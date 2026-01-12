Tendencias

Globos de Oro 2026: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Las celebridades cautivaron con propuestas originales y arriesgadas. Tres referentes del diseño observaron los conjuntos más elogiados y aquellos que no lograron convencer en la gran noche

Guardar
Las celebridades desplegaron una amplia
Las celebridades desplegaron una amplia variedad de estilos en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, y combinaron apuestas clásicas con elecciones polémicas

La alfombra roja de la 83ª edición de los premios Globos de Oro, en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, se transformó nuevamente en el escenario donde la moda y el espectáculo se cruzaron ante los ojos del mundo. El desfile de celebridades marcó el pulso de la noche, con elecciones de vestuario que oscilaron entre la sofisticación, el riesgo y la polémica.

Desde la mirada experta de Verónica de la Canal, Gabriel Lage y Marcelo Senra, la selección de looks reveló tanto aciertos como tropiezos. Los diseñadores destacaron los conjuntos que lograron imponer elegancia y personalidad, y también señalaron aquellos que no superaron las expectativas.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Globos de Oro 2026

Ariana Grande

Ariana Grande eligió el volumen
Ariana Grande eligió el volumen y los lazos para presentarse en la alfombra roja, lo que sumó un aire teatral que resaltó su presencia entre las estrellas

Ariana Grande apostó por el dramatismo con un vestido negro de gran volumen, corset entallado y lazos en los hombros. Para De la Canal, “ella siempre sabe cómo sorprender en una alfombra roja”.

La diseñadora consideró que el atuendo era “espectacular” y combinaba un estilo vaporoso con una textura moderna. “El corset y el volumen de la falda son impecables. Los lazos que cuelgan y hacen de mangas le dan una terminación romántica a tan dramático vestido”, agregó.

Jacob Elordi

Jacob Elordi combinó corbata y
Jacob Elordi combinó corbata y anteojos para actualizar el smoking

Jacob Elordi renovó el esmoquin tradicional con una versión cruzada de corte relajado, acompañado de corbata, en lugar de moño, y anteojos. Según Senra, “lleva una versión diferente de smoking: más largo, amplio en las piernas y angosto abajo. El conjunto se ve impecable y los anteojos suman un toque glamuroso”.

Snoop Dogg

Snoop Dogg se apartó del
Snoop Dogg se apartó del esmoquin tradicional y optó por un mix de terciopelo y raso

Snoop Dogg apostó a una mezcla de raso de seda y terciopelo. Lage opinó sobre su elección: “Una mezcla un poco rara. No está mal, pero no me agrada demasiado”.

Jenna Ortega

Jenna Ortega se animó a
Jenna Ortega se animó a una silueta poco convencional y flecos dramáticos con un vestido negro que desafió los códigos clásicos de la gala

Jenna Ortega eligió un diseño negro de espíritu futurista, destacado por su estructura rígida, aberturas estratégicas y detalles de flecos que aportaron movimiento. La elección fue celebrada por De la Canal, quien lo destacó como “perfecto”. “Ella sabe lo que es moda. Marca tendencia, tiene drama, es de vanguardia“, finalizó.

Ginnifer Goodwin

Ginnifer Goodwin apostó al brillo
Ginnifer Goodwin apostó al brillo discreto y la sofisticación con un vestido delicadamente bordado

Ginnifer Goodwin lució un vestido couture bordado con perlas y cristales sobre satén y tul. Lage celebró: “Magnífica. Muy sofisticado y elegante. Las costuras en caída estilizan y dan femineidad. Se puede estar extremadamente sensual sin mostrar nada. ¡Aplausos!”.

Audrey Nuna

Audrey Nuna impactó con un
Audrey Nuna impactó con un diseño de inspiración conceptual, donde el contraste blanco y negro y la silueta envolvente marcaron una estética inesperada

Audrey Nuna sorprendió con una elección experimental en blanco y negro de líneas envolventes, que priorizó el efecto visual. Senra observó que el diseño, lejos de resaltar su figura, buscó deliberadamente captar miradas con una propuesta más llamativa: “Da la impresión de estar envuelta como un paquete de regalo, en negro y blanco. El diseño es sobrio y hace desaparecer el cuerpo”.

Emma Stone

Emma Stone apareció con un
Emma Stone apareció con un conjunto de líneas geométricas y paleta suave, una combinación de texturas que propuso un giro inesperado entre los invitados

Emma Stone eligió una combinación en tonos suaves con top rígido y falda texturada, pero la estructura del conjunto no logró favorecer su silueta ni transmitir el impacto esperado para una noche de gala. De la Canal señaló que la actriz tuvo apariciones mucho más acertadas en otras alfombras rojas.

Julia Roberts

Julia Roberts reafirmó su estilo
Julia Roberts reafirmó su estilo elegante y atemporal con un modelo de líneas puras y un accesorio de alto impacto

Julia Roberts apostó por la elegancia clásica con mangas largas y escote profundo. Como detalle distintivo, sumó un collar largo con un colgante rojo en forma de frutilla. Esta joya aportó un toque original y colorido, lo que la convirtió en el foco de atención sobre la sobriedad del conjunto. Lage resaltó: “Siempre natural y sin excesos consigue destacarse. La joya que lleva como accesorio toma protagonismo”.

Paul Mescal

Paul Mescal eligió la sobriedad
Paul Mescal eligió la sobriedad y las líneas puras para su traje

Paul Mescal eligió un look de sastrería minimalista. Lage lo definió: “Sastrería depurada y contemporánea. Líneas limpias y textiles con pelo y camisas absolutamente puras. La elegancia está de nuevo. Absolutamente masculino y elegante”.

Amelia Gray

Amelia Gray optó por el
Amelia Gray optó por el efecto tornasol y un escote llamativo

Amelia Gray desfiló con un vestido largo de brillo metálico y escote recortado. De la Canal reconoció: “El diseño no es tan novedoso”.

Temas Relacionados

Golden Globes 2026Globos de OroRed carpetAlfombra rojaModaEstiloCineTelevisiónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Premios Globos de Oro 2026: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Figuras del cine y la televisión se encuentran en California para la esperada ceremonia. Tres diseñadores analizaron cada atuendo en diálogo con Infobae

Premios Globos de Oro 2026:

Hailey Bieber deslumbró con un vestido vintage en su regreso a las alfombras rojas

La modelo eligió un diseño de 2009 para su debut en la temporada de premiaciones

Hailey Bieber deslumbró con un

Rutinas, luz y horarios: los factores que más influyen en el descanso nocturno, según una experta

Hábitos respaldados por la ciencia, el impacto de dispositivos tecnológicos y el papel de ciertos suplementos fueron analizados por Stephanie Romiszewski en diálogo con The Times, que expuso cómo pequeños cambios al comenzar el día pueden marcar la diferencia en la calidad del sueño

Rutinas, luz y horarios: los

Científicos preparan el lanzamiento de un satélite para detectar exoplanetas: claves de una misión pionera

El dispositivo desarrollado por un equipo internacional y coordinado por la Universidad de Arizona se encuentra listo para iniciar un proyecto histórico

Científicos preparan el lanzamiento de

Confirman que la Antártida perdió hielo masivamente durante períodos cálidos similares al actual

Investigadores analizaron sedimentos recolectados en el mar de Amundsen y hallaron evidencia de episodios de retroceso de los glaciares antárticos

Confirman que la Antártida perdió
DEPORTES
Combinación entre dos caras nuevas

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

TELESHOW
Lucía Galán se emocionó al

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes