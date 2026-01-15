Harry Styles: los 10 looks que consolidan su regreso y el estatus de ícono global de la moda

La carrera visual de Styles se redefine bajo el concepto de “Glam Vanguard”, una síntesis de nostalgia setentista y vanguardia de género

Después de un período de bajo perfil en el ojo público, el talentoso Harry Styles vuelve al centro de la escena con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. El regreso discográfico del artista británico, que saldrá a la venta el 6 de marzo, generó una reacción inmediata y global entre sus seguidores.

Este relanzamiento ocurre luego de años alejados de los grandes eventos, en los que Styles se mantuvo fuera del foco mediático y no asistió a alfombras rojas desde 2023, tras la era “Harry’s House”.

Durante ese tiempo, sus apariciones públicas se limitaron a encuentros casuales, muchas veces acompañado por Zoë Kravitz, sin presencia en eventos oficiales.

Harry Styles retoma su lugar en la escena mundial con el anuncio de “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, su cuarto disco de estudio (Harry Styles)

También se reactiva el fenómeno de su imagen, definida por una estética que ahora puede describirse como “Glam Vanguard”: una fusión de nostalgia setentista, vanguardia de género y maximalismo escénico.

Los diez looks que consolidan a Harry Styles como un referente de la moda global, donde cada aparición pública funciona como una declaración de principios creativos.

BRIT Awards 2023: Chaqueta roja y torso al descubierto

El cantante impactó con una chaqueta torera de lentejuelas rojas de Gucci y torso parcial descubierto, fusionando glamour setentista y modernidad REUTERS/Henry Nicholls

En la presentación de “As It Was” en los BRIT Awards 2023, el ex integrante de One Direction eligió una chaqueta cropped de lentejuelas rojas firmada por Gucci. La silueta torera, estructurada en los hombros y recortada para dejar parcialmente descubierto el torso, permitió que los tatuajes del cantante se integraran al diseño.

El conjunto se completó con pantalones de vestir negros de talle alto y accesorios clave: anillos grandes, cadenas finas de oro y una manicura en tonos pastel. Este atuendo representó la conexión entre el glamour setentista y la identidad visual contemporánea del artista.

Grammy 2023: Mono plateado de flecos

En el escenario de los Grammy, Styles apostó por un mono plateado cubierto de flecos y strass, firmado por Gucci, que potenció la energía visual de su show REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Para la 65.ª edición de los Grammy, el artista apareció con un mono plateado cubierto enteramente de flecos de lentejuelas y strass, diseñado por Gucci para maximizar el movimiento sobre el escenario giratorio. La elección de zapatillas Adidas x Gucci Gazelle reforzó el guiño deportivo y retro. Los anillos y cadenas doradas completaron la apuesta. La pieza fue ideada para capturar la energía de su gira “Love On Tour” y potenciar el impacto visual a cada movimiento.

Grammy 2023: Mono arlequín multicolor

Para la alfombra roja de los Grammy, eligió un mono de rombos multicolor con 250.000 cristales Swarovski, reafirmando su búsqueda de moda sin género REUTERS/David Swanson/File Photo

En la alfombra roja de los Grammy 2023, Styles sorprendió con un mono de Egonlab cubierto por 250.000 cristales de Swarovski en un patrón de rombos multicolor. El diseño, confeccionado a mano en París, expuso gran parte de su pecho gracias a un escote cuadrado profundo, además de incorporar perneras acampanadas y botas blancas de cuero. El look, descrito como “clowncore” de alta costura, reafirmó la búsqueda de libertad creativa y moda sin género.

Grammy 2023: Trío de cambios, un mismo hilo conductor

Durante la gala, el artista mostró tres atuendos distintos, manteniendo accesorios dorados y anillos voluminosos como sello de su estilo “Glam Vanguard” (Foto AP/Chris Pizzello)

La noche de los Grammy 2023 resumió la versatilidad de cantante con tres looks distintos: el arlequín multicolor para la alfombra roja, el mono de flecos plateados para su performance y un traje estructurado de Gucci en blanco marfil y pantalón camel al recibir el premio al Álbum del Año. Los accesorios dorados y los anillos voluminosos se mantuvieron constantes como parte de su “Glam Vanguard”.

