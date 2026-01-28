El muñeco Ken se prepara para cumplir 65 años y Mattel revela por primera vez su nombre completo

Mattel revela el nombre completo de Ken, Kenneth Sean Carson, en el marco del 65 aniversario del icónico muñeco.

El muñeco Ken, figura emblemática de Mattel y reconocido mundialmente como la contraparte masculina de Barbie, se prepara para celebrar su 65º aniversario el próximo 11 de marzo. Desde su lanzamiento, Ken ha dejado de ser un simple accesorio para consolidarse como uno de los pilares más identificables y comentados de la cultura popular estadounidense.

En los días previos a esta efeméride, la compañía sorprendió al revelar el nombre completo de Ken y anunció nuevas iniciativas para actualizar la historia del personaje.

Un origen familiar y una identidad develada

El nacimiento del muñeco se remonta a marzo de 1961. Ese año, Mattel introdujo en el mercado una figura que amplió el universo Barbie, creada dos años antes. Ruth Handler y Elliot Handler, cofundadores de la empresa, presentaron a Ken como un personaje capaz de inspirar nuevas historias. Su debut televisivo lo mostró como “compañero de Barbie”, con traje de baño y toalla, reflejando el ideal americano en tendencia por entonces.

Durante décadas, el verdadero nombre del muñeco permaneció desconocido para la mayoría. Recién en 2026, Mattel dio a conocer que el nombre completo es Kenneth Sean Carson.

El origen de Ken rinde homenaje a Kenneth Handler, hijo de los fundadores de Mattel y figura clave en la inspiración del personaje

El dato sorprendió incluso a coleccionistas experimentados y tiene un origen familiar: Ken lleva el nombre de Kenneth Handler, hijo de los fundadores de Mattel. De modo similar, el nombre real de Barbie —Barbara Millicent Roberts— homenajea a la hija de Ruth Handler, según recogió People.

Evolución estética y nuevas representaciones

A lo largo de más de seis décadas, Ken atravesó varias transformaciones para adaptarse a las tendencias sociales y necesidades de cada generación. Desde los anuncios originales, que lo mostraban como joven de vestuario impecable y amigo inseparable de Barbie, el aspecto del muñeco evolucionó de forma constante. Las ediciones más recientes presentan distintas tonalidades de piel, estilos de cabello y vestimenta diversa.

La inspiración detrás de Ken está directamente relacionada con su homónimo real, aunque existe una marcada distancia entre ambos. En una entrevista en 1989 con Los Angeles Times, Kenneth Handler comentó: “Ken es Malibu. Va a la playa y surfea. Representa todas esas cosas perfectas de Estados Unidos”.

La pareja Barbie y Ken atravesó rupturas y reconciliaciones que marcaron hitos en la narrativa popular de Mattel (Mattel/via Reuters)

Handler explicó que su juventud fue distinta: practicaba piano y prefería el cine subtitulado. “Yo era un nerd — un auténtico nerd. Todas las chicas pensaban que era un tonto”, expresó. Así, la imagen idílica del muñeco poco tenía que ver con la vida cotidiana de su inspirador.

Rupturas, reconciliaciones y expansión de la franquicia

La relación entre Barbie y Ken, uno de los dúos más emblemáticos de la industria del juguete, vivió altibajos en la narrativa de Mattel. En 2004, tras 43 años juntos, la marca anunció la “ruptura” de la pareja. Barbie fue relacionada entonces con Blaine, un surfista australiano.

En 2011, durante el lanzamiento de la película “Toy Story 3”, los personajes volvieron a reunirse oficialmente, lo que representó una reconciliación celebrada por seguidores y coleccionistas, según People.

De cara a este aniversario, Ken protagoniza una nueva etapa impulsada por la campaña “65 nuevas experiencias para Ken”. Mattel difundió un video emotivo en el que el muñeco se despide del mar y expresa: “No te lo tomes a mal. No será para siempre. Seguiremos en contacto. Manda un saludo”. El mensaje apunta al autodescubrimiento y marca el inicio de una etapa renovada para el personaje y sus seguidores.

Ken se consolida como referente de debates sobre identidad, diversidad y cultura pop, manteniendo relevancia e interés entre distintas generaciones (Mattel/via Reuters)

Dentro de la tendencia hacia la diversidad y representación, Mattel amplió su catálogo de personajes. Barbie estrenó recientemente una edición con autismo, sumando un hito en la representación inclusiva dentro del mundo de los juguetes. En 2018, la empresa reveló que el apellido original de Barbie es Roberts y presentó oficialmente a sus tres hermanas: Skipper, Stacie y Chelsea, ampliando la biografía de la franquicia y de Ken, explicó People.

Actualmente, Ken representa mucho más que un complemento de Barbie. El personaje se ha convertido en un referente para debates sobre identidad, diversidad y cultura pop. Cada reinvención, ya sea a través de películas o lanzamientos temáticos, refuerza su vigencia. People subraya que Mattel continúa apostando por ofrecer experiencias novedosas y desafíos para Ken en el futuro.

Mientras el aniversario marca un hito, Ken encara su próxima etapa decidido a experimentar nuevas aventuras. Tras 65 años de historia, el muñeco invita a imaginar cuál será el siguiente capítulo de este ícono multigeneracional.