Globos de Oro 2026: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Las celebridades desplegaron una amplia variedad de estilos en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, y combinaron apuestas clásicas con elecciones polémicas

La alfombra roja de la 83ª edición de los premios Globos de Oro, en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, se transformó nuevamente en el escenario donde la moda y el espectáculo se cruzaron ante los ojos del mundo. El desfile de celebridades marcó el pulso de la noche, con elecciones de vestuario que oscilaron entre la sofisticación, el riesgo y la polémica.

Desde la mirada experta de Verónica de la Canal, Gabriel Lage y Marcelo Senra, la selección de looks reveló tanto aciertos como tropiezos. Los diseñadores destacaron los conjuntos que lograron imponer elegancia y personalidad, y también señalaron aquellos que no superaron las expectativas.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Globos de Oro 2026

Ariana Grande

Ariana Grande eligió el volumen y los lazos para presentarse en la alfombra roja, lo que sumó un aire teatral que resaltó su presencia entre las estrellas

Ariana Grande apostó por el dramatismo con un vestido negro de gran volumen, corset entallado y lazos en los hombros. Para De la Canal, “ella siempre sabe cómo sorprender en una alfombra roja”.

La diseñadora consideró que el atuendo era “espectacular” y combinaba un estilo vaporoso con una textura moderna. “El corset y el volumen de la falda son impecables. Los lazos que cuelgan y hacen de mangas le dan una terminación romántica a tan dramático vestido”, agregó.

Jacob Elordi

Jacob Elordi combinó corbata y anteojos para actualizar el smoking

Jacob Elordi renovó el esmoquin tradicional con una versión cruzada de corte relajado, acompañado de corbata, en lugar de moño, y anteojos. Según Senra, “lleva una versión diferente de smoking: más largo, amplio en las piernas y angosto abajo. El conjunto se ve impecable y los anteojos suman un toque glamuroso”.

Snoop Dogg

Snoop Dogg se apartó del esmoquin tradicional y optó por un mix de terciopelo y raso

Snoop Dogg apostó a una mezcla de raso de seda y terciopelo. Lage opinó sobre su elección: “Una mezcla un poco rara. No está mal, pero no me agrada demasiado”.

Jenna Ortega

Jenna Ortega se animó a una silueta poco convencional y flecos dramáticos con un vestido negro que desafió los códigos clásicos de la gala

Jenna Ortega eligió un diseño negro de espíritu futurista, destacado por su estructura rígida, aberturas estratégicas y detalles de flecos que aportaron movimiento. La elección fue celebrada por De la Canal, quien lo destacó como “perfecto”. “Ella sabe lo que es moda. Marca tendencia, tiene drama, es de vanguardia“, finalizó.

Ginnifer Goodwin

Ginnifer Goodwin apostó al brillo discreto y la sofisticación con un vestido delicadamente bordado

Ginnifer Goodwin lució un vestido couture bordado con perlas y cristales sobre satén y tul. Lage celebró: “Magnífica. Muy sofisticado y elegante. Las costuras en caída estilizan y dan femineidad. Se puede estar extremadamente sensual sin mostrar nada. ¡Aplausos!”.

Audrey Nuna

Audrey Nuna impactó con un diseño de inspiración conceptual, donde el contraste blanco y negro y la silueta envolvente marcaron una estética inesperada

Audrey Nuna sorprendió con una elección experimental en blanco y negro de líneas envolventes, que priorizó el efecto visual. Senra observó que el diseño, lejos de resaltar su figura, buscó deliberadamente captar miradas con una propuesta más llamativa: “Da la impresión de estar envuelta como un paquete de regalo, en negro y blanco. El diseño es sobrio y hace desaparecer el cuerpo”.

Emma Stone

Emma Stone apareció con un conjunto de líneas geométricas y paleta suave, una combinación de texturas que propuso un giro inesperado entre los invitados

Emma Stone eligió una combinación en tonos suaves con top rígido y falda texturada, pero la estructura del conjunto no logró favorecer su silueta ni transmitir el impacto esperado para una noche de gala. De la Canal señaló que la actriz tuvo apariciones mucho más acertadas en otras alfombras rojas.

Julia Roberts

Julia Roberts reafirmó su estilo elegante y atemporal con un modelo de líneas puras y un accesorio de alto impacto

Julia Roberts apostó por la elegancia clásica con mangas largas y escote profundo. Como detalle distintivo, sumó un collar largo con un colgante rojo en forma de frutilla. Esta joya aportó un toque original y colorido, lo que la convirtió en el foco de atención sobre la sobriedad del conjunto. Lage resaltó: “Siempre natural y sin excesos consigue destacarse. La joya que lleva como accesorio toma protagonismo”.

Paul Mescal

Paul Mescal eligió la sobriedad y las líneas puras para su traje

Paul Mescal eligió un look de sastrería minimalista. Lage lo definió: “Sastrería depurada y contemporánea. Líneas limpias y textiles con pelo y camisas absolutamente puras. La elegancia está de nuevo. Absolutamente masculino y elegante”.

Amelia Gray

Amelia Gray optó por el efecto tornasol y un escote llamativo

Amelia Gray desfiló con un vestido largo de brillo metálico y escote recortado. De la Canal reconoció: “El diseño no es tan novedoso”.