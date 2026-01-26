Receta de tarta de durazno con crema, rápida y fácil

Hay algo irresistible en una tarta de durazno con crema que evoca tardes de verano, meriendas en familia y el aroma dulce que invade la cocina. Un postre fresco, luminoso y fácil de amar, ideal para quienes buscan una opción rápida sin resignar sabor.
En Argentina se disfruta todo el año gracias a los duraznos en almíbar, aunque en verano gana protagonismo la versión con fruta fresca. Es típica de reuniones familiares, cumpleaños y como postre de domingo. Su simpleza y versatilidad la convirtieron en un clásico de las panaderías y mesas de casa.
Receta de tarta de durazno con crema
La tarta de durazno con crema es una base de masa (puede ser casera o comprada), rellena con una suave crema chantilly y cubierta con duraznos en almíbar o frescos. Es una receta “de minutos”, ideal para principiantes y perfecta si se busca lucirse con poco trabajo.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 disco de masa para tarta (criolla o de hojaldre)
- 1 lata grande de duraznos en almíbar (800 gramos aproximadamente) o 5 duraznos frescos
- 350 cc de crema de leche
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 sobre de gelatina sin sabor (opcional, para estabilizar la crema)
Cómo hacer tarta de durazno con crema, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una tartera baja de 24-26 centímetros.
- Colocar el disco de masa en la tartera, pinchar la base con un tenedor y cocinar durante 20 minutos hasta que esté apenas dorada. Dejar enfriar completamente antes de rellenar.
- Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que tome punto chantilly. Consejo: Si hace mucho calor, se puede agregar la gelatina sin sabor (disuelta según paquete) para que la crema no se baje.
- Distribuir la crema chantilly sobre la masa ya fría, emparejando con una cuchara o espátula.
- Cortar los duraznos en gajos y acomodarlos prolijamente sobre la crema. Reservar algo de almíbar para pincelar por encima y dar brillo.
- Llevar la tarta a la heladera al menos 1 hora antes de servir. Consejo: Si se usan duraznos frescos, espolvorear con un poco de azúcar para que larguen jugo y brillen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 3 gr
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 2 días cubierta con film para evitar que la crema absorba olores. No se recomienda freezar, ya que la crema pierde textura.