Glamour y elegancia en los looks de playa: las camisas marcan el estilo en Punta del Este y Mar del Plata

La camisa blanca oversized es una prenda clave en las playas de Punta del Este y Mar del Plata (RS Fotos y José Scalzo)

En las arenas de Punta del Este y Mar del Plata, una prenda se impuso como protagonista de la temporada 2026. La camisa se transformó en el símbolo de la elegancia relajada en la playa, atravesando tanto los exclusivos paradores de José Ignacio como los balnearios clásicos de la costa atlántica argentina. La búsqueda de sofisticación y practicidad redefine el código de vestimenta costero en ambas ciudades.

La camisa, asociada a contextos formales, ahora ocupa un lugar central en el vestuario playero tanto en Punta del Este como en Mar del Plata. Esta tendencia responde a la necesidad de versatilidad: permite transitar desde una caminata por la orilla hasta un almuerzo frente al mar sin cambios de ropa. De este modo, el auge del effortless chic une frescura y una estética urbana en una sola pieza.

Este look permite a los jóvenes mantener una imagen cómoda y elegante, lista para continuar la jornada de relax en la playa o sunsets con música (José Scalzo)

El reinado del lino y el poplín: la <b>camisa blanca oversized</b>

Entre las múltiples opciones, la camisa blanca de lino o poplín destaca como favorita de figuras conocidas en ambos destinos. El corte masculino y el tamaño oversized dominan la escena, generando un efecto luminoso y permitiendo adaptaciones sencillas para cualquier actividad veraniega.

La camisa de lino o poplín se impone por su frescura y versatilidad en los paradores de José Ignacio

Se lleva abierta para lucir el bikini o cerrada solo en el centro. Los materiales como el lino y el algodón aportan frescura y estructura moderna.

La camisa blanca oversized aporta luminosidad inmediata y se adapta a cualquier momento del día, tanto en las playas esteñas como en las marplatenses.

Un grupo de jóvenes, conformado por Lautaro Giovannoni y sus amigos Emiliano Parlagreco y Matías Alonso, posaron para Infobae y destacaron la frescura y relevancia de la camisa en la playa (José Scalzo)

Las camisas de gasa o telas semitransparentes suman una dimensión romántica a la tendencia, y muchas incorporan lazos en la cintura o terminaciones tipo túnica. Esto permite que el bikini se integre visualmente con la prenda, evocando un espíritu bohemio presente en las costas de Uruguay y Argentina, y sumando libertad de movimiento y creatividad al look playero.

Entre las jóvenes, la prenda también destacó, sumando elegancia y sofisticación a la salida veraniega

Incluso en días cálidos, la camisa de jean liviana o de batista celeste suma adeptos, utilizada como abrigo ligero durante los atardeceres en ambas ciudades. Las camisas tipo caftán, con estampados botánicos o geométricos, ofrecen una alternativa para quienes priorizan la comodidad sin perder impacto visual. Estas piezas funcionan también como vestido corto y se destacan por su practicidad y capacidad de adaptarse a distintas edades y estilos.

El estilo boho-chic se refleja en las camisas de gasa, que suman ligereza y movimiento al look playero

Cómo se lleva la <b>camisa en la playa</b>

La tendencia no solo involucra la prenda, sino su modo de uso: siempre oversized, nunca entallada, y con las mangas arremangadas hasta el codo.

En Playa Grande, en Mar del Plata, los jóvenes lucían camisas de colores claros combinadas con bermudas

El layering con accesorios es fundamental: sombreros de ala ancha, anteojos de sol y bolsos de mimbre o rafia aportan carácter y personalización al conjunto. La camisa desplazó al clásico pareo, redefiniendo el concepto de “tercera pieza” y dotando al look playero de un lujo sutil y sofisticado, tanto en las playas uruguayas como en la costa argentina.

Looks playeros en Mar del Plata

El domingo 4 de enero en Mar del Plata, el sol y el buen clima impulsaron a miles de turistas a la costa. Fue así que lugares como Playa Bristol, La Perla y Playa Grande recibieron desde familias a grupos de amigos. Entre los jóvenes, tanto varones como mujeres, uno de los aspectos que marcó tendencia en su forma de vestir fue el uso de esta prenda, principalmente en tonos claros.

Mientras algunos turistas disfrutaban del mar, el fútbol o una ronda de mates en la arena, otros planificaban su próxima salida. Ese fue el caso de Lautaro Giovannoni, quien destacó que al final del día él y sus amigos se divertirían en Chapadmalal. El joven lucía una camisa de manga corta en color blanco, confeccionada en una tela ligera y con un diseño de cuello abierto. Llevaba un pantalón corto, también blanco, que combinaba con la camisa para lograr un conjunto monocromático.

Las versiones en jean liviano y batista celeste acompañan los atardeceres frescos junto al mar

El look de María Vázquez: boho-chic y quiet luxury en la costa

María Vázquez ejemplifica la sofisticación de esta tendencia. Su elección de una camisa blanca maxi tipo caftán, confeccionada en lino o gasa de alta calidad, marca una diferencia clara respecto a las opciones convencionales. El corte oversized y el largo extra generan movimiento y elegancia, mientras que el uso abierto de la prenda enmarca el bikini y refuerza el concepto de “esfuerzo nulo” pero estudiado. La camisa, de color blanco óptico, realza el bronceado y armoniza con trajes de baño en tonos tierra o metalizados, sello de sus propias colecciones.

Los accesorios completan el look: un tote bag de mimbre personalizado y una manta animal print añaden textura, mientras que el sombrero de ala ancha y las gafas oscuras terminan de definir el estilo “Punta del Este”, donde la protección solar también es moda.

María Vázquez opta por una camisa maxi de lino, combinando elegancia y naturalidad en la costa uruguaya (RS Fotos)

Isabel Macedo: minimalismo y funcionalidad en la playa

Por su parte, Isabel Macedo apuesta por el minimalismo. Su camisa blanca de manga corta y corte boxy refleja un enfoque práctico y juvenil. La prenda, de poplín o lino, se lleva abierta como abrigo liviano sobre el bikini y destaca por su comodidad y adaptabilidad tanto en la playa como en la ciudad. El look se completa con gafas oscuras y un peinado sencillo, reforzando la pureza del blanco contra el entorno natural.

Isabel Macedo apuesta al minimalismo con una camisa boxy de poplín, ideal para pasar del mar a la ciudad

En la temporada 2026, la moda de playa en Punta del Este ya no se limita al traje de baño. La camisa blanca o celeste se posiciona como la inversión más inteligente y versátil del verano, adaptándose a múltiples estilos y situaciones. Este fenómeno redefine el concepto de elegancia en la costa uruguaya y anticipa una tendencia que podría expandirse a otras playas del mundo.

*Fotos: RS Fotos y José Scalzo