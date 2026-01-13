Los precios del verano 2026 en Pinamar: cuánto cuesta alquilar carpas y sombrillas

Las playas de Pinamar reciben a miles de turistas que buscan descanso y disfrute en familia, pareja o con amigos durante enero (Crédito: Pablo Kauffer)

(Enviado especial a Pinamar) En familia, en pareja o con amigos, miles de personas eligen los primeros días de enero para relajarse en las playas de Pinamar y disfrutar de sus vacaciones. Con la intención de desconectar y recargar energías, los turistas recorren la costa y experimentan la sensación única de pisar la arena y contemplar el mar.

Además del descanso, la estadía implica organizar algunos gastos propios de la temporada. Por este motivo, Infobae recorrió la ciudad para relevar los valores de alquiler de carpas, sombrillas y camastros.

El nivel de ocupación alcanza el 95% en algunos paradores, gracias a la fidelidad de los clientes y la variedad de servicios disponibles en Pinamar (Crédito: Pablo Kauffer)

A metros del mar, en uno de los lugares más céntricos de Pinamar, familias y grupos de amigos se reúnen a comer y disfrutar de la playa. Aquí, los valores mensuales del alquiler de carpa oscilan entre $1.600.000 y $1.800.000. Por otra parte, las quincenas se sitúan en alrededor de $1.000.000. “El valor por día está en $120.000, pero casi nunca las tenemos libres. La gente casi siempre nos la pide por temporada o mes”, dice Francisco, encargado de El Atlántico.

El alquiler de carpas en Pinamar ronda entre $1.600.000 y $1.800.000 por mes, mientras que el precio por día alcanza los $120.000 (Crédito: Pablo Kauffer)

En ese contexto, la sombrilla aparece como una opción más económica. El valor de reserva por día cuesta $80.000. Al respecto, Francisco agrega: “La gente sí las suele alquilar por día. Pero, en su mayoría, la gente viene a la carpa. Son clientes de toda la vida, hace 40 años. El servicio de carpa incluye reposera, sillas, mesa. Tienen vestuario y área de recreación, siempre hay alguna actividad. Están acostumbrados a eso. El balneario es súper familiar. Hay recreación. Y los que vienen con adolescentes, por lo general, los padres se quedan acá y los chicos van para Boutique o Ufo Point”.

El servicio de carpa incluye reposeras, sillas, mesa y acceso a vestuario y áreas de recreación, favoreciendo un ambiente familiar en las vacaciones (Crédito: Pablo Kauffer)

En la playa, las familias disfrutan del día, sin importar las nubes que haya o cuánto sople el viento, así lo ejemplifica Rocío, de Mercedes, quien destaca los beneficios de haber reservado la carpa: “Estoy con mi nieta, con mi yerno, estamos vacacionando. Llegué ayer, nos quedamos hasta marzo. Acá comemos riquísimo, no tienen precios exagerados. Somos privilegiados de estar acá, de tener una carpa, necesitás un dinero, sobre todo si venís con niños, ellos piden. A los abuelos nos gusta la carpa, ellos prefieren el mar pero piden cosas, choclos, churros, pulseritas. Las varones me piden licuados. Nosotros hace más de 20 años que venimos al mismo balneario, a la misma carpa por la temporada. Además es para compartir con la familia, es una manera de tener un lugar donde nos encontramos todos los días”.

La sombrilla se posiciona como una alternativa más económica para turistas, con un costo diario de $80.000 en los balnearios céntricos de Pinamar (Crédito: Pablo Kauffer)

En una línea similar, Ariel de Lanús explica la dinámica de su familia en estas vacaciones: “Comúnmente comemos antes de venir a la playa, traemos algo para tomar, después mucho mate. Yo vengo por el fin de semana, pero mi familia está hace una semana. La carpa la sacamos por toda la temporada”.

En los días nublados, las familias disfrutan de tragos y el servicio de carpa en la playa (Crédito: Pablo Kauffer)

Hacia el norte, la ciudad presenta otras propuestas. Los valores de la reserva de carpa se establecen en $200.000 por día, incluyendo una relajante experiencia. “El servicio de carpa, o de playa, para el cliente, incluye recreación para chicos, restaurante abierto todo el día. También bar de playa, masajes todos los días, de forma gratuita para todos los clientes, cinco estaciones de spa, duchas, sauna, hidromasaje y tumbonas calefaccionadas”, comienza diciendo Walter Zenobi, socio de Rada Beach.

Y continúa: “Acá no solo se viene a descansar, es una experiencia completa. Es un servicio que se lo damos a los clientes que sacan la semana, la quincena, el mes o la temporada completa. Es un parador muy familiar, vienen con chicos chicos. Tenemos el 40% de la ocupación total por temporada, del 1 de diciembre al 15 de marzo, después se agrupa por mes y por quincena. Hay gente que viene por días o semanas. Pero, por ejemplo, para la segunda quincena de enero tenemos todas las sombrillas y carpas ocupadas. Además, tenemos un acuerdo con un banco, que le da al cliente descuentos y cuotas. La temporada viene bien, creo que la foto final, en enero, va a ser una buena temporada. Calculamos que vamos a terminar con una ocupación del 95%, está bastante bien. Tenemos una clientela fiel, y eso nos obliga a nosotros, año tras año, a superarnos, a dar más servicios, a incorporar todos los años cosas nuevas en estos nueve años”.

En su servicio de sombrilla o carpa, los balnearios ofrecen actividades para los más chicos de la familia (Crédito: Pablo Kauffer)

En ese marco, Federico, oriundo de Buenos Aires, es uno de los turistas que disfruta de las comodidades del parador. “Elegimos la carpa para la familia. Elegimos la carpa por el beneficio del banco, venimos siempre a Pinamar, siempre estamos por esta zona y elegimos estos balnearios. Mate, playa, fútbol, alguno que juega al rugby, tejo, actividades playeras”, explica.

Otra de las opciones que entrega Pinamar establece los valores de la reserva de sombrilla en $90.000 por día y $120.000 el servicio de carpa. “Es para seis personas, tiene dos reposeras, cuatro sillas y una mesa. La semana cuesta $505.900, y la quincena $1.800.000. Contamos con vestuario, servicio de toallas, saunas y recreación. Lo mismo para la sombrilla, es para cuatro personas, tiene tres sillas, una mesa y una reposera y cuenta con los mismos servicios como si estuvieras en una carpa”, resalta Sol Mansilla, encargada de Terrazas al Mar.

Las familias suelen reservar carpas por quincena, mes o temporada completa para asegurar un espacio constante durante su estadía en la costa (Crédito: Pablo Kauffer)

Pero más allá de las familias, Pinamar también presenta opciones para los jóvenes, los cuales vienen con otros planes y presupuestos. Macarena, de Villa Mercedes, San Luis, detalla: “Desde que llegamos hicimos dos días de playa, estamos las dos solas. Me voy a quedar todo el mes. Pero para ir a la playa yo me llevo mi toalla, la pongo en la arena, musiquita y listo”. A su lado, Gina, oriunda de 9 de Julio, Buenos Aires, también agrega: “Yo elijo full la arena, tomar sol y rostizarme. No hay problema, ya estoy quemada. Para ir a la playa hago como ella”.