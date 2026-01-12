Cómo lucir el cabello en verano: guía de looks y cuidados esenciales

En verano, los cortes livianos y los peinados naturales ganan protagonismo, priorizando comodidad, frescura y facilidad para adaptarse a la playa y al calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano tiene reglas propias. El calor, la humedad, el sol y el mar cambian la manera en que vestimos y también cómo llevamos el pelo. No se trata solo de verse bien, sino de sentirse cómodo, fresco y auténtico.

Como estilista, lo veo todos los años: cuando suben las temperaturas, los clientes buscan cortes más livianos, peinados fáciles y estilos que funcionen incluso después de un chapuzón en el mar.

Esta temporada, las tendencias van en una dirección muy clara: menos rigidez, más naturalidad. El pelo se lleva con movimiento, textura real y sin estructuras forzadas. Los looks playeros ya no son “desprolijos” por descuido, sino relajados a propósito, pensados para acompañar la vida al aire libre.

Aquí, una mirada profesional sobre todo lo que es tendencia en cortes, peinados y looks de verano, tanto para mujeres como para hombres. Ideas reales, fáciles de adaptar y pensadas para disfrutar la playa sin pelearse con el espejo.

La filosofía del cabello en verano

El pelo suelto con ondas naturales es el look playero clásico, favoreciendo la textura real y el movimiento del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de hablar de cortes específicos, hay algo clave que siempre explico en el salón: el mejor look de verano es el que no exige esfuerzo constante.

El calor no combina con planchitas, secadores eternos ni productos pesados. Hoy la moda acompaña esta necesidad y propone estilos más orgánicos, que se acomoden solos, que se vean bien incluso con un poco de viento o humedad.

Las palabras que definen el verano son:

Frescura

Movimiento

Textura natural

Practicidad

Y eso se traduce directamente en cómo cortamos y peinamos el cabello.

Tendencias en cortes y peinados para mujeres

El bob playero se lleva corto, con puntas descontracturadas y líneas suaves (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. El bob playero: corto, fresco y con onda

El bob es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas del verano. Se lleva a la altura de la mandíbula o apenas más largo, con líneas suaves y puntas descontracturadas. Nada de cortes rígidos o geométricos: el bob actual respira libertad.

Lo mejor de este corte es su versatilidad. Funciona con:

Ondas naturales

Textura despeinada

Raya al medio o al costado

En la playa, se ve increíble cuando se deja secar al aire, con un poco de spray de sal marina. Es un corte que enmarca el rostro, estiliza el cuello y combina perfecto con looks livianos como vestidos sueltos, bikinis y camisas abiertas.

El bob playero admite raya al medio o al costado, adaptándose a diferentes rostros y permitiendo variedad de estilos con un mismo corte en verano – (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Long bob: el largo justo para el verano

Para quienes no quieren cortar demasiado, el long bob es la opción ideal. Llega a la altura de los hombros o apenas más abajo y se trabaja con capas largas y puntas livianas.

Es tendencia porque:

No da calor

Se puede atar fácilmente

Mantiene movimiento sin volumen excesivo

En verano, se usa con ondas suaves, efecto “recién salida del mar”. Un peinado que no se nota peinado, pero se ve moderno y canchero.

El corte shag destaca por sus capas desiguales y volumen controlado, adaptándose a cabellos ondulados y con movimiento– (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. El corte shag: actitud y frescura

El shag volvió hace algunas temporadas y este verano se consolida. Capas desiguales, volumen controlado y una estética relajada que funciona muy bien con el clima cálido.

El shag es ideal para mujeres que:

Tienen pelo ondulado o con movimiento

Buscan un look con personalidad

Quieren un corte que se acomode solo

Con flequillo largo o cortina, el shag aporta un aire juvenil y fresco. En la playa, solo necesita un poco de crema liviana para definir textura.

Los flequillos veraniegos se usan largos, abiertos o desfilados (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Flequillos veraniegos

El flequillo también es tendencia en verano, pero no cualquier flequillo. Se llevan:

Flequillos largos

Flequillos abiertos

Flequillos desfilados

La clave es que no sean pesados ni rectos, para evitar incomodidad con el calor y la humedad. Bien trabajados, aportan estilo sin exigir mantenimiento constante.

