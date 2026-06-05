Mensajes o cara a cara: cuál es la mejor forma de resolver conflictos de pareja según un estudio

La ciencia sobre discutir por WhatsApp, videollamada o cara a cara concluyó que ningún canal de comunicación fue superior en los conflictos de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde los conflictos de pareja se trasladan cada vez más a la pantalla, un equipo de psicólogos encabezado por la profesora Marie-Ève Daspe de la Universidad de Montreal analizó si discutir por WhatsApp, videollamada o cara a cara modifica el resultado del desacuerdo.

De acuerdo con una revisión sistemática publicada en el Journal of Social and Personal Relationships, el examen de 15 estudios concluyó que ningún canal de comunicación fue consistentemente superior: la eficacia dependió del contexto y de diferencias individuales.

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La revisión indicó que no existió una vía universalmente mejor, ni presencial ni digital. Las parejas alcanzaron niveles similares de satisfacción y entendimiento tanto en intercambios mediado por tecnología como en conversaciones en persona, aunque cada modalidad presentó ventajas y limitaciones según las preferencias y características del vínculo.

La revisión sistemática del Journal of Social and Personal Relationships analizó 15 estudios sobre comunicación digital y presencial en vínculos amorosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Daspe evaluó investigaciones realizadas mayoritariamente en Estados Unidos entre 2007 y 2024, con comparaciones entre discusiones cara a cara y otras por texto, videollamada, llamadas telefónicas o correo electrónico.

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Comparación entre comunicación digital y cara a cara en parejas

La comparación entre ambas modalidades incluyó datos experimentales y encuestas sobre el manejo de conflictos en relaciones amorosas. De acuerdo con el artículo, algunos estudios mostraron que hablar cara a cara favoreció conductas más constructivas. Daspe lo explicó así: “Las personas captan una gama de señales no verbales que juegan un papel importante en la comunicación emocional”.

Otros estudios, sin embargo, no detectaron diferencias entre medios en términos de resolución, satisfacción o emociones experimentadas durante la discusión.

Incluso, algunos experimentos reportaron mayor percepción de cierre y más disculpas en la modalidad digital, sobre todo entre mujeres y en parejas con baja satisfacción relacional. Esto sugirió que la forma de comunicación pudo adaptarse de manera flexible a las necesidades de cada pareja.

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Discutir cara a cara favoreció en algunos estudios conductas más constructivas porque permitió captar señales no verbales en la comunicación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión mostró que el contexto, el tipo de conflicto y las preferencias personales hicieron que un canal resultara más apropiado que otro. Según el grupo de la Universidad de Montreal, en la vida cotidiana fue habitual emplear ambos: una discusión pudo empezar por mensaje y continuar en persona, lo que indicó que un enfoque multimodal reflejó mejor la realidad de las relaciones actuales.

Ventajas y limitaciones de discutir por medios digitales

Según los especialistas, la comunicación digital ofreció ventajas como permitir la reflexión antes de responder, editar mensajes y evitar respuestas impulsivas, lo que pudo ayudar al autocontrol emocional. Además, la distancia que brindaron los textos o correos electrónicos facilitó abordar temas delicados sin la presión del contacto presencial.

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Sin embargo, la ausencia de matices vocales, gestos o contacto físico derivó en mensajes ambiguos. Los retrasos en la respuesta se percibieron como rechazo, y los textos cortos resultaron fríos. Daspe lo resumió así: la falta de señales contextuales “puede dar margen a interpretaciones diversas”.

La modalidad digital mostró ventajas en los conflictos de pareja al dar tiempo para reflexionar, editar mensajes y evitar respuestas impulsivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, discutir en persona permitió captar matices, ajustar reacciones y manifestar afecto de manera inmediata. Las teorías sobre la riqueza y sincronía de los canales sostuvieron que medios como la videollamada o el encuentro directo se adaptaron mejor a contenidos emocionales complejos.

