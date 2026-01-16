Receta de tortilla de arroz sin gluten, rápida y fácil

La tortilla de arroz sin gluten es una alternativa saludable y práctica para aprovechar sobrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de arroz sin gluten representa una alternativa práctica y saludable para quienes buscan aprovechar el arroz cocido restante y ofrecer una comida apta para personas con intolerancia al gluten. Esta preparación se destaca por su economía y sencillez, convirtiéndose en una opción recurrente en hogares donde se prioriza el aprovechamiento de ingredientes.

Su origen se vincula tanto a la cocina argentina como a la española, donde el concepto de reutilizar alimentos es parte esencial de la cultura culinaria. Al prescindir de harinas con gluten, se adapta perfectamente a dietas sin TACC.

La versatilidad de esta receta permite incorporar distintos ingredientes según la disponibilidad, como vegetales frescos, hierbas o quesos, sin alterar su identidad básica. Por su naturaleza, puede servirse como una cena ligera, un almuerzo rápido o formar parte de una vianda equilibrada.

Al combinarse con una ensalada o tomates frescos, la tortilla de arroz sin gluten se transforma en una propuesta completa, tanto en sabor como en valor nutritivo, manteniendo la simpleza y rapidez en su elaboración.

Receta de tortilla de arroz sin gluten

Para prepararla, se requiere arroz cocido, preferentemente del día anterior, huevos y condimentos al gusto. Se recomienda mezclar bien los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea, capaz de mantenerse unida durante la cocción. Es posible añadir cebolla, queso rallado, zanahoria o espinaca previamente salteada, adaptando la receta a los gustos personales y a los ingredientes disponibles.

La cocción debe realizarse a fuego medio, logrando una tortilla dorada en el exterior y jugosa en su interior. Puede optarse por una versión más alta y esponjosa o una más fina y crujiente, según la preferencia. No se requieren ingredientes complejos, lo que facilita su preparación en cualquier momento, garantizando una opción rápida, accesible y sin gluten.

Tiempo de preparación

La tortilla de arroz sin gluten se prepara en apenas 25/30 minutos:

Preparación de ingredientes: 10 minutos.

Cocción en sartén: 10 minutos por lado (20 minutos en total, aunque puede variar según el grosor de la tortilla).

Ingredientes

Esta receta es ideal para personas con intolerancia al gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 tazas de arroz cocido (frío, preferentemente)

3 huevos grandes

1 cebolla pequeña (opcional, picada fina)

50 g de queso rallado (opcional)

1 zanahoria chica rallada (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (opcional, para dar más esponjosidad)

2 cucharadas de aceite (para la sartén)

Perejil picado (opcional)

Cómo hacer tortilla de arroz sin gluten, paso a paso

Si se desea agregar cebolla, saltear previamente en una sartén con unas gotas de aceite hasta lograr que esté transparente. Reservar. En un bol grande, mezclar el arroz cocido, los huevos y, si se prefiere, el queso rallado, la zanahoria y la cebolla salteada. Añadir sal, pimienta, el polvo de hornear y el perejil picado. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Calentar una sartén antiadherente de unos 22 cm con una cucharada de aceite. Verter la mezcla y aplanar con una cuchara para nivelar la superficie. Cocinar a fuego medio durante ocho a diez minutos, hasta observar el borde dorado y notar que el centro comienza a cuajar. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato o tapa y cocinar del otro lado ocho a diez minutos más, hasta lograr un dorado uniforme. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 3-4 porciones, dependiendo del tamaño de la porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de tortilla de arroz sin gluten (sobre 4 porciones) aporta aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 7 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de arroz sin gluten se puede conservar en la heladera, bien tapada, hasta 3 días. También puede consumirse fría o recalentada.