BRIT Awards 2023: Sastrería negra con flor gigante

En la alfombra roja de los BRIT, lució un traje de terciopelo negro con flor XXL de organza en el cuello, obra de Nina Ricci por Harris Reed REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo

En la alfombra roja de los BRIT Awards de ese año, el intérprete de Watermelon Sugar inauguró el mandato de Harris Reed en Nina Ricci con un traje de terciopelo negro, chaqueta de corte peplum y una flor XXL de organza en el cuello.

Prescindió de la camisa y dejó a la vista sus tatuajes, mientras que los anillos en casi todos los dedos y el cabello despeinado redondearon la imagen de “dandi moderno”.

Today Show 2022: Mono de rayas y espíritu pijama

Styles se presentó con un mono de rayas diagonales de JW Anderson, zapatillas Vans y una estética que evocó la comodidad y el diseño británico REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Durante su actuación en el Today Show de Nueva York, Styles lució un mono de rayas diagonales diseñado por JW Anderson.

La combinación de verde neón, marrón y negro y el corte acampanado evocaron la comodidad de un pijama, como él mismo bromeó. La elección de zapatillas Vans y la colección de anillos consolidaron su preferencia por la autoexpresión y el diseño británico contemporáneo.

Estreno de “Don’t Worry Darling”, Nueva York: Sastrería náutica

En el estreno neoyorquino, optó por una chaqueta de terciopelo azul marino de doble botonadura y detalles de sastrería naval retro REUTERS/Amr Alfiky

En el estreno neoyorquino de “Don’t Worry Darling”, el también actor apostó por una chaqueta de terciopelo azul marino de doble botonadura, camisa azul claro de cuello setentero y pantalón oscuro de raya diplomática.

Los seis botones dorados y el peinado voluminoso sumaron un aire de sastrería naval y sofisticación retro.

TIFF 2022: Verde monocromático y bolso emblemático

En Toronto, apostó por un conjunto verde monocromático, flor XL y bolso Gucci Bamboo, consolidando su desafío a las convenciones de género REUTERS/Mark Blinch

Para el TIFF 2022 en Toronto, el protagonista de Don´t worry darling eligió una chaqueta de doble botonadura verde bosque, pantalón verde lima y una flor XL en la solapa.

El bolso Gucci Bamboo 1947 de piel verde esmeralda y la manicura a juego completaron el conjunto. Este enfoque monocromático y el uso de accesorios de lujo subrayan su desafío a las convenciones de género.

Venecia 2022: Blazer crema y pañuelo vintage

En el Festival de Venecia, combinó blazer crema, pantalón azul y pañuelo de seda, reafirmando su estética nostálgica y contemporánea REUTERS/Yara Nardi

En el photo call del Festival de Venecia, el cantante combinó un blazer crema de raya diplomática azul marino, pantalón holgado azul y un pañuelo de seda azul anudado al cuello. La mezcla de sastrería y accesorios vintage reafirmó su estética nostálgica con toques contemporáneos.

Grammy 2021: Boa lila y cuadros retro

En los Grammy 2021, Styles marcó tendencia con una boa lila sobre chaqueta de cuadros, chaleco argyle y pantalones de terciopelo, homenajeando la fluidez de género (Photo by Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP)

El look de Harry Styles en la alfombra roja de los Grammy 2021 se volvió viral por la boa de plumas lila sobre una chaqueta de cuadros amarillos y negros, chaleco de punto argyle y pantalones de terciopelo marrón acampanados, todo de Gucci.

El conjunto fusionó el homenaje a los íconos del rock setentista con una visión personal de la fluidez de género.