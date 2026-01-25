Amanda Seyfried sorprende en las alfombras rojas: siete looks que resumen su estilo versátil y audaz

Amanda Seyfried destaca por la versatilidad y elegancia de sus elecciones de moda en las principales alfombras rojas de 2025 y 2026

La presencia de Amanda Seyfried en los principales eventos del espectáculo se distingue por su capacidad para fusionar moda y elegancia, lo que atrae la atención de críticos y seguidores.

Cada vez que pisa una alfombra roja, exhibe propuestas diferentes, con cortes sofisticados, detalles originales y una preferencia por accesorios que realzan el conjunto.

A continuación, se describen algunos de los looks más recientes de la actriz, que demuestran su versatilidad y su habilidad para sorprender en cada cita.

1- Vestido blanco con escote palabra de honor

El contraste entre vestidos clásicos y detalles modernos es una constante en el estilo de Amanda Seyfried (REUTERS/Daniel Cole)

En la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, eligió un vestido largo blanco, notable por su escote palabra de honor y los drapeados diagonales que terminan en una pequeña cola. El diseño dejaba los brazos al descubierto y sumó una pieza de tela traslúcida que cae desde las muñecas, aportando movimiento y un efecto etéreo.

El conjunto se completó con sandalias de tacón plateadas y un collar ancho de pedrería, que otorgan brillo y sofisticación.

2- Traje sastre negro de corte holgado

Los trajes sastre y las texturas innovadoras reflejan la faceta más audaz de Amanda Seyfried (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los Growups Awards, optó por un traje sastre negro de corte holgado. El pantalón recto y la chaqueta amplia transmiten comodidad y mantienen el tono formal. Un top negro de textura y tirantes finos bajo la chaqueta añade un matiz sutil al look monocromático.

Las sandalias negras de tiras refuerzan la línea minimalista. El cabello suelto y ondulado enmarca el rostro, mientras el maquillaje discreto complementa el aire elegante y relajado.

3- Vestido de terciopelo negro con encaje blanco

Amanda Seyfried apuesta tanto por tonos neutros como por colores vibrantes en sus apariciones públicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la gala de los Golden Eve, Seyfried eligió un vestido largo de terciopelo negro, con falda amplia y cuerpo adornado con encaje blanco de motivos florales y cuello alto, lo que aportó un contraste atractivo y un aire vintage.

Los hombros, cubiertos por el mismo encaje, suman sofisticación y evocan la moda de otras épocas. El cabello liso, con raya al centro, y el maquillaje natural completan una imagen refinada.

4- Vestido largo de cuerpo negro y falda rosa

Los peinados recogidos y sueltos acompañan la variedad de siluetas que Amanda Seyfried elige para cada evento (REUTERS/Caroline Brehman)

Para la alfombra de los Critics Choice Awards 2026, Seyfried apostó por un vestido largo que une un cuerpo negro de escote corazón con una falda recta en rosa pálido. Un lazo rojo en la cintura rompe la armonía cromática y añade un toque audaz.

Los brazos quedan al descubierto, y un collar fino de diamantes aporta luz al conjunto. El cabello, recogido en coleta alta, reforzó la sobriedad de un look que destaca por la combinación inusual de colores y una silueta definida.

5- Vestido corto negro con textura de lazos

El equilibrio entre sofisticación y frescura define la imagen pública de Amanda Seyfried ante la prensa y sus seguidores (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el Palm Springs International Film Festival 2026, la actriz posó luciendo un vestido corto negro con falda voluminosa y textura de lazos brillantes, que aportan dinamismo a la prenda. La parte superior, con tirantes finos cruzados al cuello, suma un detalle contemporáneo.

Seyfried combinó el vestido con zapatos de tacón y encaje oscuro, mientras el cabello suelto y liso, partido al centro, y el maquillaje con labios en rojo intenso aportan fuerza visual.

6- Vestido strapless rojo metálico con falda asimétrica

Los vestidos románticos con drapeados y encaje remiten a la elegancia atemporal en el guardarropa de Amanda Seyfried (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante un evento de “The Housemaid”, lució un vestido strapless rojo metálico, ajustado al torso y con falda asimétrica, que deja ver una abertura lateral. El tono vibrante y el acabado metálico aportan un aire festivo y de alto impacto.

El conjunto se complementa con sandalias doradas de pulsera fina y un collar ancho de piedras plateadas. El cabello cae en ondas suaves sobre los hombros.

7- Vestido largo negro estructurado con lazo rojo

La combinación de materiales y la atención a los detalles han consolidado a Amanda Seyfried como un ícono de moda en la industria del espectáculo (REUTERS/Yara Nardi)

Durante el Festival de Cine de Venecia 2025 Seyfried eligió un vestido largo, estructurado y negro. El diseño presenta escote palabra de honor, botones forrados al frente y un lazo central de cinta roja que se extiende verticalmente, generando una silueta amplia y voluminosa.

Rasgos generales del estilo de Amanda Seyfried

A partir de estos estilismos recientes, se observa que Amanda Seyfried combina piezas clásicas con acentos modernos y una inclinación por los detalles originales. Su armario abarca desde vestidos románticos y drapeados hasta trajes sastre y conjuntos con texturas innovadoras. Los accesorios suelen tener un papel central, ya sea mediante collares llamativos o zapatos de diseño especial.

El equilibrio entre sofisticación y frescura define sus apariciones públicas, alternando colores neutros y tonos vibrantes, así como peinados recogidos o sueltos. La variedad de materiales y la atención a la silueta confirman que prioriza la versatilidad y la elegancia, manteniendo siempre su sello personal.