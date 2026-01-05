Los celos digitales, ¿una nueva amenaza silenciosa para las parejas jóvenes?

El estudio revela que los celos en redes sociales disminuyen la satisfacción de pareja en jóvenes adultos a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia digital y la regulación de emociones en línea presentan desafíos inéditos para quienes establecen relaciones exclusivas. Una investigación longitudinal realizada en Canadá y publicada en el Journal of Marital and Family Therapy muestra que los celos en las redes sociales pueden reducir la satisfacción en la pareja de jóvenes adultos a largo plazo.

El estudio, dirigido por Sarafina Métellus de la Universidad de Montreal, junto con Marie-Ève Daspe, Marie-Pier Vaillancourt-Morel y Audrey Brassard, analizó durante dos años a 322 personas, de entre 18 y 29 años, en relaciones románticas exclusivas, con el objetivo de comprender cómo influyen los celos digitales y la vigilancia electrónica en la calidad de la relación.

Celos digitales, vigilancia y satisfacción de pareja

Según detalla el estudio, los celos provocados por la actividad en redes sociales de la pareja se vinculan con un aumento de la vigilancia electrónica y, pasado un año, con una menor satisfacción relacional. Los participantes contestaron cuestionarios sobre uso de redes sociales, estilo de apego y satisfacción de pareja en tres momentos repartidos en dos años.

La vigilancia digital y la gestión emocional en línea representan nuevos desafíos para las relaciones exclusivas en la era digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio define los celos digitales como la reacción emocional ante información ambigua o descontextualizada sobre la pareja en plataformas como Instagram, Snapchat o TikTok. Tal reacción anticipa un incremento en la vigilancia electrónica, que implica revisar perfiles, listas de amigos, publicaciones y “me gusta” de la pareja. Aunque celos y vigilancia están relacionados, el análisis longitudinal muestra que únicamente los celos digitales se asocian de manera directa con una reducción de la satisfacción en la relación al cabo de un año.

Marie-Ève Daspe, coautora y profesora de psicología, explicó en un comunicado de prensa: “Nuestra hipótesis es que la desconfianza y la inseguridad se infiltran en la relación según lo que vemos, o creemos ver, en las redes sociales. Esto influye en cómo las personas evalúan su relación y su grado de satisfacción con ella”.

Diferencias entre celos y vigilancia electrónica

La investigación señala que la vigilancia electrónica, aunque común entre parejas jóvenes, no se asocia de manera significativa con la disminución de la satisfacción de pareja a largo plazo. El hallazgo matiza investigaciones previas que atribuían a la vigilancia un efecto claramente negativo. La naturaleza encubierta y normalizada de esta práctica, junto al anonimato de las plataformas, parecen limitar su impacto negativo sostenido en la dinámica relacional.

Investigadores de la Universidad de Montreal analizaron durante dos años el impacto de los celos digitales en 322 jóvenes adultos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los celos digitales, por su inmediatez y visibilidad emocional, pueden afectar de manera más rápida y duradera la satisfacción en pareja. Según el estudio, la exposición a contenido ambiguo o potencialmente desafiante en redes sociales genera inseguridades y conflictos capaces de erosionar el vínculo romántico.

Jóvenes adultos: mayor vulnerabilidad

De acuerdo con los especialistas, los jóvenes adultos son particularmente propensos a los efectos de los celos digitales. Este grupo, no solo altamente activo en redes, se encuentra además en fases iniciales de relaciones fuertes, donde desarrollan habilidades cruciales de convivencia.

Daspe señaló: “Aún están desarrollando sus habilidades relacionales. Este es un momento importante para aprender a gestionar los conflictos y las dificultades en las relaciones de forma saludable, y las redes sociales añaden desafíos adicionales”.

Los celos digitales, provocados por información ambigua en redes sociales, se asocian directamente con menor satisfacción relacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se examinó también la relación entre la ansiedad por apego —el temor a perder a la pareja— y los celos digitales. Aunque estudios previos sugerían que la ansiedad incrementa los celos, los datos no mostraron correlación significativa entre ambos factores tras un año, lo que sugiere que los celos digitales pueden estar influidos más por el entorno digital y la ambigüedad informativa que por rasgos individuales.

Rol de la comunicación y recomendaciones clínicas

Según el estudio, la clave no es abandonar las redes, sino fomentar conciencia y comunicación. Daspe recomendó: “Si sabes que la exposición a contenido sobre tu pareja te produce celos, es importante que estés atento a tu comportamiento en línea”. Además, sugiere: “Dar un paso atrás, reconocer y nombrar las propias inseguridades y consultar directamente con la otra persona para obtener la tranquilidad deseada son formas efectivas de evitar caer en este ciclo”.

El estudio también subraya que el uso positivo de redes sociales puede fortalecer los lazos, sobre todo cuando se comparten contenidos, se expresan muestras de afecto y se interactúa de forma constructiva. No obstante, aún faltan estudios longitudinales que midan estos beneficios a largo plazo.

La vigilancia electrónica, aunque común entre parejas jóvenes, no muestra un impacto negativo sostenido en la satisfacción de pareja - (Imagen ilustrativa Infobae)

En el ámbito clínico, la investigación recomienda que los profesionales que atienden a parejas jóvenes indaguen el uso de redes y las tensiones asociadas, facilitando la apertura sobre inseguridades y la construcción de reglas claras para el comportamiento digital. El establecimiento de límites definidos y la promoción de la confianza figuran entre las estrategias más eficaces para reducir el impacto de los celos digitales.

Implicaciones y limitaciones

Entre las limitaciones reconocidas en el trabajo se destaca la focalización exclusiva en adultos jóvenes con relaciones monógamas, lo que impide generalizar a otras edades o modelos vinculares. Además, los datos son autoinformados, con posibilidad de sesgos, y no se recogió la perspectiva de ambas personas de la pareja. Los autores sugieren futuras investigaciones con diseños diádicos y experimentales para comprender mejor la dinámica de los celos digitales y la vigilancia electrónica.

Respecto a las implicaciones prácticas, los profesionales de la salud mental deben desarrollar herramientas para intervenir en los desafíos derivados de nuevas tecnologías sociales, dada la demanda creciente de consultas relacionadas con el impacto de redes en relaciones sentimentales, siendo que la manera en que los jóvenes enfrentan los celos digitales y la comunicación en línea puede determinar la calidad de sus relaciones íntimas en el futuro.