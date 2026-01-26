Tendencias

Receta de tarta de durazno con crema, rápida y fácil

En las mesas familiares y celebraciones es habitual encontrar este postre elaborado con masa, crema chantilly y duraznos, que se destaca por su facilidad de preparación y su versatilidad

Guardar
La receta de tarta de
La receta de tarta de durazno con crema ofrece un postre clásico, rápido y fácil de preparar para todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo irresistible en una tarta de durazno con crema que evoca tardes de verano, meriendas en familia y el aroma dulce que invade la cocina. Un postre fresco, luminoso y fácil de amar, ideal para quienes buscan una opción rápida sin resignar sabor.

En Argentina se disfruta todo el año gracias a los duraznos en almíbar, aunque en verano gana protagonismo la versión con fruta fresca. Es típica de reuniones familiares, cumpleaños y como postre de domingo. Su simpleza y versatilidad la convirtieron en un clásico de las panaderías y mesas de casa.

Receta de tarta de durazno con crema

La tarta de durazno con crema es una base de masa (puede ser casera o comprada), rellena con una suave crema chantilly y cubierta con duraznos en almíbar o frescos. Es una receta “de minutos”, ideal para principiantes y perfecta si se busca lucirse con poco trabajo.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta (criolla o de hojaldre)
  • 1 lata grande de duraznos en almíbar (800 gramos aproximadamente) o 5 duraznos frescos
  • 350 cc de crema de leche
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (opcional, para estabilizar la crema)

Cómo hacer tarta de durazno con crema, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una tartera baja de 24-26 centímetros.
  • Colocar el disco de masa en la tartera, pinchar la base con un tenedor y cocinar durante 20 minutos hasta que esté apenas dorada. Dejar enfriar completamente antes de rellenar.
  • Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que tome punto chantilly. Consejo: Si hace mucho calor, se puede agregar la gelatina sin sabor (disuelta según paquete) para que la crema no se baje.
  • Distribuir la crema chantilly sobre la masa ya fría, emparejando con una cuchara o espátula.
  • Cortar los duraznos en gajos y acomodarlos prolijamente sobre la crema. Reservar algo de almíbar para pincelar por encima y dar brillo.
  • Llevar la tarta a la heladera al menos 1 hora antes de servir. Consejo: Si se usan duraznos frescos, espolvorear con un poco de azúcar para que larguen jugo y brillen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 3 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días cubierta con film para evitar que la crema absorba olores. No se recomienda freezar, ya que la crema pierde textura.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El sorprendente hallazgo sobre los cazadores de Mozambique que interactúan con aves para encontrar miel

En las aldeas del norte del país, pobladores y ejemplares de la especie de ave indicador grande protagonizan una alianza gracias a señales locales que se heredan de generación en generación

El sorprendente hallazgo sobre los

Quién es Yerin Ha, la nueva chica Bridgerton: todo sobre sus looks y estilo

La protagonista de la exitosa serie de época deslumbra en cada aparición pública y redefine el concepto de elegancia en la pantalla y fuera de ella

Quién es Yerin Ha, la

Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki: la ciencia está más cerca de descubrir su origen

La enfermedad provoca inflamación de los vasos sanguíneos en niños pequeños. Cómo un equipo de científicos en Estados Unidos descubrió pistas que apuntan a un patógeno respiratorio como posible causa

Día Mundial de la Enfermedad

Muro atmosférico: qué es el fenómeno meteorológico que impulsa las altas temperaturas en todo el país

Un bloqueo en la atmósfera impide la llegada de aire fresco en gran parte de Argentina. Cuándo llegará el alivio, según el Servicio Meteorológico Nacional

Muro atmosférico: qué es el

El Ministerio de Salud informó qué ocurrirá con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Fuentes de la cartera afirmaron que el servicio continúa operativo y que se realizó una redistribución de especialistas sin afectar la atención de los pacientes pediátricos. El área atendió 134 casos en 2026

El Ministerio de Salud informó
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Oscar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

TELESHOW
¿Quién es la participante de

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Frida Kahlo inspira un millonario

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China

La antigua vía romana que dio origen al Camino Francés y transformó la peregrinación en Europa

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos