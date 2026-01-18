Microneedling capilar: qué tan efectivo es el tratamiento que promete frenar la caída del cabello

El microneedling capilar se consolida como tratamiento no quirúrgico para frenar la caída del cabello y mejorar su densidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de soluciones para la caída del cabello ha impulsado la aparición de diversos tratamientos en el ámbito de la dermatología estética. En los últimos años, el microneedling capilar ha ganado visibilidad como una opción no quirúrgica que promete mejorar la densidad y la calidad del pelo.

Esta técnica, que utiliza microagujas para estimular la regeneración en el cuero cabelludo, ha despertado el interés de pacientes y especialistas en casos de alopecia androgenética.

Expertos consultados por GQ analizan en detalle cómo funciona el microneedling capilar, cuáles son sus beneficios y qué limitaciones presenta este procedimiento.

Microneedling capilar: alternativa en auge frente a la caída del cabello

El microneedling capilar se consolida como una alternativa cada vez más considerada para quienes buscan frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento.

Según dermatólogos consultados por GQ, aunque este procedimiento no constituye una solución definitiva para la calvicie, se presenta como opción complementaria respaldada por experiencias clínicas y estudios recientes, especialmente en casos de alopecia androgenética.

El procedimiento emplea pequeñas agujas quirúrgicas que crean microcanales en el cuero cabelludo. Esto estimula la respuesta natural de cicatrización y favorece la producción de colágeno en la zona tratada. Como explicó James Kilgour, dermatólogo en Sacramento, esta acción potencia la liberación de factores de crecimiento y aumenta el flujo sanguíneo, lo que favorece la activación de las células madre alrededor del folículo piloso.

La técnica de microneedling estimula la producción de colágeno y favorece la activación de células madre en el folículo piloso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método reactiva folículos en reposo y facilita la absorción de tratamientos tópicos como minoxidil y plasma rico en plaquetas (PRP), incrementando su eficacia potencial. De acuerdo con Michele Green, dermatóloga en Nueva York entrevistada por GQ, los efectos secundarios suelen ser mínimos, como enrojecimiento leve, hinchazón o molestias que desaparecen en poco tiempo.

Una revisión publicada indicó que el procedimiento puede aumentar notablemente el número de cabellos frente al uso exclusivo de minoxidil tópico al 5%. Los mayores beneficios se observaron cuando ambos tratamientos se combinaron.

La visión de los especialistas

James Kilgour destacó que el microneedling actúa mejor como terapia sinérgica junto a minoxidil o PRP. “Cuando se combina con PRP, minoxidil u otros tratamientos tópicos para el crecimiento del pelo, amplifica los resultados al mejorar la absorción y estimular la actividad folicular a través de múltiples vías”, señaló el dermatólogo a GQ. Las mejoras pueden variar en volumen, grosor y salud general del cabello.

Por su parte, Michele Green enfatizó la utilidad del microneedling capilar como parte de una estrategia integral, aunque advirtió que no reemplaza las terapias convencionales para la caída del cabello, como los medicamentos orales. “Puede combinarse con otras terapias –tratamientos orales, tópicos o en la consulta– para prevenir la caída del cabello y favorecer su crecimiento”, afirmó la especialista a GQ.

Especialistas destacan que el microneedling potencia la absorción de tratamientos tópicos como minoxidil y PRP en casos de alopecia androgenética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos expertos coinciden en que el microneedling no representa una solución milagrosa ni resuelve el origen genético de la calvicie. “Puede ayudar a ralentizar la caída del cabello, pero no es un cambio permanente que detenga el proceso genético subyacente”, advirtió Kilgour. Su función principal es retardar la progresión de la caída, más que ofrecer una solución definitiva.

Perfil del paciente y consideraciones económicas

Las principales ventajas del procedimiento incluyen su carácter mínimamente invasivo, bajo riesgo de complicaciones y efectos secundarios reducidos. Sin embargo, no elimina la causa genética de la caída del pelo ni garantiza resultados duraderos si no se acompaña de un enfoque integral. La constancia y la combinación con otros tratamientos son esenciales para lograr mayores beneficios.

El perfil ideal corresponde a hombres con alopecia androgenética, aunque otras formas de caída pueden beneficiarse del microneedling. Los especialistas sugieren realizar al menos tres sesiones, separadas por un mes, para notar mejoras. La incorporación de PRP o sueros tópicos puede elevar el costo total.

Microneedling capilar se presenta como complemento eficaz para quienes ya siguen tratamientos médicos contra la caída del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de optar por este procedimiento requiere compromiso y el acompañamiento de un profesional experimentado. “Para los hombres que se comprometen con una rutina y quieren optimizar sus resultados sin recurrir directamente a medicamentos o procedimientos, el microneedling es un excelente punto de partida”, señaló James Kilgour,

Quienes ya siguen un tratamiento médico para la caída del cabello pueden encontrar en el microneedling capilar el complemento que optimice y potencie su recuperación capilar, según los especialistas consultados por GQ.