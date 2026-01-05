Receta de pollo al limón en el horno, rápida y fácil

El pollo al limón al horno, rápido y fácil, es una receta ideal para quienes buscan una comida sabrosa y sin complicaciones. Combina la textura del pollo con el toque fresco y aromático del limón, logrando un plato principal que se prepara en pocos pasos y con ingredientes accesibles. Perfecto para cualquier día de la semana, es una opción saludable y versátil que se adapta a diferentes acompañamientos, como papas al horno, ensaladas o arroz blanco.
El pollo al limón tiene una historia ligada a la necesidad de aprovechar ingredientes frescos y económicos, logrando un resultado sabroso con muy poco esfuerzo. Es un plato que se disfruta todo el año, pero que en verano brilla aún más gracias a la frescura del limón, que realza y potencia el sabor de la carne de ave. Sus variaciones son infinitas: algunos suman hierbas frescas como el tomillo o el romero, otros añaden un toque de ajo o un chorrito de vino blanco. Lo cierto es que es una receta versátil, ideal para acompañar con papas al horno, ensaladas frescas o incluso un arroz blanco bien suelto.
Receta de pollo al limón al horno
La receta de pollo al limón al horno se destaca por su sencillez y velocidad. Simplemente se marina el pollo con jugo de limón fresco, sal, pimienta y algunas hierbas aromáticas, para luego llevarlo directamente al horno hasta que esté cocido y dorado. El limón, con su acidez natural, ayuda a mantener la carne tierna y jugosa, a la vez que le aporta un sabor refrescante y ligero.
Es una preparación que no requiere pasos complicados ni técnicas avanzadas. Se puede utilizar pollo entero trozado, muslos, patas, pechugas o la parte que prefieras. El secreto está en no escatimar con el limón y en dejar que el horno haga su magia, logrando una piel crocante y un interior suave.
Tiempo de preparación
Esta receta rápida y fácil de pollo al limón al horno lleva aproximadamente 45 minutos en total:
- Preparación de ingredientes y marinado: 10 minutos
- Cocción en horno: 35 minutos
Ingredientes
- 1 pollo trozado (aproximadamente 1,5 kg) o 6 presas de pollo (muslos, pechugas, etc.)
- 2 limones grandes (jugo y ralladura)
- 4 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta negra molida
- 1 ramita de romero fresco (opcional)
- 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
- ½ taza de vino blanco seco (opcional)
Cómo hacer pollo al limón al horno, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C (fuerte).
- Colocar las presas de pollo en una fuente para horno.
- En un bol, mezclar el jugo y la ralladura de los limones, el ajo picado, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las hierbas frescas (si se usan). Si gusta, añadir el pimentón y el vino blanco.
- Verter esta mezcla sobre el pollo, asegurándose de que todas las piezas queden bien cubiertas.
- Si se dispone de tiempo, dejar marinar 10 minutos (opcional, pero aporta más sabor).
- Llevar al horno y cocinar durante unos 35 minutos, rociando con el jugo de la bandeja a mitad de cocción para mantener el pollo húmedo.
- Cuando el pollo esté dorado y cocido por dentro, retirar del horno y servir inmediatamente, acompañado del jugo de cocción y la guarnición favorita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, esta receta de pollo al limón al horno rinde 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño de las presas y el acompañamiento elegido.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de pollo al limón al horno contiene aproximadamente:
- Calorías: 320
- Grasas: 17 g
- Grasas saturadas: 4 g
- Carbohidratos: 3 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 39 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo al limón al horno se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapado y refrigerado. Para recalentarlo, se recomienda hacerlo en horno bajo o en microondas, añadiendo un poco de jugo de limón o caldo para que no se reseque.