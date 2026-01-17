Las mejores fotos de la primera quincena en Pinamar y Mar del Plata

La temporada de verano en la costa argentina inició con una ocupación hotelera superior al 80% en las principales ciudades balnearias durante la primera quincena de enero (Jose Tetty)

Entre días de sol y calor, la temporada de verano en la costa argentina comenzó con indicadores de ocupación hotelera superiores al 80% en las principales ciudades durante la primera quincena de enero. Desde familias enteras a grupos de jóvenes, miles de turistas coparon las principales ciudades en busca de relax y diversión.

Mar del Plata superó el 60% de reservas previas mientras el Partido de La Costa registró la llegada de 170.000 turistas, un 16% más que el año anterior (Jose Tetty)

El alquiler de carpas y sombrillas es de los servicios más demandados en la playa, con precios que varían de $80.000 por día hasta $1.800.000 por mes (Jose Tetty)

Mar del Plata abrió el año con una base de reservas que superó el 60% y el Partido de La Costa recibió 170.000 turistas, cifra un 16% mayor que la del mismo período anterior. En paralelo, ciudades como Pinamar, Cariló y Villa Gesell alcanzaron servicios de playa casi completos, mientras el sector turístico mantiene expectativas favorables para el resto del mes. Tanto las reservas confirmadas como las proyecciones para la segunda quincena refuerzan la tendencia positiva para los destinos costeros bonaerenses.

El perfil turístico de la costa bonaerense es variado e incluye familias, grupos de amigos y jóvenes que eligen tanto servicios premium como opciones económicas (Jose Tetty)

En Mar del Plata, las reservas de carpa arrancan en $900.000 la quincena, ofreciendo servicios para seis personas, piletas y numerosas actividades recreativas (Jose Tetty)

Los fines de semana muestran los mayores picos de ocupación y actividad en restaurantes y paradores, mientras la estadía promedio se ubica entre cuatro y seis noches (Jose Tetty)

En Pinamar, la ocupación hotelera superó el 80%, mientras que en localidades como Cariló y Valeria del Mar los picos superaron el 90% durante los fines de semana. En la región sur, Mar de las Pampas alcanzó un 98% de ocupación; Las Gaviotas, un 97%; y Mar Azul, un 95%. Monte Hermoso cerró el año prácticamente a pleno y con buenas perspectivas para el resto de la temporada.

Operadores turísticos y autoridades anticipan un cierre de enero con ocupación superior al 80% y señalan la importancia de la inversión público-privada en la recuperación del sector (Jose Tetty)

A lo largo de la primera quincena, miles de turistas disfrutaron del sol, la playa y el mar (Jose Tetty)

Con una temperatura que no supera las 23 grados ,transcurre en Mar del Plata uno de los primeros fines de semana del año

La hotelería en el partido de Pinamar promedió un 84% de ocupación en la primera quincena. Cariló encabezó el listado con un 90%, seguida de Pinamar (85%), Valeria del Mar (84%) y Ostende (76%). El sector extrahotelero tuvo un promedio del 75% en el partido, con Cariló también al frente, con 89%. El distrito dispone de 380.000 plazas turísticas, de las cuales 25.000 son hoteleras y el resto, departamentos, cabañas y otras modalidades. Aproximadamente una cuarta parte de la demanda de alquileres extrahoteleros se canaliza a través de inmobiliarias.

En La Frontera, cientos de familias se reúnen a disfrutar del relax y la tanquilidad (Crédito: Pablo Kauffer)

Otra de las actividades que disfrutan los turistas durante sus vacaciones es la pesca

En La Frontera, familias y jóvenes realizan paseos en vehículos motorizados (Pablo Kauffer)

El alquiler de carpas y sombrillas destaca entre los servicios de playa más demandados. En Pinamar, el precio de una carpa varía entre $1.600.000 y $1.800.000 por mes, alrededor de $1.000.000 por quincena y $120.000 por día, aunque esta última opción suele agotarse por reservas extensas. La sombrilla, alternativa más accesible, cuesta $80.000 por día. Hacia el norte de la ciudad, algunos balnearios ofrecen carpas con servicios de spa, masajes diarios, actividades para niños y restaurante, a partir de $200.000 por día. La semana cuesta unos $505.900 y la quincena, $1.800.000, según balnearios como Terrazas al Mar, donde las carpas tienen capacidad para seis personas y disponen de vestuario y toallas.

