floral

El uso de prendas abiertas
El uso de prendas abiertas y accesorios dorados resalta la personalidad atrevida de Maluma en los escenarios internacionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el evento 2025 de la Met Gala decorado con flores blancas, el cantante vistió un traje largo de textura satinada y relieve, en tonos azul oscuro y verde iridiscente. Sostenía una rosa de color rosa pálido y lucía una cadena dorada colgando de la cintura. Los zapatos negros de charol completaban el atuendo.

Esmoquin negro clásico en alfombra roja de premios Grammy

El cantante adapta su imagen
El cantante adapta su imagen a diferentes contextos, manteniendo siempre un sello propio que lo distingue en la industria musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre otra alfombra roja, para los Grammy 2024 Maluma optó por un esmoquin negro clásico de solapa ancha, camisa blanca y moño. Una cadena dorada fina cruzaba el bolsillo del saco, y los zapatos bicolor en blanco y negro, de acabado brillante, aportaban un toque distintivo.

Estilo vaquero con chaqueta de mezclilla y sombrero negro

Las colaboraciones de Maluma con
Las colaboraciones de Maluma con diseñadores internacionales han impulsado su imagen como referente de moda global (Maluma/Instagram)

En ocasiones informales, Maluma eligió una chaqueta de mezclilla clara abierta, dejando ver su torso y tatuajes. Combinó el look con un sombrero vaquero negro decorado con cinta y detalles metálicos.

Conjunto sin mangas gris con bufanda blanca en evento formal

El contraste entre estilos clásicos
El contraste entre estilos clásicos y propuestas innovadoras define la evolución visual del artista en el último año (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

Para la Met Gala 2023, Maluma lució un conjunto sin mangas en tono gris, acompañado de pantalón amplio y recto, bufanda blanca de flecos largos y un collar de eslabones plateados. Sostenía unas gafas oscuras con las manos juntas a la altura del abdomen.

Camisa blanca y chaleco rosa pálido en MTV EMA 2020

La moda y la música
La moda y la música se fusionan en la trayectoria de Maluma, consolidándolo como un ícono de estilo en cada presentación (REUTERS)

En su paso por los MTV EMA 2020, Maluma vistió una camisa blanca de manga larga, con las mangas remangadas y el cuello abierto, mostrando parte del pecho y un collar metálico. Sobre la camisa, llevó un chaleco ajustado en tono rosa pálido decorado con aplicaciones metálicas plateadas. El pantalón blanco de corte ancho y textura ligera cubría casi por completo el calzado, que apenas dejaba ver la punta metálica.

Traje negro y zapatillas básicas

El cabello platinado y los
El cabello platinado y los accesorios modernos completan el estilismo en la gala de Premios Juventud

Para los Premios Juventud de 2019 llevó un conjunto de traje negro de corte amplio con solapas anchas, sin corbata y con la camisa ligeramente abierta, mostrando un collar metálico. Sobre la solapa izquierda, destacó un broche azul con detalles en amarillo y blanco. Completó el look con zapatillas deportivas azul claro de suela ancha y gafas de sol cuadradas de montura oscura.

