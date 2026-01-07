Tendencias

Receta de calabacines con atún, rápida y fácil

Un clásico veraniego se reinventa en la cocina cotidiana. Sabor, rapidez y un toque de ingenio en cada mezcla. Los pequeños trucos que hacen la diferencia en el resultado final

La receta de calabacines con atún combina ingredientes mediterráneos para ofrecer una opción rápida, ligera y saludable para cualquier comida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calabacines con atún son una opción deliciosa, saludable y sumamente práctica para quienes buscan una comida ligera, completa y que se resuelve en poco tiempo. Imagina llegar cansado del trabajo y, en menos de media hora, tener un plato sabroso, jugoso y nutritivo en la mesa. Este clásico de la cocina mediterránea es ideal tanto para el almuerzo como para una cena liviana, y suele conquistar hasta a quienes no son fanáticos de las verduras.

Este plato tiene raíces mediterráneas, especialmente en España e Italia, donde los calabacines y el atún son ingredientes cotidianos. Tradicionalmente, se preparan como relleno de calabacines cortados a lo largo o en mitades, y se gratinan con un poco de queso. Son famosos en la temporada de verano, cuando los calabacines están en su mejor momento. Además, admiten variaciones: puedes agregarle huevo duro, maíz, tomate o hasta un toque de orégano, y acompañan perfectamente a una ensalada fresca o un arroz blanco.

Receta de calabacines con atún

La elaboración de los calabacines con atún se inicia lavando y cortando los calabacines a lo largo, retirando con cuidado la pulpa central. Esta pulpa se pica y se saltea junto a cebolla y ajo, para luego mezclarse con atún escurrido y condimentar al gusto. Una vez lista la mezcla, se utiliza para rellenar las mitades de calabacín, que se cubren con queso rallado y se gratinan en el horno hasta dorar. El resultado es un plato jugoso, con el característico sabor del atún y la suavidad del calabacín, ideal para una comida rápida, sana y sin complicaciones.

Esta receta no requiere técnicas avanzadas, por lo que resulta accesible para cualquier persona, incluso sin experiencia previa en la cocina. Es una excelente opción para incorporar vegetales y proteínas de calidad en la alimentación diaria.

El plato de calabacines rellenos con atún rinde dos porciones como principal o cuatro como entrada, ideal para variar menús semanales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 30 a 35 minutos, distribuido de la siguiente manera:

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos.
  • Salteado y elaboración del relleno: 10 minutos.
  • Horneado y gratinado: 10-15 minutos.

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos
  • 2 latas de atún al natural escurrido (aproximadamente 320 g en total)
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 g de queso rallado (mozzarella, parmesano o similar)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Cómo hacer calabacines con atún, paso a paso

  1. Lavar los calabacines y cortarlos a lo largo. Con una cuchara, retirar la pulpa central, dejando un borde de medio centímetro para conservar la estructura.
  2. Picar la pulpa de los calabacines en trozos pequeños.
  3. Pelar y picar finamente la cebolla y el ajo.
  4. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el ajo hasta que se vuelvan transparentes.
  5. Incorporar la pulpa de calabacín y cocinar durante 5 minutos, removiendo para que se ablande y pierda agua.
  6. Añadir el atún desmenuzado, salpimentar y agregar orégano si se desea. Cocinar dos minutos más y retirar del fuego.
  7. Rellenar las mitades de calabacín con la mezcla de atún y verduras.
  8. Espolvorear el queso rallado sobre cada mitad.
  9. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 10-15 minutos, hasta que los calabacines estén tiernos y el queso gratinado.
  10. Servir caliente, solo o acompañado de ensalada fresca o arroz blanco.
Cada porción de calabacines con atún aporta aproximadamente 260 calorías y 26 gramos de proteínas, resaltando su valor nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 porciones como plato principal, o 4 porciones si se sirve como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 13 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 11 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación puede conservarse en la heladera durante un máximo de 3 días, almacenada en un recipiente bien cerrado. Se recomienda recalentar antes de consumir.

