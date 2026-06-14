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10 reglas del minimalismo japonés que cambian la manera de habitar el hogar

El enfoque combina desapego material, espacios despejados y decisiones de compra más lentas para sostener un ambiente armónico, con rutinas simples que reducen estímulos, estrés y sensación de saturación cotidiana

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Ilustración en acuarela: mujer de espaldas en escalera, organizando libros en estantería negra. Pilas de libros en el suelo, silla de cuero y jarrón floral.
El minimalismo japonés propone reglas simples para reducir distracciones y reforzar la calma en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El minimalismo japonés ofrece reglas prácticas que ayudan a transformar el hogar en un ambiente sereno y libre de distracciones. Inspirado en la filosofía de la armonía y el orden propia de Japón, este enfoque se presenta como un modelo para quienes buscan calma y bienestar en la vida diaria, según Vogue.

1. Por cada objeto nuevo, elimina uno que ya tienes

Este principio sugiere mantener el balance en casa. Cuando se adquiere algo nuevo, conviene deshacerse de un objeto previo. El medio citado explica que esto evita la tendencia a acumular y facilita un entorno ordenado, reduciendo la saturación y el desorden oculto.

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Un rincón de habitación con una estantería de madera llena de libros, un sofá azul oscuro, un sillón de cuero marrón y un cuadro en la pared.
El principio de uno entra y uno sale mantiene el equilibrio y frena la acumulación doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Priorizar objetos útiles y que te representen

Solamente los objetos que resultan realmente útiles o que transmiten emociones auténticas deben permanecer en el hogar. Si se agregan elementos decorativos, lo ideal es que reflejen la personalidad del residente.

“Una casa abarrotada y llena de objetos sin una función clara genera un exceso de estímulos visuales que puede intensificar la sensación de agobio”, indica el medio.

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Un clóset de color verde oliva con estantes, ropa colgada y doblada, cestas, una isla con mármol y un asiento de ventana con cojines y vista al exterior.
La elección de materiales naturales y duraderos prioriza calidad y sostenibilidad por encima de la cantidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Preferir calidad y materiales resistentes

Antes de comprar algo, es recomendable revisar que esté hecho de materiales naturales y duraderos. Escoger la calidad por encima de la cantidad ayuda a evitar compras innecesarias y contribuye a la sostenibilidad en casa.

4. Una pausa antes de comprar algo nuevo

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
La pausa de una semana antes de comprar promueve consumo consciente y evita decisiones impulsivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reflexión previa a cualquier compra es fundamental. Si surge el deseo por un objeto, la recomendación es esperar una semana. Si esa necesidad persiste, probablemente el artículo merezca un lugar; si se olvida, es señal de que no es esencial. Así se evitan adquisiciones impulsivas y se fomenta un consumo más consciente.

5. Mantener despejados los espacios a la vista

El minimalismo japonés privilegia el orden visual. Los objetos de uso diario deberían mantenerse fuera de la vista, como guardar la cafetera en un armario o los utensilios en cajones. Esto reduce el ruido visual y favorece una atmósfera serena.

Cocina moderna con gabinetes de madera clara y crema, encimera clara, fregadero negro, placa de inducción y hornos empotrados, vista frontal.
Las superficies despejadas reducen el ruido visual y sostienen una atmósfera serena en ambientes cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Respetar el espacio vacío como elemento central

El concepto “Ma” en Japón destaca el valor de los espacios vacíos entre objetos. No es necesario ocupar todos los rincones ni llenar todas las paredes. El vacío tiene su propia función y resalta el valor de lo conservado.

7. El impacto de las plantas y la naturaleza en la serenidad del hogar

Vista de una sala de estar moderna con una pared curva de bloques de vidrio, un sofá beige, una butaca blanca, una mesa de centro y una planta grande.
El concepto Ma valora el espacio vacío como parte central del orden y la armonía interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de plantas en espacios interiores, una práctica cada vez más extendida, también ha sido vinculada con el bienestar emocional. Especialistas señalan que rodearse de vegetación crea ambientes más armónicos y favorece la tranquilidad.

El cuidado diario de las plantas no solo aporta color y vida al hogar, sino que funciona como una pausa reparadora en medio de la rutina, permitiendo desconectar de las preocupaciones y reducir el estrés, según explican profesionales citados por El Comercio de Perú.

8. Simplifica para reducir la fatiga mental

Salón luminoso con un gato calicó dentro de un mueble de madera oscuro que oculta un arenero. Incluye plantas, una mesa de centro de madera clara y un sillón beige.
La presencia de plantas en interiores favorece bienestar emocional y crea una rutina reparadora de cuidado diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos opciones ayudan a evitar el agotamiento. Un armario limitado, por ejemplo, reduce la fatiga mental al elegir cada día. De esta forma, se optimizan el tiempo y la energía en las rutinas diarias.

9. Desvincula tu identidad de las posesiones

Una enseñanza profunda del minimalismo japonés es separar las emociones y la identidad de los objetos materiales. Vogue señala que incluso los objetos con valor sentimental siguen siendo solamente cosas. Aprender este desapego genera alivio y libertad personal.

Una sala de estar con paredes texturizadas, un gran espejo dorado, un sillón terracota, una mesa consola curva y un olivo en maceta junto a una ventana.
Ordenar el hogar funciona como un ejercicio de introspección que ayuda a identificar prioridades y desapegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Ordena como ejercicio de introspección y claridad

Ordenar la casa puede ser un momento para revisar prioridades, despejar la mente y ganar claridad, subraya Vogue. Organizar el entorno físico permite identificar qué es realmente valioso en la vida privada y familiar.

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