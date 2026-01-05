Tendencias

Receta de pollo al limón en el horno, rápida y fácil

Una preparación breve y fácil permite obtener un plato con carne tierna y sabor equilibrado, adaptable a distintas guarniciones y adecuado para aprovechar ingredientes frescos de manera práctica y económica

La receta de pollo al
La receta de pollo al limón al horno reúne ingredientes simples y pasos rápidos para una comida saludable y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo al limón al horno, rápido y fácil, es una receta ideal para quienes buscan una comida sabrosa y sin complicaciones. Combina la textura del pollo con el toque fresco y aromático del limón, logrando un plato principal que se prepara en pocos pasos y con ingredientes accesibles. Perfecto para cualquier día de la semana, es una opción saludable y versátil que se adapta a diferentes acompañamientos, como papas al horno, ensaladas o arroz blanco.

El pollo al limón tiene una historia ligada a la necesidad de aprovechar ingredientes frescos y económicos, logrando un resultado sabroso con muy poco esfuerzo. Es un plato que se disfruta todo el año, pero que en verano brilla aún más gracias a la frescura del limón, que realza y potencia el sabor de la carne de ave. Sus variaciones son infinitas: algunos suman hierbas frescas como el tomillo o el romero, otros añaden un toque de ajo o un chorrito de vino blanco. Lo cierto es que es una receta versátil, ideal para acompañar con papas al horno, ensaladas frescas o incluso un arroz blanco bien suelto.

Receta de pollo al limón al horno

La receta de pollo al limón al horno se destaca por su sencillez y velocidad. Simplemente se marina el pollo con jugo de limón fresco, sal, pimienta y algunas hierbas aromáticas, para luego llevarlo directamente al horno hasta que esté cocido y dorado. El limón, con su acidez natural, ayuda a mantener la carne tierna y jugosa, a la vez que le aporta un sabor refrescante y ligero.

Es una preparación que no requiere pasos complicados ni técnicas avanzadas. Se puede utilizar pollo entero trozado, muslos, patas, pechugas o la parte que prefieras. El secreto está en no escatimar con el limón y en dejar que el horno haga su magia, logrando una piel crocante y un interior suave.

Tiempo de preparación

Esta receta rápida y fácil de pollo al limón al horno lleva aproximadamente 45 minutos en total:

  • Preparación de ingredientes y marinado: 10 minutos
  • Cocción en horno: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo trozado (aproximadamente 1,5 kg) o 6 presas de pollo (muslos, pechugas, etc.)
  • 2 limones grandes (jugo y ralladura)
  • 4 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 ramita de romero fresco (opcional)
  • 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • ½ taza de vino blanco seco (opcional)

Cómo hacer pollo al limón al horno, paso a paso

  • Precalentar el horno a 200°C (fuerte).
  • Colocar las presas de pollo en una fuente para horno.
  • En un bol, mezclar el jugo y la ralladura de los limones, el ajo picado, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las hierbas frescas (si se usan). Si gusta, añadir el pimentón y el vino blanco.
  • Verter esta mezcla sobre el pollo, asegurándose de que todas las piezas queden bien cubiertas.
  • Si se dispone de tiempo, dejar marinar 10 minutos (opcional, pero aporta más sabor).
  • Llevar al horno y cocinar durante unos 35 minutos, rociando con el jugo de la bandeja a mitad de cocción para mantener el pollo húmedo.
  • Cuando el pollo esté dorado y cocido por dentro, retirar del horno y servir inmediatamente, acompañado del jugo de cocción y la guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, esta receta de pollo al limón al horno rinde 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño de las presas y el acompañamiento elegido.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pollo al limón al horno contiene aproximadamente:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 17 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 3 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 39 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al limón al horno se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapado y refrigerado. Para recalentarlo, se recomienda hacerlo en horno bajo o en microondas, añadiendo un poco de jugo de limón o caldo para que no se reseque.

