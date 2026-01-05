Receta de pollo al limón en el horno, rápida y fácil

La receta de pollo al limón al horno reúne ingredientes simples y pasos rápidos para una comida saludable y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo al limón al horno, rápido y fácil, es una receta ideal para quienes buscan una comida sabrosa y sin complicaciones. Combina la textura del pollo con el toque fresco y aromático del limón, logrando un plato principal que se prepara en pocos pasos y con ingredientes accesibles. Perfecto para cualquier día de la semana, es una opción saludable y versátil que se adapta a diferentes acompañamientos, como papas al horno, ensaladas o arroz blanco.

El pollo al limón tiene una historia ligada a la necesidad de aprovechar ingredientes frescos y económicos, logrando un resultado sabroso con muy poco esfuerzo. Es un plato que se disfruta todo el año, pero que en verano brilla aún más gracias a la frescura del limón, que realza y potencia el sabor de la carne de ave. Sus variaciones son infinitas: algunos suman hierbas frescas como el tomillo o el romero, otros añaden un toque de ajo o un chorrito de vino blanco. Lo cierto es que es una receta versátil, ideal para acompañar con papas al horno, ensaladas frescas o incluso un arroz blanco bien suelto.

Receta de pollo al limón al horno

La receta de pollo al limón al horno se destaca por su sencillez y velocidad. Simplemente se marina el pollo con jugo de limón fresco, sal, pimienta y algunas hierbas aromáticas, para luego llevarlo directamente al horno hasta que esté cocido y dorado. El limón, con su acidez natural, ayuda a mantener la carne tierna y jugosa, a la vez que le aporta un sabor refrescante y ligero.

Es una preparación que no requiere pasos complicados ni técnicas avanzadas. Se puede utilizar pollo entero trozado, muslos, patas, pechugas o la parte que prefieras. El secreto está en no escatimar con el limón y en dejar que el horno haga su magia, logrando una piel crocante y un interior suave.

Tiempo de preparación

Esta receta rápida y fácil de pollo al limón al horno lleva aproximadamente 45 minutos en total:

Preparación de ingredientes y marinado: 10 minutos

Cocción en horno: 35 minutos

Ingredientes

1 pollo trozado (aproximadamente 1,5 kg) o 6 presas de pollo (muslos, pechugas, etc.)

2 limones grandes (jugo y ralladura)

4 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

1 ramita de romero fresco (opcional)

1 ramita de tomillo fresco (opcional)

1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)

½ taza de vino blanco seco (opcional)

Cómo hacer pollo al limón al horno, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C (fuerte).

Colocar las presas de pollo en una fuente para horno.

En un bol, mezclar el jugo y la ralladura de los limones, el ajo picado, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las hierbas frescas (si se usan). Si gusta, añadir el pimentón y el vino blanco.

Verter esta mezcla sobre el pollo, asegurándose de que todas las piezas queden bien cubiertas.

Si se dispone de tiempo, dejar marinar 10 minutos (opcional, pero aporta más sabor).

Llevar al horno y cocinar durante unos 35 minutos, rociando con el jugo de la bandeja a mitad de cocción para mantener el pollo húmedo.

Cuando el pollo esté dorado y cocido por dentro, retirar del horno y servir inmediatamente, acompañado del jugo de cocción y la guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, esta receta de pollo al limón al horno rinde 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño de las presas y el acompañamiento elegido.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pollo al limón al horno contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 17 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 3 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 39 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al limón al horno se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapado y refrigerado. Para recalentarlo, se recomienda hacerlo en horno bajo o en microondas, añadiendo un poco de jugo de limón o caldo para que no se reseque.