Receta de tarta de durazno con crema, rápida y fácil

La receta de tarta de durazno con crema ofrece un postre clásico, rápido y fácil de preparar para todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo irresistible en una tarta de durazno con crema que evoca tardes de verano, meriendas en familia y el aroma dulce que invade la cocina. Un postre fresco, luminoso y fácil de amar, ideal para quienes buscan una opción rápida sin resignar sabor.

En Argentina se disfruta todo el año gracias a los duraznos en almíbar, aunque en verano gana protagonismo la versión con fruta fresca. Es típica de reuniones familiares, cumpleaños y como postre de domingo. Su simpleza y versatilidad la convirtieron en un clásico de las panaderías y mesas de casa.

Receta de tarta de durazno con crema

La tarta de durazno con crema es una base de masa (puede ser casera o comprada), rellena con una suave crema chantilly y cubierta con duraznos en almíbar o frescos. Es una receta “de minutos”, ideal para principiantes y perfecta si se busca lucirse con poco trabajo.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 disco de masa para tarta (criolla o de hojaldre)

1 lata grande de duraznos en almíbar (800 gramos aproximadamente) o 5 duraznos frescos

350 cc de crema de leche

4 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 sobre de gelatina sin sabor (opcional, para estabilizar la crema)

Cómo hacer tarta de durazno con crema, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una tartera baja de 24-26 centímetros.

Colocar el disco de masa en la tartera, pinchar la base con un tenedor y cocinar durante 20 minutos hasta que esté apenas dorada. Dejar enfriar completamente antes de rellenar.

Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que tome punto chantilly. Consejo: Si hace mucho calor, se puede agregar la gelatina sin sabor (disuelta según paquete) para que la crema no se baje.

Distribuir la crema chantilly sobre la masa ya fría, emparejando con una cuchara o espátula.

Cortar los duraznos en gajos y acomodarlos prolijamente sobre la crema. Reservar algo de almíbar para pincelar por encima y dar brillo.

Llevar la tarta a la heladera al menos 1 hora antes de servir. Consejo: Si se usan duraznos frescos, espolvorear con un poco de azúcar para que larguen jugo y brillen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 3 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días cubierta con film para evitar que la crema absorba olores. No se recomienda freezar, ya que la crema pierde textura.