Pinamar, Cariló y Villa Gesell alcanzaron picos de ocupación hotelera por encima del 90% los fines de semana, confirmando el auge turístico en la región (Crédito: Pablo Kauffer)

El sector turístico prevé crecimiento para la temporada de verano 2026 gracias a la colaboración público-privada, aunque reconoce la importancia del clima y el poder adquisitivo (Pablo Kauffer)

La demanda turística se intensifica los fines de semana, incrementando la ocupación en hoteles y el consumo en locales gastronómicos de referencia (Crédito: Pablo Kauffer)

En Mar del Plata, diversos paradores ofrecen la reserva de carpa a partir de los $900.000 la quincena. Por ejemplo, el parador Doce de Punta Mogotes ofrece el servicio por día desde los $80.000. El servicio incluye una carpa para seis personas y la posibilidad de divertirse con piletas, profes que atienden a los chicos y decenas de otros entretenimientos y servicios. En Cariló la quincena de enero cuesta 1.670.000 pesos y el mes completo llega a 2.480.000 pesos.

Ante las altas temperaturas, los tragos y cócteles se vuelven un factor clave para disfrutar del verano (Pablo Kauffer)

En la playa, los jóvenes también realizan actividades deportivas (Crédito: Pablo Kauffer)

Las jóvenes disfrutan del día en Pinamar y se relajan con tragos y cócteles de autor (Crédito: Pablo Kauffer)

El perfil turístico muestra una presencia variada de familias, grupos y jóvenes. En ese marco, familias como la de Rocío, oriunda de Mercedes, quien dialogó con Infobae, consideran la carpa esencial como punto de encuentro y espacio de descanso, valorando tanto la tradición de fidelidad al balneario como los servicios para quienes viajan con niños. “Somos privilegiados de estar acá, de tener una carpa... a los abuelos nos gusta la carpa, ellos prefieren el mar pero piden cosas”, comenta Rocío, quien suma más de dos décadas eligiendo el mismo destino.

La rutina diaria en la playa depende del tipo de visitante. Ariel, de Lanús, comparte: “Comúnmente comemos antes de venir a la playa, traemos algo para tomar, después mucho mate. Yo vengo por el fin de semana, pero mi familia está hace una semana. La carpa la sacamos por toda la temporada”. Entre los servicios más valorados, los balnearios ofrecen recreación infantil, spa, masajes, saunas, hidromasaje y tumbonas calefaccionadas, según indica Walter Zenobi, socio de Rada Beach.

Las reservas anticipadas para la segunda quincena reafirman la tendencia positiva en los destinos costeros bonaerenses en pleno verano (Crédito: Pablo Kauffer)

Entre lo clásico y lo innovador: cómo evolucionó la coctelería y cuáles son los tragos más elegidos en Pinamar (Crédito: Pablo Kauffer)

Dulces, intensos y frescos: cuáles son los cócteles que conquistan las playas en Pinamar (Pablo Kauffer)

Entre los jóvenes, la opción de extender la toalla sobre la arena y disfrutar de la música predomina como alternativa económica y natural. “Yo elijo full la arena, tomar sol y rostizarme. Para ir a la playa hago como ella”, relata Gina, visitante frecuente, mientras que Macarena prefiere permanecer el mes completo en la playa usando solo lo indispensable.

El movimiento turístico experimenta su mayor intensidad durante los fines de semana, con picos de ocupación y un aumento en el consumo en locales gastronómicos reconocidos. La estadía promedio en hoteles es de cuatro noches, extendiéndose a casi seis noches en apart hoteles.

Fútbol, kitesurf y deportes acuáticos, las diversas actividades que conviven en las playas de Pinamar (Pablo Kauffer)

Los guardavidas vigilan las playas controlando el estado del mar (Jose Tetty)

En La Frontera, las familias recorren las playas en vehículos y camionetas (Pablo Kauffer)

De cara a la segunda quincena de enero, las reservas ya superan el 80% en varias localidades. Operadores y autoridades locales observan señales claras de recuperación y crecimiento en la temporada 2026, favorecidas por la colaboración entre el sector público y privado, aunque advierten que el clima y el poder adquisitivo continúan siendo factores condicionantes para las perspectivas del sector.

La costa argentina mantiene su atractivo mediante una amplia diversidad de experiencias y la inversión conjunta en servicios y actividades. Las propuestas gastronómicas, la hotelería y las opciones de recreación buscan garantizar calidad para visitantes de todas las edades y preferencias.