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El análisis también identificó patrones: los hombres tendieron a disculparse más en persona, mientras que las mujeres lo hicieron por mensajes. Además, en parejas satisfechas los conflictos digitales se relacionaron con más distanciamiento y menos intentos de reparación; en relaciones insatisfechas, las discusiones por medios digitales generaron más disculpas o gestos de reconciliación.

El peso del estilo de apego y otros factores personales

Uno de los aportes del trabajo de Daspe y su equipo fue la identificación de factores individuales y relacionales que influyeron en cómo se vivió el conflicto según el canal elegido. El estilo de apego, la autoestima y el grado de satisfacción en la relación afectaron tanto la percepción como el resultado del intercambio.

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Personas con apego evitativo, menos cómodas con la cercanía emocional, solieron preferir resolver diferencias por vía digital. Según la revisión, esta modalidad les dio tiempo y espacio para reflexionar y redujo la exposición a emociones intensas. Quienes tuvieron baja autoestima experimentaron menor satisfacción al emplear medios digitales, quizá porque interpretaron la ambigüedad o la espera de modo negativo.

La satisfacción dentro de la pareja también intervino: parejas satisfechas valoraron más la comunicación cara a cara, mientras que las menos satisfechas recurrieron a más intentos de reparación mediante canales digitales.

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Retos metodológicos y ejes para la investigación futura

El estudio subrayó obstáculos metodológicos en este ámbito. El grupo de la Universidad de Montreal destacó que parte de la variedad en los resultados respondió a diferencias en cómo se definieron y agruparon los canales digitales: algunos estudios los consideraron un bloque y otros los distinguieron, además de emplear distintos diseños de experimentación.

8 de los 15 estudios emplearon encuestas retrospectivas sobre conflictos pasados, mientras que 7 recurrieron a experimentos controlados con parejas que discutieron en tiempo real. La representatividad limitada de las muestras, así como el predominio de participantes con relaciones funcionales, limitó la generalización a contextos donde el conflicto fue más intenso.

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El estilo de apego, la autoestima y la satisfacción en la relación influyeron en cómo cada pareja vivió una discusión digital o cara a cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del Journal of Social and Personal Relationships sugirieron que la investigación futura debería determinar qué tipos de conflicto o dinámicas relacionales favorecieron cada canal y explorar cómo se integraron ambos a lo largo del proceso de discusión.

También recomendaron analizar cómo evolucionaron las actitudes hacia la tecnología a medida que su uso se hizo más habitual.

El equipo aconsejó considerar tanto la naturaleza específica de cada conflicto como las preferencias personales al elegir el canal, y remarcó la importancia de investigar cómo el desarrollo de nuevas herramientas digitales podría modificar patrones de comunicación y resolución.

Inteligencia artificial y el futuro de la comunicación en parejas

El surgimiento de la inteligencia artificial (IA) incorporó nuevos interrogantes sobre la autenticidad y la calidad del diálogo romántico. El informe señaló que cada vez fue más común que las personas utilizaran asistentes virtuales para redactar o mejorar mensajes sensibles dirigidos a la pareja.

Aunque un mensaje generado por IA pudo percibirse como más claro o empático, persistió la inquietud sobre la autenticidad y el esfuerzo personal en la comunicación.

La inteligencia artificial abrió dudas sobre la autenticidad de los mensajes de pareja y sobre su impacto en la sinceridad y la conexión emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo liderado por Daspe advirtió que una dependencia creciente de herramientas automatizadas pudo restar espontaneidad y autonomía en la gestión de desacuerdos, lo que pudo debilitar la conexión emocional.

Los investigadores subrayaron la necesidad de explorar empíricamente el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones de pareja, en particular en torno a la percepción de sinceridad y dedicación.

El protagonismo de las tecnologías digitales en los vínculos románticos actuales invitó a rediseñar las estrategias que buscaron promover la salud relacional, con una mirada más profunda sobre cómo la comunicación mediada por tecnología influyó en la regulación de los conflictos y en la calidad de la relación.