Las ondas naturales realzan el movimiento y la textura del cabello, logrando un peinado fresco y relajado que se adapta al clima y la vida de playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Peinados playeros femeninos

En cuanto a peinados, la comodidad manda. Los favoritos del verano son:

Trenzas relajadas: Trenza clásica, espiga, trenzas laterales o combinadas. Mantienen el pelo controlado y resisten viento y sol. Cuanto más sueltas, mejor.

Colas bajas desarmadas: Nada tirante. Se llevan con mechones sueltos y textura natural.

Moños bajos informales: Perfectos para tardes largas de playa. Desarmados, sin rigidez, con un aire espontáneo.

Pelo suelto con ondas naturales: El clásico look playero que nunca falla. Realzar lo natural es la consigna.

Tendencias en cortes y peinados para hombres

Los cortes cortos masculinos se actualizan con laterales limpios y parte superior texturizada, sin uso de gel duro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello masculino también vive una transformación en verano. Atrás quedó la idea de cortes extremadamente prolijos. Hoy se busca naturalidad, frescura y movimiento, incluso en los estilos más cortos.

6. Largo medio con textura

Uno de los grandes protagonistas del verano masculino es el largo medio. Cabello que llega a las orejas o la nuca, trabajado con capas suaves y textura natural.

Este estilo funciona muy bien en la playa porque:

Se acomoda solo

Acepta el viento y la humedad

Tiene un aire relajado y moderno

Ideal para hombres con pelo lacio u ondulado que quieren un look fresco sin rigidez.

El largo medio masculino es una opción fresca y relajada para el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Cortes cortos con parte superior texturizada

Los cortes cortos siguen vigentes, pero con un giro. Laterales más limpios y una parte superior con un poco más de largo, trabajada con tijera para lograr movimiento.

Nada de gel duro. Se peina con los dedos y productos livianos. Es práctico, fresco y muy versátil.

8. Buzz cut actualizado

El buzz cut es un aliado del verano, pero hoy se lleva con detalles:

Degradados suaves

Un poco más de largo arriba

Transiciones naturales

Es ideal para quienes buscan cero mantenimiento y máxima frescura, especialmente para días de playa intensa.

Las ondas naturales y el efecto despeinado son tendencia en cabellos masculinos, aprovechando la textura real (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Ondas naturales y efecto despeinado

Los hombres con pelo ondulado tienen ventaja en verano. Dejar crecer un poco y potenciar esa textura natural es tendencia absoluta.

Un poco de crema liviana o spray de sal ayuda a controlar el frizz sin perder movimiento. El resultado es un look playero auténtico, sin esfuerzo.

10. Flequillo masculino y curtain bangs. El flequillo masculino vuelve con fuerza, sobre todo el estilo abierto al medio. Aporta un aire moderno y relajado, ideal para looks de verano. Funciona mejor en cabellos de largo medio y se adapta muy bien al clima cálido.

Looks playeros: el cabello como parte del estilo

El corte shag es ideal para cabellos con rulos, resalta el volumen natural y facilita el peinado sin necesidad de herramientas ni productos pesados en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello no vive aislado. En verano, se integra al look completo. Algunos consejos clave:

Mejor usar menos productos

Texturas reales, no forzadas

Accesorios simples: gorras, pañuelos, bandanas

Aceptar el movimiento y el viento

El look playero no busca perfección. Busca actitud y naturalidad.

Cuidados esenciales

Lavarse el pelo después de cada baño en el mar elimina restos de sal y previene el daño, manteniendo la salud y el brillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sol y el mar son increíbles, pero también pueden dañar el cabello. Para mantenerlo sano:

Usar protectores solares capilares

Enjuagar el pelo después del mar

Elegir productos nutritivos y livianos

Evitar el calor excesivo de herramientas

Hidratar una o dos veces por semana

Un cabello sano siempre se ve mejor, incluso en su versión más natural.

El verdadero estilo del verano

Los protectores solares capilares, el enjuague tras el mar y la hidratación semanal cuidan el cabello del sol y el agua salada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este verano, la moda capilar nos invita a soltarnos un poco. A dejar que el pelo se mueva, que respire y acompañe el ritmo de los días largos, la arena y el mar.

No se trata de seguir una tendencia al pie de la letra, sino de encontrar un corte y un peinado que funcionen con tu vida real. Cuando el cabello es cómodo, el estilo aparece solo.

Como estilista, mi consejo es simple: elegí un look que te permita disfrutar del verano sin preocuparte demasiado. Lo demás, viene solo.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.