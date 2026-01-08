Secretos del arte capilar en el antiguo Egipto: pelucas rituales, poética erótica y el poder oculto tras cada hebra

Las pelucas en el antiguo Egipto simbolizaban estatus social, protección y belleza, con técnicas artesanales sofisticadas desde el 3.400 a.C - templo iluminado por antorchas. La ambientación evoca el esplendor y misterio del antiguo Egipto, resaltando la riqueza cultural y visual de la civilización faraónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el antiguo Egipto, el cabello y las pelucas desempeñaban un papel central en la vida cotidiana y simbolizaban aspectos sociales, estéticos y eróticos. Tanto hombres como mujeres de diversas clases sociales cuidaban su pelo por razones de higiene, distinción y belleza. Desde tiempos antiguos, las técnicas de arreglo personal y el uso de pelucas reflejaron un deseo de identidad y diferenciación que marcaba la vida diaria en la civilización del Nilo.

El clima extremo llevó a muchos egipcios a afeitarse la cabeza para mantenerse frescos y prevenir plagas, en especial los piojos. Las investigaciones de Joann Fletcher, recogidas por Historia National Geographic, indican que cubrir la cabeza con pelucas ofrecía protección contra el sol y los insectos. Además, permitía explorar peinados elaborados y ornamentos, consolidando a la peluca como símbolo de autoexpresión.

“El cabello humano era de suma importancia… era un medio de autoexpresión”, afirmó Fletcher en declaraciones a la publicación. Las pelucas y extensiones de cabello evidenciaron la sofisticación egipcia desde el 3.400 a.C., según pruebas arqueológicas. En talleres especializados, se utilizaba principalmente cabello humano recolectado o adquirido, junto con herramientas como horquillas, peines y utensilios de bronce para crear diseños distintivos.

Fletcher explicó que la cera de abejas y la resina servían como adhesivos para fijar mechones o trenzas, técnica documentada en cuerpos hallados en yacimientos egipcios. Algunas pelucas incorporaban fibras de palmera datilera para aumentar el volumen, mientras estilos como las trenzas y el cabello ondulado eran frecuentes en mujeres, influenciados por figuras como Meryt-Amón y Hatnefer.

Talleres especializados utilizaban cabello humano, cera de abejas y fibras vegetales para crear pelucas únicas e identificaban a cada grupo social y género - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgos arqueológicos en Deir el-Medina y el Valle de las Momias Doradas muestran la calidad de estos trabajos. Ejemplos citados por Historia National Geographic incluyen la peluca hallada en la tumba de Merit, formada por centenares de trenzas rizadas, y cajas diseñadas para guardar extensiones, destinadas incluso al “más allá”.

Respecto a tintes y remedios capilares, la henna era el producto más utilizado para cambiar el color del cabello o cubrir canas. Este tinte ofrecía tonos rojizos y castaños, y su uso está documentado tanto en vida como en momias con cabellos teñidos. Además, remedios preservados en textos como el Papiro Ebers describen fórmulas a base de grasas animales para tratar la alopecia, aunque la eficacia no está comprobada.

El simbolismo y el matiz erótico del peinado fueron destacados por la Universidad Autónoma de Madrid. Los poemas amorosos egipcios presentaban el cabello como instrumento de seducción y portador de deseo. Un texto citado por la revista ilustra cómo una joven, presa de excitación, acudía apresurada a su amado con el pelo a medio trenzar: “Mi corazón pensó en mi amor por ti cuando la mitad de mi pelo estaba trenzado…”.

Otro poema representa el cabello impregnado de bálsamo en preparación para el encuentro amoroso, y pasajes como “ella me atrapa con su pelo, ella me enreda con su collar…” refuerzan el papel del cabello en el juego amoroso y en el ejercicio del poder femenino.

El clima extremo y la preocupación por la higiene impulsaron a los egipcios a afeitarse la cabeza y usar pelucas para evitar plagas y protegerse del sol - (Wellcome Library, Londres/Creative Commons)

Relatos míticos, como el Cuento de los Dos Hermanos o la leyenda de la trenza de Hathor, extienden el significado del cabello al ámbito ritual y sagrado.

Las acciones de “ponerse la peluca” o “soltar las trenzas” se interpretan tanto de forma literal como metafórica, asociándose a la sexualidad, la fertilidad y el luto. Episodios con Hathor o Isis reflejan cómo el cabello simbolizaba pasado, duelo y transformación.

Las formas y estilos variaban según edad, género o estatus social. Durante el Reino Antiguo, las mujeres de la nobleza lucían peinados cuadrados, tripartitos y “hathóricos”, caracterizados por mechones y ondulados abundantes que denotaban prestigio. Los hombres preferían el cabello corto y rizado, aunque en la élite cortesana se documentan melenas largas y complejas, a menudo asociadas a cargos o funciones religiosas.

Accesorios como conos perfumados, empleados durante banquetes, eran utilizados por hombres y mujeres para aromatizar sus pelucas. El uso de trenzas y extensiones también permitía disimular la fragilidad capilar, una problemática común según los textos de la época.

Relatos míticos y rituales, como la leyenda de la trenza de Hathor, asociaban el cabello a la sexualidad, la fertilidad, el duelo y la transformación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva de género y el aspecto erótico aparecen reflejados en la literatura e iconografía. El peinado femenino se vinculaba al cortejo, la fertilidad y el control de la imagen pública. Fragmentos como el de la mujer que ordena: “¡Desata tus trenzas! ¡Ponte tu peluca!”, aluden al dominio personal sobre el deseo y al papel del peinado en la seducción y la honra.

La diversidad étnica y cultural del antiguo Egipto se expresaba en una gran variedad de estilos y pelucas. Los egipcios identificaban a los nubios por sus peinados rizados y la famosa “peluca Nubia”, popular en el Reino Nuevo y la Dinastía XXV.

Los libios se distinguían por largas cabelleras y trenzas laterales, mientras que los sirios llevaban cabello liso sujeto con cintas. En la infancia, la llamada “trenza de la juventud” —un mechón lateral— representaba inocencia y vínculo con lo divino, según el estudio de la institución española.

Más allá de los poemas, el cabello egipcio fue mucho más que una cuestión estética: constituyó un arte cargado de simbolismo, capaz de expresar identidad, distinción social y emociones, y de perdurar como testimonio de creatividad y significado a lo largo de la historia.