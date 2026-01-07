Receta de calabacines con atún, rápida y fácil

La receta de calabacines con atún combina ingredientes mediterráneos para ofrecer una opción rápida, ligera y saludable para cualquier comida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calabacines con atún son una opción deliciosa, saludable y sumamente práctica para quienes buscan una comida ligera, completa y que se resuelve en poco tiempo. Imagina llegar cansado del trabajo y, en menos de media hora, tener un plato sabroso, jugoso y nutritivo en la mesa. Este clásico de la cocina mediterránea es ideal tanto para el almuerzo como para una cena liviana, y suele conquistar hasta a quienes no son fanáticos de las verduras.

Este plato tiene raíces mediterráneas, especialmente en España e Italia, donde los calabacines y el atún son ingredientes cotidianos. Tradicionalmente, se preparan como relleno de calabacines cortados a lo largo o en mitades, y se gratinan con un poco de queso. Son famosos en la temporada de verano, cuando los calabacines están en su mejor momento. Además, admiten variaciones: puedes agregarle huevo duro, maíz, tomate o hasta un toque de orégano, y acompañan perfectamente a una ensalada fresca o un arroz blanco.

Receta de calabacines con atún

La elaboración de los calabacines con atún se inicia lavando y cortando los calabacines a lo largo, retirando con cuidado la pulpa central. Esta pulpa se pica y se saltea junto a cebolla y ajo, para luego mezclarse con atún escurrido y condimentar al gusto. Una vez lista la mezcla, se utiliza para rellenar las mitades de calabacín, que se cubren con queso rallado y se gratinan en el horno hasta dorar. El resultado es un plato jugoso, con el característico sabor del atún y la suavidad del calabacín, ideal para una comida rápida, sana y sin complicaciones.

Esta receta no requiere técnicas avanzadas, por lo que resulta accesible para cualquier persona, incluso sin experiencia previa en la cocina. Es una excelente opción para incorporar vegetales y proteínas de calidad en la alimentación diaria.

El plato de calabacines rellenos con atún rinde dos porciones como principal o cuatro como entrada, ideal para variar menús semanales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 30 a 35 minutos, distribuido de la siguiente manera:

Preparación de ingredientes: 10 minutos.

Salteado y elaboración del relleno: 10 minutos.

Horneado y gratinado: 10-15 minutos.

Ingredientes

2 calabacines medianos

2 latas de atún al natural escurrido (aproximadamente 320 g en total)

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

50 g de queso rallado (mozzarella, parmesano o similar)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Cómo hacer calabacines con atún, paso a paso

Lavar los calabacines y cortarlos a lo largo. Con una cuchara, retirar la pulpa central, dejando un borde de medio centímetro para conservar la estructura. Picar la pulpa de los calabacines en trozos pequeños. Pelar y picar finamente la cebolla y el ajo. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el ajo hasta que se vuelvan transparentes. Incorporar la pulpa de calabacín y cocinar durante 5 minutos, removiendo para que se ablande y pierda agua. Añadir el atún desmenuzado, salpimentar y agregar orégano si se desea. Cocinar dos minutos más y retirar del fuego. Rellenar las mitades de calabacín con la mezcla de atún y verduras. Espolvorear el queso rallado sobre cada mitad. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que los calabacines estén tiernos y el queso gratinado. Servir caliente, solo o acompañado de ensalada fresca o arroz blanco.

Cada porción de calabacines con atún aporta aproximadamente 260 calorías y 26 gramos de proteínas, resaltando su valor nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 porciones como plato principal, o 4 porciones si se sirve como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 260

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 11 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera durante un máximo de 3 días, almacenada en un recipiente bien cerrado. Se recomienda recalentar antes de consumir.