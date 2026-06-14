El DT que desató polémica por sus looks y hoy dirige en el Mundial 2026: el estilo de Julián Nagelsmann

Julian Nagelsmann se consolida como el director técnico más joven del Mundial 2026 con 38 años (REUTERS/Daniele Mascolo)

Julian Nagelsmann se consolidó como el director técnico más joven del Mundial 2026, atrayendo la atención tanto por su desempeño táctico como por sus elecciones de vestimenta. Con 38 años, lidera a Alemania, marcando no solo un cambio generacional, sino también abriendo debates sobre la imagen y el estilo en el fútbol de élite.

Nagelsmann, conocido por su enfoque innovador y una personalidad que desafía los estándares tradicionales, se convirtió en una de las figuras más observadas y comentadas del torneo.

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Polémica por el estilo: cuestionamientos y debates

El seleccionador de Alemania concentra miradas por su enfoque táctico y por su imagen pública

La irrupción de Nagelsmann en la élite futbolística no solo estuvo marcada por su juventud, sino también por la controversia que generaron sus atuendos.

Durante su etapa en el Bayern de Múnich, fue objeto de críticas por parte de directivos, quienes consideraron que su forma de vestir transformaba el banquillo en una pasarela.

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Tras una racha de malos resultados, voces del club pusieron el foco en sus looks coloridos y ajustados, señalando que desviaban la atención del juego. “El fútbol no es este tipo de espectáculo”, fue una de las frases que circularon, según As.

El estilo del entrenador abre un debate sobre vestimenta e identidad en el fútbol de élite (REUTERS/Omar Havana)

A pesar de las presiones, Nagelsmann se mantuvo fiel a su identidad, eligiendo prendas de los patrocinadores oficiales pero bajo líneas contemporáneas y detalles llamativos. La polémica alcanzó niveles en los que incluso se especuló sobre su continuidad, relacionando su imagen pública con el rendimiento deportivo del equipo.

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En Alemania, su apuesta estética fue motivo recurrente de titulares y debates, tanto en la afición como en la prensa, que lo acusaron de buscar protagonismo más allá de lo deportivo.

Sin embargo, el técnico nunca renunció a su propuesta visual, defendiendo la importancia de la autenticidad en una industria tradicionalista.

Sus combinaciones habituales incluyen tonos oscuros, prendas lisas y zapatillas en colores neutros (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un estilo propio: características y detalles de los looks de Nagelsmann

Además, Nagelsmann construyó una imagen coherente y reconocible, basada en la funcionalidad y la comodidad, pero sin renunciar a una silueta moderna.

Sus elecciones habituales incluyen pantalones rectos en tonos oscuros, frecuentemente combinados con zapatillas deportivas en colores neutros y suéteres de punto o camisetas lisas.

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Prioriza tejidos suaves y cortes holgados, aunque siempre mantiene una estructura definida en sus conjuntos.

En las situaciones de partido, suele alternar entre chaquetas ligeras de materiales técnicos y abrigos acolchados en colores sobrios como el azul marino, el negro o el verde oliva.

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La estética de Nagelsmann se apoya en funcionalidad, comodidad y una silueta moderna (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Estos atuendos se completan con camisetas básicas o suéteres de manga larga en tonos grises, verdes o azulados, y algunos detalles llamativos como medias estampadas.

El uso de prendas deportivas actuales, como camperas bomber o buzos con capucha, se integra de manera natural a su guardarropa, logrando un equilibrio entre lo formal y lo deportivo.

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Esta combinación le permite proyectar una imagen pulcra y funcional, alineada con su personalidad innovadora y su rol de referente de una nueva generación de entrenadores.

Las críticas a sus looks crecieron durante su etapa en el Bayern de Múnich, según el texto (REUTERS/Heiko Becker)

En una de las imágenes más representativas, Nagelsmann aparece con un conjunto monocromático compuesto por pantalón ajustado y camisa de manga larga en azul oscuro. Este look refuerza una imagen pulida y contemporánea, completada por zapatillas beige que aportan contraste y mantienen el tono desenfadado.

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En días de partido alterna chaquetas técnicas y abrigos acolchados en azul marino, negro u oliva (REUTERS)

En otra ocasión, eligió un abrigo largo acolchado negro para las bajas temperaturas, acompañado de pantalones ajustados en gris oscuro y zapatillas negras con suela clara. Los guantes negros completan este atuendo, que privilegia la practicidad sin perder la estética deportiva.

El guardarropa integra bomber, buzos con capucha y detalles llamativos sin perder una imagen pulcra (REUTERS)

También se lo ha visto con una campera bomber verde claro, combinada con un buzo con capucha de tono similar, pantalón ajustado de jean gris oscuro y zapatillas blancas. Este conjunto resalta su preferencia por las superposiciones y los colores suaves, manteniendo siempre la funcionalidad y el confort como ejes de su vestimenta.

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