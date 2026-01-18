Por qué Chapadmalal se convirtió en el destino preferido por los jóvenes en el verano: sunsets, fiestas y DJs

Chapadmalal se consolida como el destino de verano preferido por jóvenes menores de 30 años gracias a sus fiestas electrónicas y vida nocturna (Jose Tetty)

Chapadmalal se posicionó este verano como el destino favorito de jóvenes menores de 30 años, quienes eligen sus playas por la intensidad de su vida nocturna, las fiestas electrónicas animadas por DJs internacionales y una agenda musical renovada. El auge de estos eventos congrega a multitudes, quienes se inclinan por áreas tranquilas, rodeadas de naturaleza y lejos de la ciudad.

Desde grupos reducidos de cinco personas hasta conjuntos de 50, los jóvenes se inclinan por paradores alejados de la ciudad, rodeados de naturaleza y con vistas al mar. “Venimos acá porque no hay tanta gente. En el centro, en Güemes, Playa Grande hay mucha cantidad de personas. Y acá es más tranquilo, no hay tanto parlante con música, capaz gente que viene a hacer surf, está más chill, no es tanto quilombo y no hay niños. Es gente de nuestra edad, nosotras tenemos 25, 26 y acá es de ahí para arriba, no tanto más para abajo”, expresa Micaela, una joven turista, en el parador Luna Roja en una charla con Infobae.

Las playas alejadas de Chapadmalal atraen a grupos de jóvenes que buscan tranquilidad, naturaleza y propuestas musicales innovadoras (Jose Tetty)

A su lado, su amiga Camila agrega: “Si vamos de vacaciones, vamos a un lugar más tranquilo, a disfrutar. Y las playas del sur son las más lindas de Mar del Plata, es mucho más tranquilo”.

En cuanto a las salidas a los afters y boliches, las turistas comentan: “Yo soy más de la playa, after, no tanto de la noche. Acá en la parte del sur también se han armado fiestas muy lindas que años anteriores no había. Yo vivo acá hace bastante y años anteriores no se armaba tanta fiesta. Estos años si, este año y el anterior estuvo lindo”.

Sobre la arena, las jóvenes disfrutan de los tragos y la música en un contexto de naturaleza (Jose Tetty)

Los looks se convierten en una parte primordial de estas fiestas. Para estos eventos, las jóvenes eligen conjuntos compuestos por un top blanco sin mangas de tejido ligero, escote pronunciado en V y cordón en la cintura. Además, pantalones holgados de color marrón.

Otros detalles que suman al estilo son cintas o pañuelos en la cabeza y collares con dije. Por otra parte, la tendencia también refleja el uso de blusas blancas de manga larga, confeccionadas en tejido ligero y translúcido con detalles de encaje. Se complementan con faldas a juego.

DJs internacionales y una agenda musical renovada encabezan el atractivo de Chapadmalal como epicentro de fiestas electrónicas (Jose Tetty)

A unos metros, recostada sobre una reposera, Ariadna, de 32 años, disfruta del día con una limonada en su mano. “Somos un grupo de amigos bastante grande. Somos seis, pero a veces somos diez o quince, porque también hay otros parando cerca que se suman. Por suerte se puso muy de moda venir más para estos lados. Ya no se junta tanto la gente en las playas, sino que se reparte un poco más para estas zonas que son más grandes y hay más lugar. Se disfruta del sunset, de la compañía de amigos y risas”.

Una de las claves que motiva a los jóvenes a asistir a los sunsets con los DJs internacionales (Jose Tetty)

Respecto a la dinámica de sus vacaciones, Ariadna revela: “Nosotros estamos parando en Mar del Plata centro y elegimos las playas de acá por los after, que toca algún DJ que nos gusta y podemos disfrutar con amigos, pasar el día y tener el mar cerca. Las fechas son todas muy buenas, son todas divertidas. Buena música, tomar tragos viendo la caída del sol en la playa, me parece una de las mejores combinaciones que tenemos en Argentina para disfrutar. Acá nos podemos quedar hasta las doce y a veces también hay after hasta la madrugada”.

La mayoría de los after se realizan en ambientes que combinan naturaleza con música y relax, alejados de la ciudad (Jose Tetty)

Otro de los paradores que conglomera a los jóvenes es El Calamar Loco, lugar en el que se realizan todo tipo de fiestas.

Sin embargo, el evento que más atrae a los turistas son los sunsets, así lo reafirma Pamela, quien disfruta de su estadía con sus amigos: “Me gusta la movida de jóvenes que hay acá en las playas del sur de Mar del Plata. Nosotros salimos mucho, así que los días son playita temprano, algún after beach y después alguna salida. Y se arranca medio tarde al otro día, porque como se sale, no se arranca muy temprano. Vamos a fiestas con DJ sí o sí. Nosotros igual somos justo un grupo de amigos manija”.

