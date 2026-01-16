Fin de la primera quincena en Pinamar: cifras de ocupación y las proyecciones del verano 2026

La estadía promedio en hoteles de Pinamar alcanzó las cuatro noches, mientras que en apart hoteles se extendió hasta 5,7 noches (Crédito: Pablo Kauffer)

Pinamar vivió la primera quincena del año con playas concurridas y un clima ideal que atrajo a turistas de distintos lugares. Durante estos días, la ciudad se consolidó como uno de los destinos más elegidos para iniciar el año. Este viernes 16 de enero, las autoridades locales dieron a conocer los números oficiales de ocupación y anticiparon sus proyecciones para el resto del verano.

La temporada de verano 2026 comenzó con resultados alentadores en el balneario. La ocupación hotelera superó el 80% durante la primera quincena de enero, según datos de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de Pinamar. Localidades como Cariló y Valeria del Mar alcanzaron picos de ocupación superiores al 90% en los fines de semana.

La ocupación hotelera en Pinamar superó el 80% durante la primera quincena de enero, con Cariló y Valeria del Mar rozando el 90% (Crédito: Pablo Kauffer)

Las expectativas para la segunda quincena del mes se consideran positivas, de acuerdo con el intendente Juan Ibarguren. “Es un arranque de temporada 2026 muy alentador y nos deja un panorama positivo. Tenemos grandes expectativas de cara a la segunda quincena de enero”, señaló.

En el segmento de alojamiento extrahotelero, la ocupación promedio en todo el partido fue del 75%, sin cambios respecto al año anterior, según el informe oficial. Cariló lideró este rubro con un 89% de ocupación, mientras que Pinamar, Ostende y Valeria del Mar se mantuvieron cerca del 70%.

Pinamar ofrece 380 mil plazas turísticas, de las cuales solo 25 mil son hoteleras y el resto se distribuye en opciones extrahoteleras (Crédito: Pablo Kauffer)

El informe destaca que el partido de Pinamar cuenta con unas 380 mil plazas turísticas, de las cuales 25 mil corresponden a plazas hoteleras habilitadas. El resto, aproximadamente 355 mil, son plazas extrahoteleras, y una cuarta parte se comercializa a través de inmobiliarias.

La hotelería registró un promedio general de ocupación del 84%, con Cariló a la cabeza (90%), seguida de Pinamar (85%), Valeria del Mar (84%) y Ostende (76%). Hubo una variación interanual positiva del 5,3% en este sector, según la Secretaría de Turismo. El alojamiento extrahotelero mantuvo el mismo nivel del año anterior, aunque Ibarguren indicó que se observaron picos de hasta un 17% más durante los fines de semana.

Las reservas para la segunda quincena de enero ya superan el 80% en Pinamar, con una proyección del 85% en Cariló (Crédito: Pablo Kauffer)

La estadía promedio en hoteles fue de cuatro noches y en apart hoteles de 5,7 noches, según datos de la Secretaría. La presencia de turistas extranjeros se mantuvo baja, sobresaliendo quienes llegaron de Rusia y Estados Unidos entre 127 personas procedentes de 18 nacionalidades.

El consumo en locales gastronómicos se intensificó los sábados, que concentraron el 50% del movimiento turístico de fines de semana (Crédito: Pablo Kauffer)

En los balnearios, el nivel de ocupación de carpas y sombrillas presentó diferencias entre semana (68%) y fines de semana (59%), según el informe de la Secretaría. Cariló volvió a destacar con las tasas más altas. El clima adverso en algunos sábados influyó en la afluencia y, en ciertos casos, algunos balnearios no ofrecieron servicios.

El sector gastronómico también fue evaluado en el relevamiento oficial. Durante los fines de semana, el mayor movimiento turístico se registró el sábado (50%), seguido del viernes (31%) y el domingo (19%). El nivel de consumo turístico estuvo marcado por la mayor presencia de público en los principales establecimientos gastronómicos.

De cara a la segunda quincena de enero y el resto del verano, el informe indica que las reservas ya superan el 80% en la mayoría de las localidades, con Cariló proyectando un 85%. En ese marco, Ibarguren señaló que Pinamar mantiene una amplia oferta y que la cooperación con el sector privado busca sostener estos resultados a lo largo de la temporada.

Las autoridades de Pinamar prevén alta actividad turística y destacan el trabajo conjunto con el sector privado para sostener la calidad de la oferta (Pablo Kauffer)

Las autoridades locales y operadores turísticos expresan confianza en que el nivel de actividad se mantendrá elevado en las próximas semanas. “Quienes eligen visitarnos se encuentran con una ciudad reconocida por su calidad de vida, y trabajamos todos los años, en conjunto con el sector privado, para que cada visitante disfrute de la mejor gastronomía, hotelería, y agenda de actividades deportivas y culturales para toda la familia”, expresó Ibarguren.