Receta de tortilla de arroz sin gluten, rápida y fácil

La tortilla de arroz sin gluten representa una alternativa práctica y saludable para quienes buscan aprovechar el arroz cocido restante y ofrecer una comida apta para personas con intolerancia al gluten. Esta preparación se destaca por su economía y sencillez, convirtiéndose en una opción recurrente en hogares donde se prioriza el aprovechamiento de ingredientes.
Su origen se vincula tanto a la cocina argentina como a la española, donde el concepto de reutilizar alimentos es parte esencial de la cultura culinaria. Al prescindir de harinas con gluten, se adapta perfectamente a dietas sin TACC.
La versatilidad de esta receta permite incorporar distintos ingredientes según la disponibilidad, como vegetales frescos, hierbas o quesos, sin alterar su identidad básica. Por su naturaleza, puede servirse como una cena ligera, un almuerzo rápido o formar parte de una vianda equilibrada.
Al combinarse con una ensalada o tomates frescos, la tortilla de arroz sin gluten se transforma en una propuesta completa, tanto en sabor como en valor nutritivo, manteniendo la simpleza y rapidez en su elaboración.
Receta de tortilla de arroz sin gluten
Para prepararla, se requiere arroz cocido, preferentemente del día anterior, huevos y condimentos al gusto. Se recomienda mezclar bien los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea, capaz de mantenerse unida durante la cocción. Es posible añadir cebolla, queso rallado, zanahoria o espinaca previamente salteada, adaptando la receta a los gustos personales y a los ingredientes disponibles.
La cocción debe realizarse a fuego medio, logrando una tortilla dorada en el exterior y jugosa en su interior. Puede optarse por una versión más alta y esponjosa o una más fina y crujiente, según la preferencia. No se requieren ingredientes complejos, lo que facilita su preparación en cualquier momento, garantizando una opción rápida, accesible y sin gluten.
Tiempo de preparación
La tortilla de arroz sin gluten se prepara en apenas 25/30 minutos:
- Preparación de ingredientes: 10 minutos.
- Cocción en sartén: 10 minutos por lado (20 minutos en total, aunque puede variar según el grosor de la tortilla).
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido (frío, preferentemente)
- 3 huevos grandes
- 1 cebolla pequeña (opcional, picada fina)
- 50 g de queso rallado (opcional)
- 1 zanahoria chica rallada (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten (opcional, para dar más esponjosidad)
- 2 cucharadas de aceite (para la sartén)
- Perejil picado (opcional)
Cómo hacer tortilla de arroz sin gluten, paso a paso
- Si se desea agregar cebolla, saltear previamente en una sartén con unas gotas de aceite hasta lograr que esté transparente. Reservar.
- En un bol grande, mezclar el arroz cocido, los huevos y, si se prefiere, el queso rallado, la zanahoria y la cebolla salteada.
- Añadir sal, pimienta, el polvo de hornear y el perejil picado. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Calentar una sartén antiadherente de unos 22 cm con una cucharada de aceite.
- Verter la mezcla y aplanar con una cuchara para nivelar la superficie.
- Cocinar a fuego medio durante ocho a diez minutos, hasta observar el borde dorado y notar que el centro comienza a cuajar.
- Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato o tapa y cocinar del otro lado ocho a diez minutos más, hasta lograr un dorado uniforme.
- Retirar y dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde 3-4 porciones, dependiendo del tamaño de la porción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de tortilla de arroz sin gluten (sobre 4 porciones) aporta aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 7 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 7 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tortilla de arroz sin gluten se puede conservar en la heladera, bien tapada, hasta 3 días. También puede consumirse fría o recalentada.