El Calamar Loco se posiciona entre los paradores más elegidos de Chapadmalal por sus sunsets y after beach animados por DJ (Jose Tetty)

Y agrega: “Ahora estamos en Mar del Plata, en el centro, y nos venimos hasta acá, pero es buen plan también venirte directamente a Chapa, porque es un viajecito que tenés. Somos varios grupitos, cinco grupitos de diez cada uno. Somos un batallón. Todas nuestras salidas son por Chapa, la movida fuerte está acá en Chapa. Normalmente vamos a Luna Roja, el Calamar y la Balconada”.

Chapadmalal recibe tanto a jóvenes como a familias, quienes disfrutan de playas seguras y actividades para todas las edades (Jose Tetty)

Más allá del afluente de jóvenes, el destino también se convirtió en un punto elegido por las familias, el cual le permite a todos los integrantes disfrutar del verano. Ese es el caso de la familia de Marcela: “Mis hijos se bañan acá y van al after.

Se preparan, se maquillan todo en el baño y van caminando hasta El Calamar Loco u otras fiestas. Van aproximadamente desde las siete hasta las doce. A mi casa llegan a esas horas (ríe)“.

Las jóvenes asisten a los afters y sunsets con looks compuestos por colores claros (Jose Tetty)

En la misma línea, Adriana, su amiga, agrega: “Mis hijos, que son más grandes, van a otras fiestas, ellos están hasta las cinco de la mañana. Ven el a amanecer en la playa”.

En cuanto a los factores claves que determinan la elección de los jóvenes por estas fiestas, Adriana destaca: “Les encantan porque traen DJ internacionales. Mi hijo vino a ver un inglés, les encanta. A buena parte de la gente le gusta lo electrónico. Me asombra que pagan fortuna por las entradas. Doscientos mil pesos. Compradas con mucha anticipación”.

Las escapadas cortas de fin de semana y la combinación de surf, afters y propuestas gourmet impulsan el auge turístico de Chapadmalal (Jose Tetty)

Con cada vez más frecuencia, los turistas aplican una nueva dinámica a sus vacaciones, eligen alojamientos alejados de la ciudad: “La gente antes buscaba escaparse de Mar del Plata a Chapadmalal y hoy hay una propuesta que es al revés. Uno viene a pasar el día a Chapadmalal y se escapa a Mar del Plata. En enero, seguramente por las fiestas que se hacen acá en la zona y, y por toda esta propuesta que tiene Luna Roja, es bastante marcado el público que viene en grupos de 15 o 20 personas, con edades desde los 25 años a los 45 años, aproximadamente”, resalta Ignacio Bordehore, encargado de Luna Roja.

Algunas fiestas incluso ofrecen experiencias de make up y estilo beauty (Jose Tetty)

Respecto al estilo de las fiestas, el encargado detalla: “Hay dos estilos bien diferentes. Hay algunas que las hacemos acá mismo en el restaurante, otras en la arena. Son eventos para unas mil personas. Los que se hacen en el salón son un poquito más exclusivos para unas trescientas, cuatrocientas personas. Aparte de la propuesta de los DJ, la gente puede venir a tomar algo, a comer. Y son fiestas que van desde temprano, hasta las doce del mediodía, hasta las siete de la tarde, aproximadamente. Son unas cinco horas. Las fiestas se hacen todo enero, los fines de semana”.

Algunas fiestas, como Corona Sunsets, ofrecen shows performáticos para brindar una experiencia única (Jose Tetty)

“Luna Roja siempre fue como el faro de Chapadmalal, la referencia. Desde temprano empezó a buscar estar a la vanguardia en las tendencias. Incluso con una propuesta desde lo gastronómico. Además, estar en una zona de playas de las más lindas de la ciudad, y salir un poco de lo más tradicional, que es el turismo que puede llegar a ofrecerse de Mar del Plata. Ya Chapadmalal tiene peso propio”, subraya Bordehore.

El parador Luna Roja se destaca por su ambiente tranquilo, alejamiento de las multitudes y su propuesta musical de vanguardia (Jose Tetty)

En diálogo con Infobae, Juan Salvi, concesionario y referente turístico de Mar del Plata, habló sobre este fenómeno: “Percibo una mayor presencia de público joven este verano. Se ve más interés en escapadas cortas alentadas por las propuestas de los fines de semana. Desde la pandemia a esta parte, Chapadmalal se impuso como destino en donde conviven los afters beach y fiestas en la playa y distintas propuestas gastronómicas de excelencia. A eso súmale un público surfista más tranquilo ya que dicha zona tiene una mística y características que la hacen ideal para la práctica del deporte lo que genera una sinergia muy buena”.

Los sunsets en la playa y las fiestas hasta la madrugada se han convertido en el principal atractivo turístico para quienes buscan experiencias diferentes (Jose Tetty)

Respecto a la proyección turística para el resto del mes, Salvi afirmó: “Históricamente la segunda quincena de enero resulta la más fuerte de la temporada y se empieza a hacer sentir. El clima va a seguir acompañándonos y con ello la llegada de turistas que eligen Mar del Plata para disfrutar las playas y balnearios”.